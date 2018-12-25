Календарь от Минобороны
19:22. 25 декабря 2018 Просмотров - 489 3 коммент. Опубликовал: brahman
Министерство обороны России выпустило календарь на 2019 год. Фотографии подписаны армейскими шутками.
© Минобороны РФ
Армия России: календарь на 2019 год
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Источник: voicesevas.ru
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Как-то плосковато.
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Изумительно. Особенно март и сентябрь.
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,,, Приветствую Вас! ,,,
~~~ К А Л Е Н Д А Р Ь! ~~~
Ух-ты…Интересный календарЧИК…
Вот-бы КАК-то ПРИОБРЕСТИ такой…
Не поклонения ради А…Интереса ДЛЯ…
И пусть,глядя На Этот Календарь,
НЕ верещит от “радости” – РАЗНАЯ “тля”…
__*ТАКИЕ Календари – МАССОВО Выпускайте!
В свободную торговлю(ВЕЗДЕ)- их НАПРАВЛЯЙТЕ!
Вот ТАКИЕ календари – по ВСЮДУ – Распространяйте!
*** Возможности – Приобретения ИХ через…
Посольства в ДРУГИХ странах – Давайте…!
Но то,что “ЭТО” Пропаганда – НЕ забывайте…
Главное – вот “ТАКОЕ” – НЕ навязывайте!
__ТАКИЕ вот Календари,и Это Важное Мнение,
Воспитывают К СТРАНЕ – Реальное Уважение!
Но Они ПОРТЯТ реально ТЕМ настроения,
У кого,к стране – ПЛОХИЕ стремления…
Своеобразным ТОРМОЗОМ – Такой календарь является…
Глядя НА ТАКОЕ…Каждый(ради выживания)Задумается…
__О многом,ох о МНОГОМ – ТАКОЙ Календарь ГОВОРИТ…
Он НЕ просто на стене висит,ОН – Предупреждает…
Он молча ГОВОРИТ о том – “ЧТО” Будет Потом…
В случае ЕСЛИ кто-то поПРЁТСЯ(с-дуру!)- НАПРОЛОМ…
ПОСЛЕДНЯЯ ОТВЕТКА – ПРИЛЕТИТ “тем” в ИХ дом…
КалендарЧИК=Предупреждение – мол Помни`те о том…
__Но и о Реалиях(ВНУТРЕННИХ)жизни – НЕ стоит забывать…
Ведь ОНИ…довольно ПЕЧАЛЬНЫЕ,это Надо Признать…
Хорошо когда страна МОЖЕТ – вот Такое Создавать!
Но это НЕ должно в стране – НИЩЕТУ увеличивать…
[а ЕСЛИ с..."ТЕМИ-КАРТИНКАМИ" - календарь СОЗДАТЬ...?]
А ведь И…”ТАКОЕ” можно тоже – Организовать…
[календари РАЗНЫЕ...нужно создавать...]
““““““““““““““““[42-79]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 25-12-18.
P.S. У пол-страны НА УЛИЦЕ – “удобства” НАХОДЯТСЯ!
—> Которые с достижениями – РАСХОДЯТСЯ…
Россия ПОЛ-мира ОБЕСПЕЧИВАЕТ – своим ГАЗОМ!
Однако…ПОЛ-страны НЕ(!!!)обеспечены -
Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы М…УНИТАЗОМ!
*** Есть Чем Гордиться!Но ЕСТЬ – Что сказать НАОБОРОТ!
и НЕ надо патриотикой-И-пропагандаю – Затыкать всем рот!
“““““
ПЕЧАЛЬНЫЕ Реалии России – МНОГОобразны и ВЕЛИКИ!
Об этИХ Реалиях ВОПЯТ – РАЗНЫЕ Улики…
ВСЕ в Мире Знают эти Реалии,они – МНОГОлики…
* ВСЕ беды в НЫНЕшней России – от правящей КЛИКИ!
[i Поpа Соглаcиться,что калентариком - НЕ прикрыться!]
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