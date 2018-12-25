НЕФАКТ. Выпуск №127
На начало Второй мировой войны золотой запас Германии составлял 171 тонну. После оккупации и разграбления Европы, актив Рейхсбанка увеличился почти в 6 раз и составил 920 тонн золота. Золотовалютные запасы других стран, даже вместе взятые, не могли сравниться с этой цифрой. В августе 1945 года Потсдамская конференция – третья и последняя встреча антигитлеровской «Большой тройки» – постановила: золотой запас нацистской Германии должен быть поделен между СССР, США, Британией и Францией. Оставалось понять, где он находится? Однако после штурма Берлина в 1945 году в подвалах Рейхсбанка было обнаружено всего 90 золотых слитков. Остальное – бесследно исчезло. Вместе с ведущим программы «НЕ ФАКТ!» Андреем Бурковским мы пройдем по следам «Золота Третьего Рейха» и выясним:
- Куда исчезли 920 тонн золотого запаса Третьего Рейха?
- Правда ли, что из золота Рейхсбанка в конце войны строились жилые дома?
- И почему СССР отказался участвовать в распределении нацистского золота?
Подробности на http://tvzvezda.ru
Источник: www.youtube.com
loading...
К началу Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г), золотой запас СССР составлял 2600тонн. Благодаря золоту СССР с августа 1941 г, стал получать остро необходимые, в первые месяцы войны, вооружения и стратегические материалы от стран антигитлеровской коалиции ( в первую очередь из Англии и США). К 1942 г СССР присоединился к международной программе Ленд-лиз, объединившую экономику 27 стран.
В Советском Союзе, к тому времени, была создана мощнейшая золотодобывающая отрасль промышленности, которая обеспечивала ежегодное увеличение золотого запаса страны, более чем на 100 тонн (ежегодно!). Золотодобыча была объявлена стратегической отраслью, а всё, что касалось золота и особенно добычи, было секретным. Отвечал за добычу золота Л.П.Берия, руководитель НКВД, а большую часть золота в стране (70%), добывали на Колыме заключенные и вольнонаёмные работники треста Дальстрой (Магадан). Советский рубль, начиная с 1937 г, был привязан к доллару США.
В феврале 1950 г. Центральное статистическое управление СССР по срочному заданию Сталина пересчитало валютный курс нового рубля. Для сравнения покупательной способности рубля и доллара выбирали наиболее выгодные для Советского Союза товары.По словам А. Зверева и тогдашнего главы союзного Госплана М.З. Сабурова (министр тяжелого машиностроения в 1954-58 годах), а также присутствовавших при этом, премьера КНР Чжоу Эньлая и Энвера Ходжи (правившего Албанией с 1947 г. до 1985 года), знаменитым синим карандашом, Сталин 27 февраля перечеркнул представленные расчеты и написал: «Самое большее – 4 рубля». Прежде курс был равен 53 рублям.
Постановление Совмина СССР от 28 февраля 1950 г. перевело рубль на постоянную золотую базу. Объявленное золотое содержание рубля равнялось 0.222168 грамма чистого золота; сбытовая цена 1 грамма золота устанавливалась в 4,45 рубля.
Подписывая документ о золотом обеспечении рубля, И.В. Сталин заявил: «Американцы наверняка будут, всеми возможными средствами, избавляться от долларовых излишков, накопленных в годы войны и выпущенных для помощи многим зависимым от них странам. Мы с нашими союзниками должны предотвратить такое развитие событий».
1 марта 1950 года в советских газетах было опубликовано Постановление Правительства СССР следующего содержания: «В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют…Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устойчивой золотой основе, Исходя из этого, Совет Министров СССР постановил:
1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.
2. Установить золотое содержание рубля в 0, 222168 грамма чистого золота.
По воспоминаниям премьера КНР Чжоу Эньлая, «Сталин рекомендовал жестко регулировать курс национальных денег – по крайней мере, до экономической и социальной стабилизации в стране. В качестве примера бессрочной финансовой, а значит, и политической зависимости от Запада Сталин приводил Югославию, валюта которой была привязана к «корзине» доллара США и британского фунта стерлингов. Сталин сказал: « … что рано или поздно Запад Югославию «обвалит» экономически и расчленит политически… ».Этот прогноз сбылся через 40 лет после смерти Сталина, в 1991-1999 г, когда военный блок НАТО, поддерживая сепаратизм в Югославии, развязал военную агрессию и расчленил единую страну
« …Если социалистическая страна свою валюту привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансово-экономической системе соц-стране надо забыть.” И.В.Сталин