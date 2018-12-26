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Презентация проекта художественного фильма «Гамбит»

19:07. 26 декабря 2018 Просмотров - 237 Нет комментариев Опубликовал:

По мотивам всем уже известной книги «Последний гамбит» в жанре детектива о спецслужбах

Идея создания фильма возникла еще в прошлом году, но презентовали Проект только в августе этого года. С этого момента работу над проектом, как говорится, включили на полную мощность. На тот момент основной задачей было, переложить книгу «Последний гамбит» в жанр кино, т.е. на драматургический язык. Думаем, что это получилось. Сценарий написан!

Подробнее о Проекте – о важности фильма и зачем этот фильм нужен, смотрите в опубликованном видео. В фильме очень много диалогов, интерьерных сцен, фильм насыщен интересной информацией и, в то же время, сценарий написан таким образом, что фильм можно снять в пределах павильонных декораций и импортированных видео со спецресурсов с видами Лондона, Швейцарии. Это значительно экономит бюджет.

Проект на Планетеhttps://planeta.ru/campaigns/90207

Альтернативные реквизиты поддержки:
Карта СберБанка (Visa): 4817 7600 9452 6617 Ирина Г. С.
Яндекс – мани: 410014019492383
QIWI: +79223024272
WMR – R326228597664
WMZ – Z167985626381
PayPal – stass17@yandex.ru

Участвуйте в Проекте! Поддерживайте и рассказывайте! Вместе мы сможем многое!

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Рекомендуем:

Последний гамбит, Пчеловод В. В.

Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Фильмы по книгам ВП СССР

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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