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Календарь от Минобороны

19:22. 25 декабря 2018 Просмотров - 489 3 коммент. Опубликовал:

Министерство обороны России выпустило календарь на 2019 год. Фотографии подписаны армейскими шутками.

© Минобороны РФ

Армия России: календарь на 2019 год

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Источник: voicesevas.ru

Метки: Россия
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3 коммент.»

  • 2534 2308
    жора шапов 25 декабря 2018 в 19:29 Ссылка Пометить
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    Как-то плосковато.

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  • 4254 3883
    strelez 25 декабря 2018 в 22:08 Ссылка Пометить
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    Изумительно. Особенно март и сентябрь.

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  • 1117 751
    Valeriy Bondarik 26 декабря 2018 в 0:48 Ссылка Пометить
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    ,,, Приветствую Вас! ,,,

    ~~~ К А Л Е Н Д А Р Ь! ~~~

    Ух-ты…Интересный календарЧИК…
    Вот-бы КАК-то ПРИОБРЕСТИ такой…
    Не поклонения ради А…Интереса ДЛЯ…
    И пусть,глядя На Этот Календарь,
    НЕ верещит от “радости” – РАЗНАЯ “тля”…

    __*ТАКИЕ Календари – МАССОВО Выпускайте!
    В свободную торговлю(ВЕЗДЕ)- их НАПРАВЛЯЙТЕ!
    Вот ТАКИЕ календари – по ВСЮДУ – Распространяйте!
    *** Возможности – Приобретения ИХ через…
    Посольства в ДРУГИХ странах – Давайте…!
    Но то,что “ЭТО” Пропаганда – НЕ забывайте…
    Главное – вот “ТАКОЕ” – НЕ навязывайте!

    __ТАКИЕ вот Календари,и Это Важное Мнение,
    Воспитывают К СТРАНЕ – Реальное Уважение!
    Но Они ПОРТЯТ реально ТЕМ настроения,
    У кого,к стране – ПЛОХИЕ стремления…
    Своеобразным ТОРМОЗОМ – Такой календарь является…
    Глядя НА ТАКОЕ…Каждый(ради выживания)Задумается…

    __О многом,ох о МНОГОМ – ТАКОЙ Календарь ГОВОРИТ…
    Он НЕ просто на стене висит,ОН – Предупреждает…
    Он молча ГОВОРИТ о том – “ЧТО” Будет Потом…
    В случае ЕСЛИ кто-то поПРЁТСЯ(с-дуру!)- НАПРОЛОМ…
    ПОСЛЕДНЯЯ ОТВЕТКА – ПРИЛЕТИТ “тем” в ИХ дом…
    КалендарЧИК=Предупреждение – мол Помни`те о том…

    __Но и о Реалиях(ВНУТРЕННИХ)жизни – НЕ стоит забывать…
    Ведь ОНИ…довольно ПЕЧАЛЬНЫЕ,это Надо Признать…
    Хорошо когда страна МОЖЕТ – вот Такое Создавать!
    Но это НЕ должно в стране – НИЩЕТУ увеличивать…
    [а ЕСЛИ с..."ТЕМИ-КАРТИНКАМИ" - календарь СОЗДАТЬ...?]
    А ведь И…”ТАКОЕ” можно тоже – Организовать…
    [календари РАЗНЫЕ...нужно создавать...]
    ““““““““““““““““[42-79]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 25-12-18.

    P.S. У пол-страны НА УЛИЦЕ – “удобства” НАХОДЯТСЯ!
    —> Которые с достижениями – РАСХОДЯТСЯ…
    Россия ПОЛ-мира ОБЕСПЕЧИВАЕТ – своим ГАЗОМ!
    Однако…ПОЛ-страны НЕ(!!!)обеспечены -
    Э Л Е М Е Н Т А Р Н Ы М…УНИТАЗОМ!
    *** Есть Чем Гордиться!Но ЕСТЬ – Что сказать НАОБОРОТ!
    и НЕ надо патриотикой-И-пропагандаю – Затыкать всем рот!
    “““““
    ПЕЧАЛЬНЫЕ Реалии России – МНОГОобразны и ВЕЛИКИ!
    Об этИХ Реалиях ВОПЯТ – РАЗНЫЕ Улики…
    ВСЕ в Мире Знают эти Реалии,они – МНОГОлики…
    * ВСЕ беды в НЫНЕшней России – от правящей КЛИКИ!
    [i Поpа Соглаcиться,что калентариком - НЕ прикрыться!]

    __

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