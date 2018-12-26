Россия в 1919. Часть 2

1. «Пролетарий – воин на коне». Петроград.2. «Пролетарий – воин на коне». Петроград3. Моторный катер «Веселый Роджер» на Онежском озере4. Агитационный поезд5. Агитационный поезд6. Агитпоезд добровольческой армии7. Английские солдаты, взятые в плен в Архангельске и отпущенные на свободу в Москве8. Два моряка Британского флота стоят на страже возле паровоза, поврежденного большевиками на станции Сарока9. Женщина с лопатой перед хижиной на Вятском железнодорожном вокзале10. Клемент Ворошилов и Семен Буденный11. Командующий 25-й стрелковой дивизией Красной Армии Василий Чапаев (справа) и его подчиненный Иван Бубенец позируют для фото12. Корейские рабочие на Дальнем Востоке13. Локомотивы, уничтоженные во время гражданской войны14. Люди покупают и продают свои товары на улицах Москвы, чтобы пережить эпоху военного коммунизма15. Мероприятия по усилению балтийского флота. Май16. Санитарно-техническая дезинфекционная машина на Транссибирской магистрали17. Отряд сербов на железнодорожном пути, Надвоица, Мурманск18. Офицеры армии Колчака допрашивают пленного солдата Красной Армии и проверяют его документы19. Офицеры румынской армии в Екатеринбурге20. Первая конная армия21. Первый прыжок с парашютом с воздушного шара. Ярославль22. Первый солдатский университет, созданный членами гвардии Таврического дворца23. Поездка на агитпароходе «Красная звезда». Батальон идет на пароход смотреть кинематограф24. Проверка документов при наступлении Юденича. Петроград25. Разгрузка подарков и писем, доставленных для красноармейцев. Царицын26. Революционный Трибунал на сессии в Петрограде27. Семья беженцев от большевиков, которая на две недели обосновались в доме на железнодорожной станции во Владивостоке28. Семья беженцев стоит возле своей землянки в Новороссийске29. Субботник на флоте. Дружная работа на матросском субботнике30. Тела горожан, погибших во время боев на улицах Казани

Источник: humus.livejournal.com