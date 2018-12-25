Сводки от ополчения Новороссии 25 декабря 2018
- 16:04 Охота на «Аиста» на передовой ДНР – Александр Сладков.
- 15:16 Донбасс сейчас в окопах: ВСУ изменили манеру боя. Александр Сладков.
- 15:08 В Зайцево прибывает Красный крест для оказания помощи пострадавшим, в готовящейся провокации.
- 14:48 Афганцы ЛНР отметили годовщину ввода советских войск в Афганистан.
- 12:53 Карта обстрелов 25 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 11:09 Русский волонтер Сергей Кривощеков о необходимости помощи мирному населению Донбасса.
- 10:34 Подарки от НМ ЛНР и волонтёра из России детям прифронтового Кировска.
- 09:28 Огневая подготовка танковых подразделений НМ ЛНР.
- 05:26 Первомайск между миром и войной.
- 03:30 Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на линии фронта (ВИДЕО).
- Вчера 23:29 «Партизаны» отправили в болото фуру с военной техникой ВСУ под Херсоном (ФОТО).
- Вчера 22:39 О планах провокации на Донбассе.
- Вчера 22:12 Бойцы Армии ДНР готовы к наступлению врага: бронетехника в 15 минутах от фронта (ВИДЕО).
Охота на «Аиста» на передовой ДНР – Александр Сладков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Донбасс сейчас в окопах: ВСУ изменили манеру боя. Александр Сладков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Зайцево прибывает Красный крест для оказания помощи пострадавшим, в готовящейся провокации
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Афганцы ЛНР отметили годовщину ввода советских войск в Афганистан
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов 25 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Русский волонтер Сергей Кривощеков о необходимости помощи мирному населению Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Подарки от НМ ЛНР и волонтёра из России детям прифронтового Кировска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Огневая подготовка танковых подразделений НМ ЛНР
Огневая подготовка танковых подразделений Народной Милиции ЛНР
Огневая подготовка танковых подразделений Народной Милиции ЛНР:
Подготовка подразделений НМ ЛНР к отражению атаки противника:
Последние сводки по Донбассу:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 24.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27963-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-24122018.html
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 22.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27961-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-22122018.html
По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Первомайск между миром и войной
Пресслужба НМ ЛНР и британский журналист Грэм Филлипс о ситуации в Первомайске…
Последние сводки по Донбассу:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 24.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27963-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-24122018.html
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 22.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27961-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-22122018.html
По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на линии фронта (ВИДЕО)
Гуманитарная группа «Ангел» при поддержке Народной милиции Донецкой Народной Республики доставила необходимую помощь жителям посёлка Крутая Балка, который расположен непосредственно на линии разграничения сторон в Ясиноватском районе.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой управления Народной милиции ДНР.
Читайте также: ВСУ готовят наступление: ситуация на горловском направлении накаляется (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Партизаны» отправили в болото фуру с военной техникой ВСУ под Херсоном (ФОТО)
В селе Меловое Херсонской области платформа с военной техникой ВСУ упала в болото. Об этом сообщил местный предприниматель Сергей Лесогорский.
«Балка в Меловом час назад. Опять фура, только уже с ТАНКОМ! (на самом деле на фото инженерная машина, — ред.)», — написал он на своей странице в соцсети.
Некоторые из украинцев набросились на Лесогорского с обвинениями в разглашении военной тайны.
Однако нашлись и более вменяемые комментаторы.
«Прямо как в старых военных фильмах, когда партизаны взрывают пути. Только здесь в роли партизан — разгильдяи из Херсонской ОГА и облсовета», — написал депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов, отметив плохое качество дороги, на которой подобные случаи происходят регулярно.
Читайте также: Зрада: от Украины «отрезали» южные области (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
О планах провокации на Донбассе
"КиберБеркут" на тему планов провокации на Донбассе.
Разбираются основные возможные сценарии.
О планах провокации на Донбассе
В течении последних 8 дней из совершенно различных источников мы получали информацию о возможных сроках начала военной кампании Украины (НАТО и США) против Д/ДНР и России. Желая прояснить точные сроки, а также цели и задачи планируемого Украиной наступления, – мы попытались собрать и обобщить информацию из всех открытых, а также из наших (негласных) источников. В итоге мы представляем вам нашу аналитику в отношении поднятой выше проблемы:
ПЕРВОЕ: непосредственное руководство и «курирование» всей политической и военной составляющей «жизни» Украины осуществляют «западные партнеры» из США и Великобритании. Назовем этот конгломерат из сотрудников Министерства обороны и военной разведки США и Великобритании «оперативным штабом». Сотрудники ЦРУ, АНБ, МИ-6, а также Разведуправления ВМС США являются «приданными силами» для упомянутого выше «оперативного штаба», и обеспечивают последний всей необходимой для деятельности информацией.
