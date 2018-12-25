Новости Украины и Новороссии 25 декабря 2018
- 15:46 Россия ввела новые санкции против Украины.
- 14:55 СРОЧНО: Медведев объявил о новых санкциях в отношении Украины.
- 13:14 Письмо ВМСУшника из российского СИЗО.
- 07:05 Мы лишились поддержки Запада, мы создаём для них проблемы, — украинский генерал (ВИДЕО).
- 06:00 Отходы украинской «нэзалэжности» (ВИДЕО).
- 02:16 ДНР получила новую спецтехнику из России (ФОТО).
- 01:30 Россия гарантирует поставку газа в Европу и без договоренностей с Украиной, — Новак.
- 00:36 Варфоломей рассказал детям, что получил от Порошенко за автокефалию (+ВИДЕО).
- Вчера 22:30 Мутное дело Бабченко. Новая “жepтвa”.
Россия ввела новые санкции против Украины
Россия ввела новые санкции против Украины.
По заявлению Медведева, указ уже подписан и в видимо в ближайшее время расширение списка будет опубликовано.
Всего список расширяют примерно на 200 физических и юридических лиц.
Санкции предусматривают арест денег, ценных бумаг и имущества принадлежащего фигурантам списка, а также запрет на вывод средств из России.
Как список появится, добавлю в этот пост.
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СРОЧНО: Медведев объявил о новых санкциях в отношении Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о введении новых санкций в отношении украинских граждан и юридических лиц. По его словам, ограничительные меры расширены для того, чтобы защитить интересы России.
«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление.
Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал Медведев на своей странице в соцсети.
Напомним, что 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции в отношении против 322 физических лиц из «незалежной», в том числе большинства депутатов Рады, ряда министров и прочих высокопоставленных политических деятелей.
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Письмо ВМСУшника из российского СИЗО
Письмо из российского СИЗО написанное одним из ВМСУшников задержанных в Керченском проливе во время "прорыва волчьей стаи".
Здравствуйте Таисия!
Благодарю за поддержку и поздравления. Верно, мать в Одессе. Отец в Ивано-Франковске.
Я думаю мои родные и сами это понимают, но напомнить стоит. Виделся с адвокатом, знаю теперь все эти правила, так сказать. На счет странички — удивило.
Условия… Можно сказать нормально. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть намного хуже. Раны затягиваются. Могу ходить нормально, хромаю. По лестнице спускаться и подниматься сложно. Увы сильная нагрузка на ноги. Как бы смешно не звучало, руками за перила хватаюсь и иду. Увы банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, не хватает сил. Но раньше сил толком не было, чтобы закинуть правую ногу на кровать (шконку), уже и рукам помогать не надо, иду на поправку.
Стены ужасно давят… Но хочется сказать спасибо людям, которые поддерживают в письмах, отправляют передачи. Хочется домой поскорей вернуться, мечтаю чтоб это произошло хотя бы до конца января, но мне кажется, что этой мечте не суждено сбыться. Понятия не имею насколько это все затянется, пол года год. Эти допросы, встречи с разными людьми… Самое тяжелое смотреть в окно и видеть в далеке сотни машин людей которые свободны, кажется вот она свобода, она так далеко и так близко.
Надеюсь на скорейшее полит. решение, пока времени прошло относительно немного. Ведь в нашем бренном мире все забудется раньше чем докуришь пачку сигарет. Увы, это правда. Не хочется, чтоб про это забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. Ведь все эти люди военные они служат народу Украины. Хочется чтоб и народ помнил. Я не против публикации. Всех с наступающими праздниками. Верните нас домой.
Андрей Эйдер. 19.12.2018. Увы, Москва
Плюс комментарии под письмом.
По наводке Червонца https://chervonec-001.livejournal.com/2619854.html
Участие в военных провокациях наказуемо.
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Мы лишились поддержки Запада, мы создаём для них проблемы, — украинский генерал (ВИДЕО)
Украина практически утратила поддержку стран Запада, поскольку является для них источником проблем.
Такое мнение высказал в эфире украинского телевидения экс-министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.
«Непросто дать откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем», — заявил Кузьмук, отвечая на вопрос ведущего о реакции Запада на инцидент в Керченском проливе и последующее введение военного положения.
Кузьмук отметил, что на Западе ждут от Украины самостоятельного решения своих проблем.
