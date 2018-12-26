На Украине отменили военное положение
15:52. 26 декабря 2018 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал: brahman
На Украине официально прекращено военное положение.
Порошенко был вынужден еще раз официально всех заверить, что выборы пройдут 31 марта 2019 года, так как несмотря на принятое постановление Верховной Рады, Порошенко в этом вопросе совсем не доверяют.
Таким образом, гора военного положения родила мышь – с практической точки зрения с ноября ничего не изменилось, фронт на Донбассе остается достаточно стабильным, российские войска на границах с Украиной никуда не ушли, моряков "волчьей стаи" не отпустили, корабли не отдали, подготавливаемые провокации, о которых в том числе заявляли Турчинов или Басурин, не произошли или были сорваны.
Собственно, еще на старте всей этой истории, первоначальный механизм провокации в Керченском проливе подразумевал введение военного положения на 2 месяца, чтобы зацепить начало президентской кампании и сорвать выборы. После давления со стороны ЕС и НАТО (против срыва выборов высказалась Меркель), Порошенко был вынужден сократить срок военного положения на месяц и гарантировать обязательное проведение выборы 31 марта, чтобы провести решение через Раду. Ввиду этого изначальный смысл военного положения был утерян, так как вводили его с прицелом на срыв выборов, а не реальную войну.
Все что делал Порошенко за прошедший месяц от отжатия церквей у попов до героизации бандеровцев (в Польше изрядно так пригорело от этого) он мог прекрасно делать и без военного положения. Оправдать его введение могла лишь силовая эскалация, которая давала бы формальный повод продлить военное положение и таки зацепить начало предвыборной кампании, даже несмотря на формальные обещания Порошенко провести выборы 31 марта.
Оставался альтернативный сценарий с провокаций в ЛДНР, на Перекопе или в Керченском проливе. Но по ряду причин Порошенко на это так и не решился или скорее американцы не дали отмашку.
В итоге, получился громкий пшик, что конечно не отменяет возможности попыток до выборов повторно организовать провокацию в Керченском проливе (или на других направленияз) и под соусом "агрессии России" поставить вопрос о переносе выборов в практическую плоскость "мол я был за выборы, но вы же видите, что вытворяет Россия".
PS. Персонажи задержанные в Керченском проливе стали пушечным мясом этой истории и им еще очень сильно повезло, что остались живы, так как Порошенко больше бы устроило, если бы ФСБ-шники потопили украинские катера и вот тогда бы он развернулся.
Ну а так, выборы сорвать не удалось, пушечное мясо чалится в российском СИЗО, корабли отстаиваются в Керчи, а Порошенко ведет уверенную борьбу с комиком Зеленским за возможность выйти во второй тур выборов существенно отставая от Тимошенко.
Все это изрядно так придавили новыми российскими санкциями, которые наконец то ударили по "ахметовским" и прочим "как-бы пророссийским" https://www.youtube.com/watch?v=rtkHD5w-zFA Меры изрядно запоздали, года так на 3, но лучше поздно, чем никогда.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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