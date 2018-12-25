Новости Украины и Новороссии 25 декабря 2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о введении новых санкций в отношении украинских граждан и юридических лиц. По его словам, ограничительные меры расширены для того, чтобы защитить интересы России.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление.

Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал Медведев на своей странице в соцсети.

Напомним, что 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции в отношении против 322 физических лиц из «незалежной», в том числе большинства депутатов Рады, ряда министров и прочих высокопоставленных политических деятелей.

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