«Это уже не просто намек — это демонстрация, что давайте, разбирайтесь, мы уже устали. И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки», — заключил генерал.
Напомним, завтра, 26 декабря, кончается срок военного положения, введённого в ряде областей Украины.
Справка РВ
С 1996 по 2001 гг. — первый «срок» Кузьмука на посту Министра обороны Украины в годы президентства Леонида Кучмы.
В 1998-м получил звание генерала армии.
С 2002 по 2006 гг. он — народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
В этот же период — с 2004 по 2005 гг. уже при президенте Ющенко — политик во второй раз побывал главой оборонного ведомства, при этом сохранив за собой депутатский мандат. На выборах-2006 безуспешно пытался пройти в парламент под № 3 партии «Відродження», созданной ныне покойным бывшим главой «Укрзалізниці» и экс-министром транспорта Георгием Кирпой.
До 14 июня 2006 — внештатный советник Президента Украины Виктора Ющенко.
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Отходы украинской «нэзалэжности» (ВИДЕО)
Политолог Андрей Ваджра об отношении украинской власти к народу.
У Рэя Бредбери есть роман. Называется «451 градус по Фаренгейту». Для подавляющего большинства укрограждан ни автор, ни это произведение, ни о чем не говорят. Потому что истинные украинцы книги не читают.
По их мнению, данное занятие — глупость. Уж лучше огород вскопать, покормить поросят, сходить на базар или просто тупо втыкать в зомбоящик до закипания мозгов.
Именно поэтому Украина периодически становится иллюстрацией к разным романам-антиутопиям. «451 градус по Фаренгейту» уже давно про Украину. Точно так же, как «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла. Я всё это вспомнил в связи одной интересной мыслью, которая прозвучала у Бредбери…
«Мы живём в век, когда люди уже не представляют особой ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в неё сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают…».
На Украине таких салфеток, в которые сморкаются и которыми подтираются уже миллионы! Как я не раз говорил, для порошенковской клики и западных хозяев Украины, украинское население — дешёвый расходный материал…
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Андрей Ваджра
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ДНР получила новую спецтехнику из России (ФОТО)
Минстрой ДНР по линии гуманитарной помощи из Российской Федерации получил новую технику для содержания внутригородских дорог.
Об этом «Русской Весне» сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики получило 3 единицы дорожной спецтехники — один автогрейдер и 2 комбинированные машины. Техника пришла по гуманитарной линии из Российской Федерации. На данный момент выполняются все необходимые процедуры по оформлению документации, и решается вопрос, в какие первоочередные населенные пункты будет отправлена техника», — рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.
Глава ведомства.также обратил особое внимание на своевременность помощи из Российской Федерации.
«Парк коммунальной техники Донецкой Народной Республики испытал на себе всю нагрузку, связанную с боевыми действиями. Много техники повреждено в результате обстрелов. Также велика степень износа имеющегося парка, требующего ремонта и обновления. Так что помощь из России очень кстати», — подчеркнул Сергей Наумец.
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Россия гарантирует поставку газа в Европу и без договоренностей с Украиной, — Новак
Россия обеспечит поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не будут достигнуты договоренности с Украиной по транзиту российского «голубого топлива».
Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным „Газпромом” долгосрочным контрактам», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».
«В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом», — подчеркнул Новак.
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Варфоломей рассказал детям, что получил от Порошенко за автокефалию (+ВИДЕО)
Константинопольский патриарх Варфоломей рассказал детям, пришедшим колядовать в Фанар, что взял за «автокефалию» для украинской церкви с президента Украины Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад.
По его словам, остались два пакета, которые он раздал детям.
По традиции в Сочельник в резиденцию патриарха в Фанаре приходят колядовать дети. Видеозапись встречи Варфоломея с детьми греческих школ Стамбула, их родителями и учителями распространила патриархия.
«Президент Порошенко имеет шоколадную фабрику. Он, как и президент (США Дональд) Трамп, является и предпринимателем. Когда-то он выдвинул свою кандидатуру и выиграл выборы. Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко», — сказал Варфоломей и показал два целлофановых пакета с конфетами под аплодисменты и смех.
«С фабрики Порошенко мне прислали много таких пакетов, я их раздал, остались два последних. Я их открою и буду бросать, а кто поймает — герой», — сказал патриарх и разбросал конфеты детям.
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Мутное дело Бабченко. Новая “жepтвa”
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