Презентация проекта художественного фильма «Гамбит»

Концептуал СМИ По мотивам всем уже известной книги «Последний гамбит» в жанре детектива о спецслужбах

Идея создания фильма возникла еще в прошлом году, но презентовали Проект только в августе этого года. С этого момента работу над проектом, как говорится, включили на полную мощность. На тот момент основной задачей было, переложить книгу «Последний гамбит» в жанр кино, т.е. на драматургический язык. Думаем, что это получилось. Сценарий написан!



Подробнее о Проекте – о важности фильма и зачем этот фильм нужен, смотрите в опубликованном видео. В фильме очень много диалогов, интерьерных сцен, фильм насыщен интересной информацией и, в то же время, сценарий написан таким образом, что фильм можно снять в пределах павильонных декораций и импортированных видео со спецресурсов с видами Лондона, Швейцарии. Это значительно экономит бюджет.



Проект на Планете – https://planeta.ru/campaigns/90207



Альтернативные реквизиты поддержки:

Карта СберБанка (Visa): 4817 7600 9452 6617 Ирина Г. С.

Яндекс – мани: 410014019492383

QIWI: +79223024272

WMR – R326228597664

WMZ – Z167985626381

PayPal – stass17@yandex.ru



Участвуйте в Проекте! Поддерживайте и рассказывайте! Вместе мы сможем многое!

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Последний гамбит, Пчеловод В. В.

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