НЕФАКТ. Выпуск №127

На начало Второй мировой войны золотой запас Германии составлял 171 тонну. После оккупации и разграбления Европы, актив Рейхсбанка увеличился почти в 6 раз и составил 920 тонн золота. Золотовалютные запасы других стран, даже вместе взятые, не могли сравниться с этой цифрой. В августе 1945 года Потсдамская конференция – третья и последняя встреча антигитлеровской «Большой тройки» – постановила: золотой запас нацистской Германии должен быть поделен между СССР, США, Британией и Францией. Оставалось понять, где он находится? Однако после штурма Берлина в 1945 году в подвалах Рейхсбанка было обнаружено всего 90 золотых слитков. Остальное – бесследно исчезло. Вместе с ведущим программы «НЕ ФАКТ!» Андреем Бурковским мы пройдем по следам «Золота Третьего Рейха» и выясним:



- Куда исчезли 920 тонн золотого запаса Третьего Рейха?

- Правда ли, что из золота Рейхсбанка в конце войны строились жилые дома?

- И почему СССР отказался участвовать в распределении нацистского золота?



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Источник: www.youtube.com