Сводки от ополчения Новороссии 25 декабря 2018

Охота на «Аиста» на передовой ДНР – Александр Сладков

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Донбасс сейчас в окопах: ВСУ изменили манеру боя. Александр Сладков

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В Зайцево прибывает Красный крест для оказания помощи пострадавшим, в готовящейся провокации

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Афганцы ЛНР отметили годовщину ввода советских войск в Афганистан

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Карта обстрелов 25 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Русский волонтер Сергей Кривощеков о необходимости помощи мирному населению Донбасса

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Подарки от НМ ЛНР и волонтёра из России детям прифронтового Кировска

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Огневая подготовка танковых подразделений НМ ЛНР

Огневая подготовка танковых подразделений Народной Милиции ЛНР

Огневая подготовка танковых подразделений Народной Милиции ЛНР:







Подготовка подразделений НМ ЛНР к отражению атаки противника:







Последние сводки по Донбассу:

1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 24.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27963-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-24122018.html

2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 22.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27961-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-22122018.html



По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.



Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР

Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html

Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass

Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass



По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru

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Первомайск между миром и войной

Пресслужба НМ ЛНР и британский журналист Грэм Филлипс о ситуации в Первомайске…

Последние сводки по Донбассу:

1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 24.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27963-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-24122018.html

2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 22.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27961-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-22122018.html



По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.



Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР

Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html

Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass

Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass



По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на линии фронта (ВИДЕО)

Гуманитарная группа «Ангел» при поддержке Народной милиции Донецкой Народной Республики доставила необходимую помощь жителям посёлка Крутая Балка, который расположен непосредственно на линии разграничения сторон в Ясиноватском районе. Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой управления Народной милиции ДНР. Читайте также: ВСУ готовят наступление: ситуация на горловском направлении накаляется (ВИДЕО)

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«Партизаны» отправили в болото фуру с военной техникой ВСУ под Херсоном (ФОТО)

В селе Меловое Херсонской области платформа с военной техникой ВСУ упала в болото. Об этом сообщил местный предприниматель Сергей Лесогорский. «Балка в Меловом час назад. Опять фура, только уже с ТАНКОМ! (на самом деле на фото инженерная машина, — ред.)», — написал он на своей странице в соцсети. Некоторые из украинцев набросились на Лесогорского с обвинениями в разглашении военной тайны. Однако нашлись и более вменяемые комментаторы. «Прямо как в старых военных фильмах, когда партизаны взрывают пути. Только здесь в роли партизан — разгильдяи из Херсонской ОГА и облсовета», — написал депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов, отметив плохое качество дороги, на которой подобные случаи происходят регулярно. Читайте также: Зрада: от Украины «отрезали» южные области (ФОТО)

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О планах провокации на Донбассе

