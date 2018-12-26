Москва. Часть 120
Из того же альбома, что и предыдущие снимки Екатеринослава. Значит, временной промежуток – конец 90-х XIX века по 1904
Вид Кремля зимой
Вид Кремля зимой
Румянцевский музей зимой
Лубянская площадь зимой
Красная площадь зимой
Храм Христа Спасителя зимой
Спасская башня и Красная площадь зимой
Вид на Кремль
Кремль с Каменного моста
Колокольня Ивана Великого
Воскресенские ворота
Иверская часовня
Храм Василия Блаженного
Ильинские ворота
Потешный дворец и Троицкая башня
Никольская
Источник: humus.livejournal.com