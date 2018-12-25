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Сводки от ополчения Новороссии 25 декабря 2018

09:15. 25 декабря 2018 Просмотров - 959 Нет комментариев Опубликовал:

Охота на «Аиста» на передовой ДНР – Александр Сладков

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Донбасс сейчас в окопах: ВСУ изменили манеру боя. Александр Сладков

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В Зайцево прибывает Красный крест для оказания помощи пострадавшим, в готовящейся провокации

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Афганцы ЛНР отметили годовщину ввода советских войск в Афганистан

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Карта обстрелов 25 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Русский волонтер Сергей Кривощеков о необходимости помощи мирному населению Донбасса

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Подарки от НМ ЛНР и волонтёра из России детям прифронтового Кировска

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Огневая подготовка танковых подразделений НМ ЛНР

Огневая подготовка танковых подразделений Народной Милиции ЛНР

Огневая подготовка танковых подразделений Народной Милиции ЛНР:




Подготовка подразделений НМ ЛНР к отражению атаки противника:


Последние сводки по Донбассу:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 24.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27963-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-24122018.html
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 22.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27961-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-22122018.html

По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.

Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР 
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass

По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru

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Первомайск между миром и войной

Пресслужба НМ ЛНР и британский журналист Грэм Филлипс о ситуации в Первомайске…

Последние сводки по Донбассу:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 24.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27963-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-24122018.html
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 22.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27961-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-22122018.html

По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.

Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР 
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass

По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на линии фронта (ВИДЕО)

Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на линии фронта (ВИДЕО) | Русская весна

Гуманитарная группа «Ангел» при поддержке Народной милиции Донецкой Народной Республики доставила необходимую помощь жителям посёлка Крутая Балка, который расположен непосредственно на линии разграничения сторон в Ясиноватском районе. 

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой управления Народной милиции ДНР.

Читайте также: ВСУ готовят наступление: ситуация на горловском направлении накаляется (ВИДЕО)

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«Партизаны» отправили в болото фуру с военной техникой ВСУ под Херсоном (ФОТО)

«Партизаны» отправили в болото фуру с военной техникой ВСУ под Херсоном (ФОТО) | Русская весна

В селе Меловое Херсонской области платформа с военной техникой ВСУ упала в болото. Об этом сообщил местный предприниматель Сергей Лесогорский.

«Балка в Меловом час назад. Опять фура, только уже с ТАНКОМ! (на самом деле на фото инженерная машина, — ред.)», — написал он на своей странице в соцсети.

Некоторые из украинцев набросились на Лесогорского с обвинениями в разглашении военной тайны.

Однако нашлись и более вменяемые комментаторы.

«Прямо как в старых военных фильмах, когда партизаны взрывают пути. Только здесь в роли партизан — разгильдяи из Херсонской ОГА и облсовета», — написал депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов, отметив плохое качество дороги, на которой подобные случаи происходят регулярно.

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«Партизаны» отправили в болото фуру с военной техникой ВСУ под Херсоном (ФОТО) | Русская весна

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О планах провокации на Донбассе



"КиберБеркут" на тему планов провокации на Донбассе.
Разбираются основные возможные сценарии.

О планах провокации на Донбассе

В течении последних 8 дней из совершенно различных источников мы получали информацию о возможных сроках начала военной кампании Украины (НАТО и США) против Д/ДНР и России. Желая прояснить точные сроки, а также цели и задачи планируемого Украиной наступления, – мы попытались собрать и обобщить информацию из всех открытых, а также из наших (негласных) источников. В итоге мы представляем вам нашу аналитику в отношении поднятой выше проблемы:

ПЕРВОЕ: непосредственное руководство и «курирование» всей политической и военной составляющей «жизни» Украины осуществляют «западные партнеры» из США и Великобритании. Назовем этот конгломерат из сотрудников Министерства обороны и военной разведки США и Великобритании «оперативным штабом». Сотрудники ЦРУ, АНБ, МИ-6, а также Разведуправления ВМС США являются «приданными силами» для упомянутого выше «оперативного штаба», и обеспечивают последний всей необходимой для деятельности информацией.

Очень интересными являются задачи указанного «оперативного штаба»:

1) оказание непосредственной помощи и курирование вопросов разработки стратегических планов обороны Украины от внешних угроз (прежде всего России);
2) составление (разработка) планов сухопутных и военно-морских наступательных операций ВСУ и ВМФ Украины, которые обязан учитывать в своей деятельности Генеральный штаб МО Украины;
3) контроль процессов перевооружения, переоснащения и переподготовки Вооруженных Сил Украины. Контроль процесса создания «новой» Украинской армии, которая сможет дать хоть сколько-либо ощутимый отпор России в предстоящей войне;
4) обеспечение деятельности и управление силами Информационных и психологических специальных операций ВС Украины, которые планируется использовать на передовом рубеже при начале вооруженного конфликта между Украиной и Д/ЛНР, а также Россией.

