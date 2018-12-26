Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 декабря 2018
- 13:02 Дополнительные подкрепления САА прибыли в Западный Манбидж.
- 11:17 Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля.
- 08:55 Израильские крылатые ракеты “Далила” в Сирии были перехвачены “Панцирями”.
- 04:30 Сложная ситуация в Сирии: что изменится после «ухода» войск США.
- 01:28 Новая ливийская САУ.
- 00:39 Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском (+ВИДЕО).
- Вчера 23:44 Ракетный обстрел в районе Дамаска. 25.12.2018.
- Вчера 22:30 Асад приближается к Манбиджу.
Дополнительные подкрепления САА прибыли в Западный Манбидж
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Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля
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Израильские крылатые ракеты “Далила” в Сирии были перехвачены “Панцирями”
Появились публикации, в которых подтверждается, что средства ПВО сирийских правительственных войск осуществили перехват нескольких израильских ракет. Напомним, что израильская авиация осуществила ракетный удар в ночное время суток, обозначив в качестве цели столичную провинцию Дамаск. В СМИ Израиля было отмечено, что якобы все ракеты достигли целей, а этими целями являлись «объекты «Хизбаллы» и Ирана» в районе аэропорта сирийской столицы.
В аккаунте журналиста Бабака Тагхве (Babak Taghvaee) говорится, что зенитные ракетно-пушечные комплексы сил противовоздушной обороны Сирии «Панцирь» уничтожили на подлёте к аэропорту Дамаска израильские крылатые ракеты. В одном из твитов говорилось о возможности уничтожения израильских КР именно ЗРПК “Панцирь”. По словам Тагхве, речь идёт о крылатой ракете «Далила» (Delilah). Это высокоточная ракета от израильской компании IMI. Она обычно применяется для поражения РЛС. Стартовая масса такой ракеты составляет около 182 кг при массе боевой части примерно в 55 кг. Максимальная дальность – 400 км.
Нужно отметить, что самолёты ВВС Израиля, по сообщениям израильских СМИ, наносили авиаудары, находясь в воздушном пространстве Ливана.
В публикации Бабака Тагхве говорится о том, что 100-процентно успешными Израиль может считать применение авиабомб GBU-39, остальные авиационные боеприпасы были перехвачены российскими ЗРК (ЗРПК), стоящими на вооружении армии САР. GBU-39 – американская высокоточная авиабомба. Помимо США и Израиля такие бомбы имеет в своём распоряжении Италия.
Бабак Тагхве отмечает, что F-16 израильских ВВС пришлось подниматься на существенную высоту, чтобы безопасно для себя сбросить GBU-39.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что под Дамаском были применены и ЗРК С-300.
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Сложная ситуация в Сирии: что изменится после «ухода» войск США
Военкор «Русской Весны» Олег Блохин, находящийся в Сирии, — о последних сообщениях Вашингтона о выводе американских войск из САР.
По ситуации в САР.
После заявлений Трампа по Сирии довелось увидеть много публикаций, авторы которых совсем уж близко к сердцу приняли слова этого рыжего господина. Даже стали активно анонсировать походы сирийцев на территории, находящиеся под контролем коалиции.
Скажу по северу следующее…
Во-первых, пока ещё никто никуда не уходит и неизвестно вообще, когда будет уходить, да и будет ли вообще. Ведь ничто не мешает принятое решение, если таковое было утверждено вообще, отменить под любым предлогом.
Во-вторых, даже если уйдёт армия США, это вовсе не означает, что они просто уйдут и все так бросят. Они вполне себе могут передать управление под контроль своих ЧВК или под контроль турок, что более вероятно. Причём сделают примерно так — сперва запустят турок, потом уйдут сами. Возможно, оставят какие-то штабы и немного советников — это уж как договорятся с турками.
Для сирийцев, в общем-то, ничего не изменится — ну были американцы, теперь будут турки. Для кого всё реально может измениться, так это для курдов. Как и предполагалось, американцы, решив за счёт жизней курдских бойцов вопрос с ИГИЛ*, кинули их. Хотя есть ещё один вариант, что американцы останутся, только теперь уже как миротворцы между курдами и турками, предварительно дав туркам порезвиться. Вероятность этого меньше, чем вариант со сдачей всего туркам, но она не такая уж малая.
Что касается турок, то тут все понятно — в их планы входит отжим всего севера Сирии, от Мембиджа до Камышли. На сегодня их войска [в провинции Алеппо] в района Мамбиджа, Аль Баба, Джераблуса приведены в полную боевую готовность. В Киллисе формируется внушительная колонна в Сирию.
Протурецкие зелёные [боевики] тоже в готовности. Официально пока операция по вводу войск в Мембидж отложена, но это, похоже, ненадолго. На сегодня можно наблюдать явную нацеленность турок именно на него, хотя Кобани, Хасеке, Камышли в планы турок тоже входят.
Что до сирийцев, то сейчас они максимально приводят в боевую готовность свои северные и восточные рубежи.
Все в ожидании большого шухера, который может и не случиться, если американцы по факту не покинут территории в Сирии, на которых они сейчас находятся.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Новая ливийская САУ
Что ты такое?
