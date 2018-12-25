УК Минобороны в Тверской области работала с нарушениями

Сразу в двух военных городках поселка Куженкино надзорные органы выявили серьезные нарушения. Минобороны годами игнорировало необходимость капитального ремонта, отчего многоэтажные дома уже начали разрушаться.

Управляющая компания в военных городках Куженкино-1 и Куженкино-2 присутствует только по документам. На деле же ведомственные объекты брошены на произвол судьбы. Пятиэтажные дома, в которых вот уже много лет не было ремонта, постепенно начали разрушаться. Срочной замены требуют и инженерные сети – холодная вода в квартирах жильцов еле бежит, нередко с ржавым окрасом. Смертельная опасность притаилась и на выходе из подъездов – на кровле жилых зданий разрослась многослойная наледь. Ледяные наросты не только усугубляют состояние кровли, но и грозят безопасности людей.

Военный городок в Тверской области – собственность Министерства обороны. Его обслуживанием занимается УК силового ведомства «ГУЖФ». Бездействие коммунальщиков вынудило жителей написать жалобу депутату ЗакСа Артему Гончарову. Визит надзорных органов не заставил себя ждать. Итогом проверки военной прокуратуры стали 28 административных дел.

Стоит отметить, что нарекания контрольных органов в адрес УК Минобороны звучат не впервые. В начале этого года в трех многоквартирных домах поселка Куженкино сотрудники военной прокуратуры обнаружили грязь в подъездах и скопление мусора на придомовой территории. За пренебрежение должностными обязанностями управленцы получили штраф в 250 тысяч рублей.

С подобными проблемами ежедневно сталкиваются тысячи жителей военных городков по всей стране. Отсутствие капитального ремонта, постоянные перебои с отоплением, отключение электричества и газа – суровая реальность обладателей ведомственных квартир. Более 300 жителей Калуги два месяца провели без воды из-за поломанного насоса. Все это время УК Минобороны пыталась добыть деньги на ремонт оборудования. А коммунальное ЧП в ведомственном квартале Новосибирска и вовсе чуть было не привело к трагедии. Инцидент произошел в начале декабря в общежитии №5. Вечером внутри жилого дома рухнул потолок. «Вышли в коридор, и у нас просто потолок валялся на полу. У нас проживает семеро малолетних детей, даже, может быть, чуть-чуть больше. У нас ребятишки в основном играют между собой в коридоре», – рассказывает одна из жительниц.

Со срыва сроков в военных городках стандартно начинается и отопительный сезон. Оборудование котельных изношено до такой степени, что порой работает всего один котел. В ноябре из-за поломки на тепловых сетях около пяти тысяч жителей Чехова и Солодовки остались на сутки без отопления. Однако коммунальщики игнорируют необходимость ремонта, ссылаясь на нехватку денег.

А в военном городке Екатеринбурга возникла угроза нашествия крыс. Управленцы силового ведомства продолжительное время не вывозили мусор. Горы гниющих отходов уже привлекли бродячих собак и грызунов. «Мусорные кучи все растут. Скоро крысы в квартиры будут дверь с ноги открывать» – негодует жительница военного городка Ольга Молодцова.

Бездействием УК силового ведомства ФГБУ «ЦЖКУ» до критического состояния доведены и некоторые военные городки Московской области. «Ряд военных городков, котельных, теплосетей и многоквартирных домов, которые переданы «Центральному жилищно-коммунальному управлению», находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ основных фондов организаций ЖКХ, в том числе и Минобороны России, составляет 60 %, по отдельным регионам – до 80 %», – констатирует военный прокурор Владислав Приходченко.

В борьбе с нерадивыми коммунальщиками жители военных городков обращаются к местным чиновникам и ищут справедливости в прокуратуре. Однако денежные наказания надзорных органов зачастую имеют лишь временный эффект. К примеру, в поселке Куженкино, с момента последнего штрафа не прошло и года, а управленцы, работающие под эгидой оборонного ведомства, вновь стали фигурантами почти трех десятков административных дел. Очевидно, что УК Минобороны не справляются с возложенными на них обязательствами.