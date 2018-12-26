«Называть вещи своими именами»: политолог одобрил жёсткий подход Лаврова в общении с США

Источник: tsargrad.tv

Политолог и общественный деятель Николай Стариков оценил в своём Twitter сказанные ранее слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о желании Вашингтона превратить Россию в инструмент обслуживания интересов Америки. ″Называть вещи своими именами дорогого стоит в дипломатии″, — одобрил эксперт жёсткий подход Лаврова в общении с США.



Политолог и общественный деятель Николай Стариков в своем Twitter прокомментировал недавнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о желании Вашингтона. Стариков одобрил жёсткий подход Лаврова в общении с США, подчеркнув, что подобные заявления он и его коллеги озвучивают уже не первый год.

″Приятно видеть, что Сергей Лавров начал говорить ровно то, что мы с коллегами озвучиваем уже несколько лет, — отметил эксперт. — Называть вещи своими именами дорогого стоит в дипломатии″.

В частности, речь идёт о заявлении Лаврова о том, что Вашингтон пытается сделать из России инструмент обслуживания интересов США. При этом министр чётко и жёстко предупредил Америку, что у неё это не получится.

Приятно видеть, что С.В. Лавров начал говорить ровно то, что мы с коллегами озвучиваем уже несколько лет. Называть вещи своими именами дорогого стоит в дипломатии. pic.twitter.com/tNkfmMTNxF — Николай Стариков (@nstarikov) December 25, 2018

Источник: nstarikov.ru