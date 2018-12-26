Список сотрудников BBС Russia
12:29. 26 декабря 2018 Просмотров - 245 2 коммент. Опубликовал: brahman
В качестве ответки на "поиски российского следа" в протестах "желтых жилетов" в Париже и преследование журналистов "Спутника" и RT на территории Британии с созданием аналога "Миротворца", "Сегодня" публикует список журналистов (британских и российских), которые работают на российский филиал BBC.
http://pda.segodnia.ru/content/210185 – цинк
Прозрачный намек, что в игру с составлением списков (пока еще не проскрипционных) можно играть и вдвоем.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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а что падежи не поправили? торопились? )
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Почти полсотни людей! Это же сколько, этими руками, ХОРОШИХ дел можно сделать, если каждому по лопате дать?! Только вот, не хотят.)