ВТОРОЕ: наибольший интерес вызывает четвертый пункт указанных выше задач «ОШ» США и Великобритании на Украине. Прежде всего необходимо отметить, что последние 25 лет США практически все свои военные компании начинали именно с т.н. «информационных специальных операций». Где-то это были статьи и публикации о «нечеловечески жестоком режиме в том, или ином государстве», где-то это была пробирка с якобы «боевым отравляющим веществом», а где-то искусственно созданные волнения в виде того, или иного «майдана». Но какой бы отдельно взятый эпизод американской агрессии мы не взяли – везде и всегда США прежде всего использовали т.н. «части и соединения войск информационно-психологических и специальных операций».

ТРЕТЬЕ: ниже мы приведем список возможных провокаций США/Великобритании на территории/границе Украины, Д/ЛНР и России, которые «западные партнеры» могут осуществить «руками Украины» уже в самое ближайшее время (24.12.2018 – 07.01.2019):

1) «прорыв» военно-морских кораблей ВМФ Украины через фарватер «Крымского моста» из Черного Моря в Азовское. В отличие от предыдущей провокации – на этот раз «прорываться» будут более крупные и тяжеловооруженные боевые корабли. Провокация будет более масштабной, более насыщенной применением артиллерийский систем Украины против России, а также должна обязательно закончится существенным количеством человеческих жертв.

2) организация провокации на линии соприкосновения между Украиной и Д/ЛНР с наличием жертв среди мирного населения, а также среди военнослужащих Украины. Наиболее возможный сценарий, который запланирован украинской стороной – это имитация артиллерийского обстрела якобы вооруженными силами ДНР, в ходе (в результате) которого пострадает большое количество мирного населения и военнослужащих Украины. С этой целью Украинской стороной уже изготовлены неуправляемые ракетно-артиллерийские снаряды от арт.систем «Снежинка» и «Чебурашка», которые будут доставлены в «якобы неразорвавшемся состоянии» к месту провокации. Данная провокация целесообразна и эффективна благодаря тому, что РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» состоят на вооружении ТОЛЬКО ДНР, а изготовление снарядов к указанным РСЗО не представляет сложности для Украинского оборонпрома (в конструкции используются стандартные водопроводные трубы, стандартные виды взрывчатки и детонаторы, а также реактивные двигатели от снарядов к другим советским арт.системам, обширные запасы которых также имеются на Украине).

3) организация провокации на линии соприкосновения между Украиной и Д/ЛНР с наличием жертв среди мирного населения, а также среди военнослужащих Украины. При реализации данного сценария Д/ЛНР якобы применят боевые отравляющие вещества против ВС Украины, в результате чего пострадает большое количество мирного населения и военнослужащих Украины. Для реализации данного замысла «оперативным штабом» и ГШ МО Украины подготовлены осколки снарядов, собранных на линии разграничения между Д/ЛНР и Украиной, которые будут обработаны боевыми отравляющими веществами. После имитации Украинской стороной применения Д/ЛНР боевых отравляющих веществ против ВСУ – Украина предъявит мировой общественности «доказательства русской химической агрессии в виде осколков арт.снарядов со следами ядовитых веществ».

4) организация украинскими спецслужбами ряда диверсий на территории, подконтрольной Украине. Соответственно, главными виновниками проведенных диверсий будут объявлены специальные службы Д/ЛНР и России. Кроме того, указанные выше диверсии могут быть реализованы на территории следующих предприятий, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.

- «Северодонецкое объединение Азот», г.Северодонецк;
- Константиновский химический завод, г.Константиновка;
- Авдеевский коксохимический завод, г.Авдеевка;
- Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;
- Харьковский завод химических реактивов, г.Харьков;
- Металлургический комбинат «Азовсталь».

Мы обращаем внимание мировой общественности на указанные выше сценарии украинских провокаций против России, а также Д/ЛНР. В связи с этим – требуем довести материалы представленной статьи до максимального круга читателей для того, что бы сорвать подготавливаемые Украиной провокации.









http://www.cyber-berkut.ru/ – цинк

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Бойцы Армии ДНР готовы к наступлению врага: бронетехника в 15 минутах от фронта (ВИДЕО)

Бойцы Армии ДНР готовы к наступлению врага: бронетехника в 15 минутах от фронта (ВИДЕО) | Русская весна

Военнослужащие Вооружённых сил ДНР на подступах к Горловке готовы выполнить боевую задачу — продержаться до подхода бронетехники, которой нужно всего 15 минут после приказа на выдвижение.

Защитники Донецкой Народной Республики уверены, что у ВСУ нет никаких шансов прорваться через оборонительные позиции. 

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

Читайте также: ВСУ готовят наступление: ситуация на горловском направлении накаляется (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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