О планах провокации на Донбассе

"КиберБеркут" на тему планов провокации на Донбассе.Разбираются основные возможные сценарии.В течении последних 8 дней из совершенно различных источников мы получали информацию о возможных сроках начала военной кампании Украины (НАТО и США) против Д/ДНР и России. Желая прояснить точные сроки, а также цели и задачи планируемого Украиной наступления, – мы попытались собрать и обобщить информацию из всех открытых, а также из наших (негласных) источников. В итоге мы представляем вам нашу аналитику в отношении поднятой выше проблемы:ПЕРВОЕ: непосредственное руководство и «курирование» всей политической и военной составляющей «жизни» Украины осуществляют «западные партнеры» из США и Великобритании. Назовем этот конгломерат из сотрудников Министерства обороны и военной разведки США и Великобритании «оперативным штабом». Сотрудники ЦРУ, АНБ, МИ-6, а также Разведуправления ВМС США являются «приданными силами» для упомянутого выше «оперативного штаба», и обеспечивают последний всей необходимой для деятельности информацией.Очень интересными являются задачи указанного «оперативного штаба»:1) оказание непосредственной помощи и курирование вопросов разработки стратегических планов обороны Украины от внешних угроз (прежде всего России);2) составление (разработка) планов сухопутных и военно-морских наступательных операций ВСУ и ВМФ Украины, которые обязан учитывать в своей деятельности Генеральный штаб МО Украины;3) контроль процессов перевооружения, переоснащения и переподготовки Вооруженных Сил Украины. Контроль процесса создания «новой» Украинской армии, которая сможет дать хоть сколько-либо ощутимый отпор России в предстоящей войне;4) обеспечение деятельности и управление силами Информационных и психологических специальных операций ВС Украины, которые планируется использовать на передовом рубеже при начале вооруженного конфликта между Украиной и Д/ЛНР, а также Россией.ВТОРОЕ: наибольший интерес вызывает четвертый пункт указанных выше задач «ОШ» США и Великобритании на Украине. Прежде всего необходимо отметить, что последние 25 лет США практически все свои военные компании начинали именно с т.н. «информационных специальных операций». Где-то это были статьи и публикации о «нечеловечески жестоком режиме в том, или ином государстве», где-то это была пробирка с якобы «боевым отравляющим веществом», а где-то искусственно созданные волнения в виде того, или иного «майдана». Но какой бы отдельно взятый эпизод американской агрессии мы не взяли – везде и всегда США прежде всего использовали т.н. «части и соединения войск информационно-психологических и специальных операций».ТРЕТЬЕ: ниже мы приведем список возможных провокаций США/Великобритании на территории/границе Украины, Д/ЛНР и России, которые «западные партнеры» могут осуществить «руками Украины» уже в самое ближайшее время (24.12.2018 – 07.01.2019):1) «прорыв» военно-морских кораблей ВМФ Украины через фарватер «Крымского моста» из Черного Моря в Азовское. В отличие от предыдущей провокации – на этот раз «прорываться» будут более крупные и тяжеловооруженные боевые корабли. Провокация будет более масштабной, более насыщенной применением артиллерийский систем Украины против России, а также должна обязательно закончится существенным количеством человеческих жертв.2) организация провокации на линии соприкосновения между Украиной и Д/ЛНР с наличием жертв среди мирного населения, а также среди военнослужащих Украины. Наиболее возможный сценарий, который запланирован украинской стороной – это имитация артиллерийского обстрела якобы вооруженными силами ДНР, в ходе (в результате) которого пострадает большое количество мирного населения и военнослужащих Украины. С этой целью Украинской стороной уже изготовлены неуправляемые ракетно-артиллерийские снаряды от арт.систем «Снежинка» и «Чебурашка», которые будут доставлены в «якобы неразорвавшемся состоянии» к месту провокации. Данная провокация целесообразна и эффективна благодаря тому, что РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» состоят на вооружении ТОЛЬКО ДНР, а изготовление снарядов к указанным РСЗО не представляет сложности для Украинского оборонпрома (в конструкции используются стандартные водопроводные трубы, стандартные виды взрывчатки и детонаторы, а также реактивные двигатели от снарядов к другим советским арт.системам, обширные запасы которых также имеются на Украине).3) организация провокации на линии соприкосновения между Украиной и Д/ЛНР с наличием жертв среди мирного населения, а также среди военнослужащих Украины. При реализации данного сценария Д/ЛНР якобы применят боевые отравляющие вещества против ВС Украины, в результате чего пострадает большое количество мирного населения и военнослужащих Украины. Для реализации данного замысла «оперативным штабом» и ГШ МО Украины подготовлены осколки снарядов, собранных на линии разграничения между Д/ЛНР и Украиной, которые будут обработаны боевыми отравляющими веществами. После имитации Украинской стороной применения Д/ЛНР боевых отравляющих веществ против ВСУ – Украина предъявит мировой общественности «доказательства русской химической агрессии в виде осколков арт.снарядов со следами ядовитых веществ».4) организация украинскими спецслужбами ряда диверсий на территории, подконтрольной Украине. Соответственно, главными виновниками проведенных диверсий будут объявлены специальные службы Д/ЛНР и России. Кроме того, указанные выше диверсии могут быть реализованы на территории следующих предприятий, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.- «Северодонецкое объединение Азот», г.Северодонецк;- Константиновский химический завод, г.Константиновка;- Авдеевский коксохимический завод, г.Авдеевка;- Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;- Харьковский завод химических реактивов, г.Харьков;- Металлургический комбинат «Азовсталь».Мы обращаем внимание мировой общественности на указанные выше сценарии украинских провокаций против России, а также Д/ЛНР. В связи с этим – требуем довести материалы представленной статьи до максимального круга читателей для того, что бы сорвать подготавливаемые Украиной провокации. http://www.cyber-berkut.ru/ – цинк

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Бойцы Армии ДНР готовы к наступлению врага: бронетехника в 15 минутах от фронта (ВИДЕО)

Военнослужащие Вооружённых сил ДНР на подступах к Горловке готовы выполнить боевую задачу — продержаться до подхода бронетехники, которой нужно всего 15 минут после приказа на выдвижение. Защитники Донецкой Народной Республики уверены, что у ВСУ нет никаких шансов прорваться через оборонительные позиции. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. Читайте также: ВСУ готовят наступление: ситуация на горловском направлении накаляется (ВИДЕО)

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