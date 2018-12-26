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Глацких уволилась по собственному желанию

19:03. 26 декабря 2018 Просмотров - 215 Нет комментариев Опубликовал:


Сообщают https://zergulio.livejournal.com/6088471.html, что небезызвестная Ольга Глацких, которая отметилась ярким высказыванием на тему "никто не просил вас рожать" https://colonelcassad.livejournal.com/4564900.html в результате громкого медийного скандала и последовавшей за этим перетряской местных гос.структур по работе с молодежью, покидает свой пост. Признаться, был несколько удивлен, когда в декабре пошли слухи, что она якобы может продолжить работу на той же должности, но потом стало известно, что ее департамент реформируют и к "до-скандальной" ситуации история уже не вернется.
Само "увольнение по собственному" не слишком удивило. История стала слишком токсичной и для местных властей и для самой Глацких, которая я так полагаю не пропадет на ином поприще, хотя "крылатая фраза" еще не скоро забудется.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: глацких, екатеринбург, общество
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