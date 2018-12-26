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Россия в 1919. Часть 2

21:47. 26 декабря 2018 Просмотров - 195 Один комментарий Опубликовал:


Россия в 1919

«Пролетарий - воин на коне». Петроград.
1. «Пролетарий – воин на коне». Петроград.

«Пролетарий - воин на коне». Петроград
2. «Пролетарий – воин на коне». Петроград

Моторный катер «Веселый Роджер» на Онежском озере
3. Моторный катер «Веселый Роджер» на Онежском озере

Агитационный поезд
4. Агитационный поезд

Агитационный поезд
5. Агитационный поезд

Агитпоезд добровольческой армии
6. Агитпоезд добровольческой армии

Английские солдаты, взятые в плен в Архангельске и отпущенные на свободу в Москве
7. Английские солдаты, взятые в плен в Архангельске и отпущенные на свободу в Москве

Два моряка Британского флота стоят на страже возле паровоза, поврежденного большевиками на станции Сарока
8. Два моряка Британского флота стоят на страже возле паровоза, поврежденного большевиками на станции Сарока

Женщина с лопатой перед хижиной на Вятском железнодорожном вокзале
9. Женщина с лопатой перед хижиной на Вятском железнодорожном вокзале

Клемент Ворошилов и Семен Буденный
10. Клемент Ворошилов и Семен Буденный

Командующий 25-й стрелковой дивизией Красной Армии Василий Чапаев (справа) и его подчиненный Иван Бубенец позируют для фото
11. Командующий 25-й стрелковой дивизией Красной Армии Василий Чапаев (справа) и его подчиненный Иван Бубенец позируют для фото

Корейские рабочие на Дальнем Востоке
12. Корейские рабочие на Дальнем Востоке

Локомотивы, уничтоженные во время гражданской войны
13. Локомотивы, уничтоженные во время гражданской войны

Люди покупают и продают свои товары на улицах Москвы, чтобы пережить эпоху военного коммунизма
14. Люди покупают и продают свои товары на улицах Москвы, чтобы пережить эпоху военного коммунизма

Мероприятия по усилению балтийского флота. Май
15. Мероприятия по усилению балтийского флота. Май

Санитарно-техническая дезинфекционная машина на Транссибирской магистрали
16. Санитарно-техническая дезинфекционная машина на Транссибирской магистрали

Отряд сербов на железнодорожном пути, Надвоица, Мурманск
17. Отряд сербов на железнодорожном пути, Надвоица, Мурманск

Офицеры армии Колчака допрашивают пленного солдата Красной Армии и проверяют его документы
18. Офицеры армии Колчака допрашивают пленного солдата Красной Армии и проверяют его документы

Офицеры румынской армии в Екатеринбурге
19. Офицеры румынской армии в Екатеринбурге

Первая конная армия
20. Первая конная армия

Первый прыжок с парашютом с воздушного шара. Ярославль
21. Первый прыжок с парашютом с воздушного шара. Ярославль

Первый солдатский университет, созданный членами гвардии Таврического дворца
22. Первый солдатский университет, созданный членами гвардии Таврического дворца

Поездка на агитпароходе «Красная звезда». Батальон идет на пароход смотреть кинематограф
23. Поездка на агитпароходе «Красная звезда». Батальон идет на пароход смотреть кинематограф

Проверка документов при наступлении Юденича. Петроград
24. Проверка документов при наступлении Юденича. Петроград

Разгрузка подарков и писем, доставленных для красноармейцев. Царицын
25. Разгрузка подарков и писем, доставленных для красноармейцев. Царицын

Революционный Трибунал на сессии в Петрограде
26. Революционный Трибунал на сессии в Петрограде

Семья беженцев от большевиков, которая на две недели обосновались в доме на железнодорожной станции во Владивостоке
27. Семья беженцев от большевиков, которая на две недели обосновались в доме на железнодорожной станции во Владивостоке

Семья беженцев стоит возле своей землянки в Новороссийске
28. Семья беженцев стоит возле своей землянки в Новороссийске

Субботник на флоте. Дружная работа на матросском субботнике
29. Субботник на флоте. Дружная работа на матросском субботнике

Тела горожан, погибших во время боев на улицах Казани
30. Тела горожан, погибших во время боев на улицах Казани


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, фото
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Один комментарий»

  • 6144 1705
    nikolay 26 декабря 2018 в 22:23 Ссылка Пометить
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    Петроград! Так назывался город при Николае втором. Иудобольшевики уничтожили 25% населения города. Взамен уничтоженных русских привезли из Одессы и области евреев на руководящие должности. Коренное население Петрограда стало называть их Одеколонами (одесские колонисты). Все депутаты Госдумы из Петербурга – потомки одеколонов.

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