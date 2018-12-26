Москва. Часть 120



Из того же альбома, что и предыдущие снимки Екатеринослава. Значит, временной промежуток – конец 90-х XIX века по 1904



Вид Кремля зимой





Вид Кремля зимой



Румянцевский музей зимой



Лубянская площадь зимой



Красная площадь зимой



Храм Христа Спасителя зимой



Спасская башня и Красная площадь зимой



Вид на Кремль



Кремль с Каменного моста



Колокольня Ивана Великого



Воскресенские ворота



Иверская часовня



Храм Василия Блаженного



Ильинские ворота



Потешный дворец и Троицкая башня



Никольская



Источник: humus.livejournal.com