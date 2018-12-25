Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 декабря 2018

Боевики не оставляют попыток формирования «государственного образования» к востоку от реки Евфрат, гооится в аналитическом материале турецкого государственного информационного агентства Anadolu.

«Боевики сирийского крыла PKK — YPG (Рабочая партия Курдистана — Отряды народной самообороны) не оставляют попыток формирования «государственного образования» на землях Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.

Очередная антитеррористическая операция, которую Вооружённые силы Турции планируют провести в ближайшее время в Сирии, направлена именно на борьбу с отрядами YPG/PKK», — пишет информагентство Анкары.

«Захватив при поддержке США треть территории Сирии, террористы YPG/PKK начали проводить планомерную политику изменения этнической карты региона».

«На сегодняшний день YPG/PKK контролирует районы севера и востока Сирии, с наиболее богатыми залежами нефти и газа».

«Взоры международного сообщества обратились к указанному региону после того, как недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время ВС Турции начнут операцию к востоку от реки Евфрат.

Протяженность границы Турции с сирийскими районами, контролируемыми боевиками YPG/PKK, составляет 480 км. С указанными сирийскими районам граничат турецкие провинции Шанлыурфа, Мардин и Ширнак.

Площадь территории, контролируемой группировками к востоку от реки Евфрат и вплоть до границы с Ираком и далее на юг, составляет 45 тысяч кв. км», — говорится в статье.

По данным агентства «Анадолу», YPG/PKK начала усиливать присутствие к востоку от Евфрата с октября 2014 года, благодаря поддержке с воздуха и поставкам оружия со стороны США.

Крупнейшими населенными пунктами к востоку от Евфрата являются район Айнулараб (провинция Алеппо), районы Талль-Абъяд и Табка (провинция Ракка), город Эль-Камышлы, районы Амуде и Расулайн (провинция Хасеке), а также северные районы провинции Дэйр-эз-Зор.

Почти 70 процентов населения этих указанных населенных пунктов все еще составляют арабы.

YPG/PKK стремится изменить этническую карту региона, и тем самым предотвратить противодействие мирного населения процессу создания псевдо-государства на захваченных землях.

Курдские боевики насильно изгоняют с исторических земель всех несогласных арабов, ассирийцев, курдов и туркоманов и не позволяют им вернуться в свои дома.

«При этом жителям Ракки и Дэйр-эз-Зора, покинувшим районы боев с террористами ИГИЛ*, не позволяют вернуться обратно.

По данным Высшего совета сирийских племен, боевики YPG/PKK до сегодняшнего дня превратили в беженцев почти 1,7 миллионов сирийцев», — пишет турецкое информагентство.

Напомним, что курдские вооружённые формирования и правительство Турции связывает взаимная ненависть и непримиримая борьба друг с другом, потому в статье подробно рассказывается о злодеяниях курдских сепаратистов против турецких силовиков и мирных жителей

«В Сирии PKK прикрывается названиями PYD и YPG, а в последние два года называет себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч членов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления», — утверждают авторы материала.

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