Неснимаемая, нарастающая мощь Китая. Александр Дугин

Концептуал СМИ Глобализму пришёл конец

Философ Александр Дугин рассказывает о том, что представляет собой современный Китай. В чём преимущество КНР перед другими странами мира. Почему в Китае нет выборов. Почему для китайцев западная цивилизация не кажется чем-то особо значимым. Почему расцвет Китая дарит России исторический шанс, который нельзя упустить.



В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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