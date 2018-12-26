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«Называть вещи своими именами»: политолог одобрил жёсткий подход Лаврова в общении с США

19:04. 26 декабря 2018 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: tsargrad.tv
Политолог и общественный деятель Николай Стариков оценил в своём Twitter сказанные ранее слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о желании Вашингтона превратить Россию в инструмент обслуживания интересов Америки. ″Называть вещи своими именами дорогого стоит в дипломатии″, — одобрил эксперт жёсткий подход Лаврова в общении с США.

Политолог и общественный деятель Николай Стариков в своем Twitter прокомментировал недавнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о желании Вашингтона. Стариков одобрил жёсткий подход Лаврова в общении с США, подчеркнув, что подобные заявления он и его коллеги озвучивают уже не первый год.

″Приятно видеть, что Сергей Лавров начал говорить ровно то, что мы с коллегами озвучиваем уже несколько лет, — отметил эксперт. — Называть вещи своими именами дорогого стоит в дипломатии″.

В частности, речь идёт о заявлении Лаврова о том, что Вашингтон пытается сделать из России инструмент обслуживания интересов США. При этом министр чётко и жёстко предупредил Америку, что у неё это не получится.

Источник: nstarikov.ru

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