Очень интересными являются задачи указанного «оперативного штаба»:
1) оказание непосредственной помощи и курирование вопросов разработки стратегических планов обороны Украины от внешних угроз (прежде всего России);
2) составление (разработка) планов сухопутных и военно-морских наступательных операций ВСУ и ВМФ Украины, которые обязан учитывать в своей деятельности Генеральный штаб МО Украины;
3) контроль процессов перевооружения, переоснащения и переподготовки Вооруженных Сил Украины. Контроль процесса создания «новой» Украинской армии, которая сможет дать хоть сколько-либо ощутимый отпор России в предстоящей войне;
4) обеспечение деятельности и управление силами Информационных и психологических специальных операций ВС Украины, которые планируется использовать на передовом рубеже при начале вооруженного конфликта между Украиной и Д/ЛНР, а также Россией.
ВТОРОЕ: наибольший интерес вызывает четвертый пункт указанных выше задач «ОШ» США и Великобритании на Украине. Прежде всего необходимо отметить, что последние 25 лет США практически все свои военные компании начинали именно с т.н. «информационных специальных операций». Где-то это были статьи и публикации о «нечеловечески жестоком режиме в том, или ином государстве», где-то это была пробирка с якобы «боевым отравляющим веществом», а где-то искусственно созданные волнения в виде того, или иного «майдана». Но какой бы отдельно взятый эпизод американской агрессии мы не взяли – везде и всегда США прежде всего использовали т.н. «части и соединения войск информационно-психологических и специальных операций».
ТРЕТЬЕ: ниже мы приведем список возможных провокаций США/Великобритании на территории/границе Украины, Д/ЛНР и России, которые «западные партнеры» могут осуществить «руками Украины» уже в самое ближайшее время (24.12.2018 – 07.01.2019):
1) «прорыв» военно-морских кораблей ВМФ Украины через фарватер «Крымского моста» из Черного Моря в Азовское. В отличие от предыдущей провокации – на этот раз «прорываться» будут более крупные и тяжеловооруженные боевые корабли. Провокация будет более масштабной, более насыщенной применением артиллерийский систем Украины против России, а также должна обязательно закончится существенным количеством человеческих жертв.
2) организация провокации на линии соприкосновения между Украиной и Д/ЛНР с наличием жертв среди мирного населения, а также среди военнослужащих Украины. Наиболее возможный сценарий, который запланирован украинской стороной – это имитация артиллерийского обстрела якобы вооруженными силами ДНР, в ходе (в результате) которого пострадает большое количество мирного населения и военнослужащих Украины. С этой целью Украинской стороной уже изготовлены неуправляемые ракетно-артиллерийские снаряды от арт.систем «Снежинка» и «Чебурашка», которые будут доставлены в «якобы неразорвавшемся состоянии» к месту провокации. Данная провокация целесообразна и эффективна благодаря тому, что РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» состоят на вооружении ТОЛЬКО ДНР, а изготовление снарядов к указанным РСЗО не представляет сложности для Украинского оборонпрома (в конструкции используются стандартные водопроводные трубы, стандартные виды взрывчатки и детонаторы, а также реактивные двигатели от снарядов к другим советским арт.системам, обширные запасы которых также имеются на Украине).
3) организация провокации на линии соприкосновения между Украиной и Д/ЛНР с наличием жертв среди мирного населения, а также среди военнослужащих Украины. При реализации данного сценария Д/ЛНР якобы применят боевые отравляющие вещества против ВС Украины, в результате чего пострадает большое количество мирного населения и военнослужащих Украины. Для реализации данного замысла «оперативным штабом» и ГШ МО Украины подготовлены осколки снарядов, собранных на линии разграничения между Д/ЛНР и Украиной, которые будут обработаны боевыми отравляющими веществами. После имитации Украинской стороной применения Д/ЛНР боевых отравляющих веществ против ВСУ – Украина предъявит мировой общественности «доказательства русской химической агрессии в виде осколков арт.снарядов со следами ядовитых веществ».
4) организация украинскими спецслужбами ряда диверсий на территории, подконтрольной Украине. Соответственно, главными виновниками проведенных диверсий будут объявлены специальные службы Д/ЛНР и России. Кроме того, указанные выше диверсии могут быть реализованы на территории следующих предприятий, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.
- «Северодонецкое объединение Азот», г.Северодонецк;
- Константиновский химический завод, г.Константиновка;
- Авдеевский коксохимический завод, г.Авдеевка;
- Дзержинский фенольный завод, пгт Новгородское;
- Харьковский завод химических реактивов, г.Харьков;
- Металлургический комбинат «Азовсталь».
Мы обращаем внимание мировой общественности на указанные выше сценарии украинских провокаций против России, а также Д/ЛНР. В связи с этим – требуем довести материалы представленной статьи до максимального круга читателей для того, что бы сорвать подготавливаемые Украиной провокации.
http://www.cyber-berkut.ru/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Бойцы Армии ДНР готовы к наступлению врага: бронетехника в 15 минутах от фронта (ВИДЕО)
Военнослужащие Вооружённых сил ДНР на подступах к Горловке готовы выполнить боевую задачу — продержаться до подхода бронетехники, которой нужно всего 15 минут после приказа на выдвижение.
Защитники Донецкой Народной Республики уверены, что у ВСУ нет никаких шансов прорваться через оборонительные позиции.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
Читайте также: ВСУ готовят наступление: ситуация на горловском направлении накаляется (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su