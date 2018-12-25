Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 декабря 2018
- 15:38 Турция продолжает стягивать военные силы к границе с Сирией.
- 10:30 Мирные жители покидают сирийский Идлиб.
- 07:30 Эрдоган пригласил Трампа в Турцию.
- 05:00 «Враг меняет этническую карту Сирии».
- 01:07 Турция сосредотачивается.
- Вчера 21:39 Саудовская Аравия будет восстанавливать Сирию.
Турция продолжает стягивать военные силы к границе с Сирией
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Мирные жители покидают сирийский Идлиб
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Эрдоган пригласил Трампа в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить Турцию в наступающем году.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома Хогана Гидли.
«Пока конкретных планов нет, при этом президент открыт для потенциальной встречи в будущем», — сказал он.
Как сообщала «Русская Весна», Трамп «слил» Сирию Эрдогану в телефонном разговоре, заявив «Знаешь что? Она твоя».
Кроме того, в Анкаре заявили, что приобретение ЗРК Patriot у США не помешает сделке по С-400.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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«Враг меняет этническую карту Сирии»
Боевики не оставляют попыток формирования «государственного образования» к востоку от реки Евфрат, гооится в аналитическом материале турецкого государственного информационного агентства Anadolu.
«Боевики сирийского крыла PKK — YPG (Рабочая партия Курдистана — Отряды народной самообороны) не оставляют попыток формирования «государственного образования» на землях Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.
Очередная антитеррористическая операция, которую Вооружённые силы Турции планируют провести в ближайшее время в Сирии, направлена именно на борьбу с отрядами YPG/PKK», — пишет информагентство Анкары.
«Захватив при поддержке США треть территории Сирии, террористы YPG/PKK начали проводить планомерную политику изменения этнической карты региона».
«На сегодняшний день YPG/PKK контролирует районы севера и востока Сирии, с наиболее богатыми залежами нефти и газа».
«Взоры международного сообщества обратились к указанному региону после того, как недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время ВС Турции начнут операцию к востоку от реки Евфрат.
Протяженность границы Турции с сирийскими районами, контролируемыми боевиками YPG/PKK, составляет 480 км. С указанными сирийскими районам граничат турецкие провинции Шанлыурфа, Мардин и Ширнак.
Площадь территории, контролируемой группировками к востоку от реки Евфрат и вплоть до границы с Ираком и далее на юг, составляет 45 тысяч кв. км», — говорится в статье.
По данным агентства «Анадолу», YPG/PKK начала усиливать присутствие к востоку от Евфрата с октября 2014 года, благодаря поддержке с воздуха и поставкам оружия со стороны США.
Крупнейшими населенными пунктами к востоку от Евфрата являются район Айнулараб (провинция Алеппо), районы Талль-Абъяд и Табка (провинция Ракка), город Эль-Камышлы, районы Амуде и Расулайн (провинция Хасеке), а также северные районы провинции Дэйр-эз-Зор.
Почти 70 процентов населения этих указанных населенных пунктов все еще составляют арабы.
YPG/PKK стремится изменить этническую карту региона, и тем самым предотвратить противодействие мирного населения процессу создания псевдо-государства на захваченных землях.
Курдские боевики насильно изгоняют с исторических земель всех несогласных арабов, ассирийцев, курдов и туркоманов и не позволяют им вернуться в свои дома.
«При этом жителям Ракки и Дэйр-эз-Зора, покинувшим районы боев с террористами ИГИЛ*, не позволяют вернуться обратно.
По данным Высшего совета сирийских племен, боевики YPG/PKK до сегодняшнего дня превратили в беженцев почти 1,7 миллионов сирийцев», — пишет турецкое информагентство.
Напомним, что курдские вооружённые формирования и правительство Турции связывает взаимная ненависть и непримиримая борьба друг с другом, потому в статье подробно рассказывается о злодеяниях курдских сепаратистов против турецких силовиков и мирных жителей
«В Сирии PKK прикрывается названиями PYD и YPG, а в последние два года называет себя «Сирийскими демократическими силами».
В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).
Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч членов PKK.
В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления», — утверждают авторы материала.
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Турция сосредотачивается
Турция продолжает наращивать группировку на сирийско-турецкой границе, в районе Джараблуса, а также к западу от Манбиджа.
Наблюдаются активные перемещения бронетехники, артиллерии, а также личного состава, включая большое кол-во разномастных боевиков на тачанках. После решения Трампа о выводе войск, масштаб операции явно пересмотрен в сторону увеличения.
Отмечается, что вот таких БМП в пустынном камуфляже в кол-ве 60 штук перебросили к границе с Сирией.
Французские оккупанты в районе Манбиджа.
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Саудовская Аравия будет восстанавливать Сирию
А вот и еще одна часть сделки по Хашогги вскрылась.
Саудовская Аравия согласилась потратить необходимые деньги для восстановления Сирии, вместо США. Видите? Разве это не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстанавливать своих соседей, а не Великая страна США, которая находится на расстоянии 5000 миль. Спасибо Саудовской Аравии! (с) Дональд Трамп
Осталось выяснить размер отступных, назначение выделенных средств и конечный получатель. Есть мнение, что деньги может получить не Асад, а Эрдоган "для восстановления Северной Сирии". Идеальный способ оформить отступные за голову наследного принца, тем более что саудиты еще осенью рассматривали возможность заплатить Турции деньги за прекращение публикации пленок из консульства и обвинений в адрес МБС. Рассматривались разные варианты оформления – от "инвестиций" в духе Катара (который в обмен на помощь Эрдогана обязался вложить в Турцию 15 млрд. долларов и подарил Эрдогану новый президентский самолет) до огромной закупки турецких вооружений на несколько миллардов долларов. Но "друг Реджеп" не торопился брать деньги и упорно требовал приз, которого в итоге дождался.
Все весьма банально – отрезание головы случайному человеку оказало существенное влияние сразу на две войны, которые сейчас находятся в стадии затухания. Вот что значит правильно установленное шпионское оборудование в правильном месте.
И вот уже и крыша курдов уезжает, саудиты готовы дать тебе денег, а гегемон готов продать ЗРК даже несмотря на предшествующие угрозы не продавать. Пленки из саудовского консульства оказались по-настоящему платиновыми.
PS. Вчерашняя истерика в Твиттере на тему "Трамп – агент Кремля" и "Трамп докладывает Путину" сегодня сменилась истерикой на тему "Трамп продал Америку кровавым убийцам из семьи саудовского короля" и "Трамп обменял американские идеалы на кровавые деньги".
На сегодня, твиттер Трампа с запасом лидирует в номинации "Лучший юмористический ресурс 2018". Прекрасны и автор и его "поклонники".
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