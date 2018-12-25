Как Лаврентий Берия вышел из доверия

Концептуал СМИ Друг Сталина или изменник Родины?

65 лет назад 23 декабря 1953 года был расстрелян Лаврентий Берия – «первый чекист» СССР, приближённый вождя и один из самых зловещих деятелей сталинского режима. О личности Берии и связанных с ним мифах в студии радио «Спутник» рассказывают историки Евгений Спицын и Александр Пыжиков.



Почему для большинства граждан Берия остаётся демонической фигурой? Участвовал ли он в массовых репрессиях? Как складывалась мифология вокруг имени Берии? Кому было выгодно превратить его в символ кровавого тоталитаризма? Мог ли Берия убрать Сталина? Как он наладил работу органов НКВД и для чего занимался амнистией?



Зачем Берия изучал народные обряды? В чём заключались его заслуги перед страной? Почему без Берии мы не выиграли бы Великую Отечественную войну? Как глава советской разведки был обвинён в шпионаже и приговорён к смерти? Почему дело Берии до сих пор хранится в закрытых архивах?



Разобраться в фактах и мифах о культовых личностях времён СССР и составить подлинную картину советской истории помогут книги:



История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)



Сын за отца отвечает: Мой отец Лаврентий Берия

Берия без лжи. Кто должен каяться?, Цквитария Заза Чичикович

Лаврентий Берия: оболганный Герой Советского союза

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