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Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском (+ВИДЕО)
Силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над провинцией Дамаск, передают государственные СМИ САР.
«Сирийская ПВО во вторник вечером отразила атаку и перехватила вражеские цели над западной частью Дамаска», — пишет агентство SANA.
Репортёр САНА рассказал, что агрессия была совершена с ливанской территории, но несколько вражеских объектов были сбиты, не достигнув своих целей.
Очевидцы сообщают и публикуют кадры, как над Дамаском взлетают зенитные ракеты и в небе гремят взрывы.
Между тем ливанские СМИ передали, что самолёты израильского агрессора провели ряд противозаконных рейдов, вторгнувшись в южную часть Ливана.
«Военная авиация Израиля с 22:00 до 22:10 совершала полёты на малых высотах, имитируя нанесение ударов в воздушном пространстве над Набатией и районом Туфах», — сообщило ливанское национальное агентство NNA.
Кроме того сообщается, что самолёты израильских ВВС зашли со стороны моря и пролетели на малой высоте над городами Тир и Сайда.
По данным ливанцев, в ходе этих полётов они применяли средства защиты от ПВО.
Обновлено
Некоторые арабские СМИ утверждают, что как минимум 22 ракеты прилетели из воздушного пространства Ливана.
Атака произошла через несколько часов после приземления в международном аэропорту Дамаска иранского «Боинга», предположительно, с военным грузом для «Хезболлы» на борту.
Пресс-служба армии обороны Израиля заявила, что одна из зенитных ракет Сирийской Арабской Армии была перехвачена в небе над Хадерой над Голанскими высотами. Местные жители пишут о том, что слышали взрывы.
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Ракетный обстрел в районе Дамаска. 25.12.2018
Израиль поздно вечером выпустил несколько ракет по целям к западу от Дамаска.
Сирийцы задействовали свою ПВО и по их заявлениям сбили несколько ракет. Так же сообщается о мощном взрыве в районе одной из сирийских баз в гористых районах к юго-западу от Дамаска.
Кол-во выпущенных ракет, кол-во сбитых ракет и нанесенный ущерб на текущий момент неизвестны.
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Асад приближается к Манбиджу
Сирийские и турецкие источники сообщают, что колонна сирийской армии при поддержке российских военных зашла на территорию SDF в районе Манбиджа.
Сирийские военные обосновались в районе деревни Арима к западу от Манбиджа. В составе колонны отмечено 2 танка, несколько БМП, 40 тачанок с пехотой и трейлеры с тяжелой техникой.
Фактически, сирийцы обосновались между миньонами Эрдогана и курдами в Манбидже.
Военный совет Манбидже сегодня объявил, что признаков подготовки непосредственного нападения на Манбидж нет, что было бы странно, так как в городе до сих пор остаются американские и французские солдаты, которые ведут патрулирование вокруг города и пока не уходят.
Турция продолжает заявлять, что операция неизбежна и американцам надо ускориться, чтобы не мешать победоносному шествию "турецких борцов с терроризмом". Турции так понравились призывы Трампа про борьбу с ИГИЛ, что турецкие СМИ весьма комично начали позиционировать Турцию как главного борца с ИГИЛ в регионе. После того, как ИГИЛ последовательно победили Путин и Трамп, Эрдоган тоже хочет немного лавров перемоги над "черными", хотя по сути, в деле разгрома Халифата как государства, вклад Турции ограничился мучительной победой под Аль-Бабом.
Размещение сирийских войск в Арима позволяет при случае быть поближе к Манбиджу, если события ускорятся и начнется очередная гонка за территориальным контролем или же если Асад с курдами договорятся и надо будет быстро занимать передаваемую территорию.
К югу от Арима и к востоку от Аль-Баба уже развернуты части "Сил Тигра" и 1-й танковой дивизии САА + некоторое кол-во ополченцев NDF.
Иранских прокси тут не очень много – в основном они сейчас сконцентрированы в провинциях Дейр-эз-Зор, Сувейда и восточном Хомсе.
Касательно упоминаний о российских войсках особой конкретики, как и фотографий нет. Можно предположить, что это части военной полиции дислоцирующиеся в Алеппо.
Стоит отметить, что в соц.сетях циркулируют различные слухи связанные с развитием событий в ближайшие дни. Аккаунты связанные с Исламской партией Туркестана и ССА вещают про скорое начало наступление на Манбидж и Рожаву.
В сирийских аккаунтах циркулирует информация, что курды передадут Манбидж Асаду в обмен на гарантии.
В общем, посмотрим – по мере сворачивания американского присутствия, северо-восточная Сирия будет переживать серьезную трансформацию.
PS. Аль-Маасдар сообщает (ссылаясь на сирийские источники), что переговоры с курдами продолжаются и усиление сирийского военного присутствие в Арима не означает заключения сделки по Манбиджу.
PS2. Сирийская колонна к западу от Манбиджа https://twitter.com/maytham956/status/1077657206340780032
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Чем быстрее курды договорятся с Дамаском, то тем самым они избавятся
от ненужных жертв от турок и террористов, а также от геноцида и отуречивания мирного курдского населения.