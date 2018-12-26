Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 декабря 2018

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин, находящийся в Сирии, ​— о последних сообщениях Вашингтона о выводе американских войск из САР.

По ситуации в САР.

После заявлений Трампа по Сирии довелось увидеть много публикаций, авторы которых совсем уж близко к сердцу приняли слова этого рыжего господина. Даже стали активно анонсировать походы сирийцев на территории, находящиеся под контролем коалиции.

Скажу по северу следующее…

Во-первых, пока ещё никто никуда не уходит и неизвестно вообще, когда будет уходить, да и будет ли вообще. Ведь ничто не мешает принятое решение, если таковое было утверждено вообще, отменить под любым предлогом.

Во-вторых, даже если уйдёт армия США, это вовсе не означает, что они просто уйдут и все так бросят. Они вполне себе могут передать управление под контроль своих ЧВК или под контроль турок, что более вероятно. Причём сделают примерно так — сперва запустят турок, потом уйдут сами. Возможно, оставят какие-то штабы и немного советников — это уж как договорятся с турками.

Для сирийцев, в общем-то, ничего не изменится — ну были американцы, теперь будут турки. Для кого всё реально может измениться, так это для курдов. Как и предполагалось, американцы, решив за счёт жизней курдских бойцов вопрос с ИГИЛ*, кинули их. Хотя есть ещё один вариант, что американцы останутся, только теперь уже как миротворцы между курдами и турками, предварительно дав туркам порезвиться. Вероятность этого меньше, чем вариант со сдачей всего туркам, но она не такая уж малая.

Что касается турок, то тут все понятно — в их планы входит отжим всего севера Сирии, от Мембиджа до Камышли. На сегодня их войска [в провинции Алеппо] в района Мамбиджа, Аль Баба, Джераблуса приведены в полную боевую готовность. В Киллисе формируется внушительная колонна в Сирию.

Протурецкие зелёные [боевики] тоже в готовности. Официально пока операция по вводу войск в Мембидж отложена, но это, похоже, ненадолго. На сегодня можно наблюдать явную нацеленность турок именно на него, хотя Кобани, Хасеке, Камышли в планы турок тоже входят.

Что до сирийцев, то сейчас они максимально приводят в боевую готовность свои северные и восточные рубежи.

Все в ожидании большого шухера, который может и не случиться, если американцы по факту не покинут территории в Сирии, на которых они сейчас находятся.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.