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Москва. Часть 120

11:46. 26 декабря 2018 Просмотров - 343 Нет комментариев Опубликовал:


Из того же альбома, что и предыдущие снимки Екатеринослава. Значит, временной промежуток – конец 90-х XIX века по 1904
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Вид Кремля зимой

[Album_de_41_phot_d&apos;Allemagne_[...]_btv1b53174355g-44.jpg
Вид Кремля зимой
[Album_de_41_phot_d&apos;Allemagne_[...]_btv1b53174355g-45.jpg
Румянцевский музей зимой
[Album_de_41_phot_d&apos;Allemagne_[...]_btv1b53174355g-46.jpg
Лубянская площадь зимой
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Красная площадь зимой
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Храм Христа Спасителя зимой
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Спасская башня и Красная площадь зимой
[Album_de_41_phot_d&apos;Allemagne_[...]_btv1b53174355g-41.jpg
Вид на Кремль
[Album_de_41_phot_d&apos;Allemagne_[...]_btv1b53174355g-42.jpg
Кремль с Каменного моста
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Колокольня Ивана Великого
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Воскресенские ворота
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Иверская часовня
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Храм Василия Блаженного
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Ильинские ворота
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Потешный дворец и Троицкая башня
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Никольская

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото
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