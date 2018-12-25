ГИГИЕНА СОЗНАНИЯ
19:44. 25 декабря 2018 Просмотров - 380 6 коммент. Опубликовал: brahman
“Когда рядом со мной кто-то на кого-то начинает жаловаться, у меня есть стандартный ответ: «Я с удовольствием послушаю твой рассказ о том, что лично ты сделал для того, чтобы было по другому». Есть чья-то мудрая фраза: «Если ты не являешься частью решения — значит являешься частью проблемы».
Мне встретился знакомый, который стал жаловаться о том, какая у него плохая и неблагодарная дочь. Я не захотел его слушать. Невозможно помочь человеку, у которого «плохая дочь». А вот человеку, который говорит: «Мне не хватает отцовской компетентности», — можно как-то посодействовать. Хотя бы поделиться своим отцовским опытом общения с дочерью-подростком. Чувствуйте разницу между: «Давай испачкаем вместе» и «Помоги мне прибраться»?
В этом мире нет плохих людей, просто нет навыков гигиены сознания. Невероятно, — но в двадцать первом веке до сих пор существуют люди, которые считают, что болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании — это три разных не связанных друг с другом процесса. Ученые, образованные люди.
Для меня действительно является непостижимой загадкой, почему цивилизованный мир так не любит ментальную гигиену. У меня есть только одна версия: безумный страх терять что-либо. Даже если это давно отжило и стало мусором. Очень похоже на поведение пожилых людей, которые чем больше боятся смерти, тем труднее расстаются со всяким хламом. Любая полноценная работа с сознанием подразумевает трансформацию, пусть маленькое, но умирание. Шелуха слетает настоящее остается. В культуре исступленно и не осознаваемо боящейся смерти так держатся за шелуху, что теряют настоящее.
Вытесненный из сознания мусор никуда не исчезает. Он накапливается в биосфере. Цивилизованное человечество пока в это не верит. Но это так. Так же, как на брошенной мимо урны банановой кожуре может поскользнуться кто-то другой, так и энергии, вытесненные из сознания, никуда не исчезают, они либо начинают отражаться в теле в виде болезней, либо выплескиваются в биосферу в виде мусора, в который теперь любой может вляпаться. Если он не умеет следить за гигиеной своего сознания.
В этом случае терроризм можно определить, как «стойкое убеждение человечества в том, что насилие помогает решить какой-либо конфликт». Любой кто в это верит является террористом, даже если не бегает по улицам, обвязанный взрывчаткой, а всего лишь терроризирует своих домочадцев. В моей картине мира ребенка превращают в террориста в первом классе школы, когда заставляют его, вместо того, чтобы заинтересовывать. И так со всеми общесоциальными явлениями, такими как: преступность, коррупция, бедность, безработица и пр.
Любой, кто держит свое сознание в чистоте — создает вокруг себя более здоровое пространство. Самая трудная в этом мире задача — не врать самому себе. А там и все человечество подтянется.”
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Источник: nashaplaneta.su
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Отсюда следует, что государство (которое есть аппарат насилия) является самым большим террористом, т.к. оно и в самом деле все проблемы решает только и единственно с помощью насилия, как явного так и неявного.
Сейчас всюду борются с терроризмом, и борется с ним в первую очередь государство – самый первый и самый главный террорист. Это вообще как, нормально? Или что-то не так на самом деле?
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под видом клавиатуры рояля “с верху” – текст: “Белые начинают и выигрывают”
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Все не так, как хотелось бы
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Это все в идеале,а на деле 4 типа людей,и к каждому разный подход.)Самый низший-шудра,он живет инстинктами,и только страх его остановит от проявлений самых низменных страстей.Второй тип хорошо обучается,но сам недогадлив,поэтому в незнакомой ситуации пасует.Третий все знает,но не понимает почему все так,а не иначе.)Четвертый,все понимает,и сам может манипулировать.
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Это всё что Вы сказали и так и не так, как и в психологии четыре архетипа не часто бывают так ярко выражены, чаще попадаются смешанные, и конечно Ваши четыре типа будут чаще всего встречаться “на границах” типов. Но… талантливый человек бывает тогда, когда в нём сочетаются крайности: настоящий спецназовец живёт в бою инстинктами, иначе ему не выжить, он очень хорошо обучается но редко тормозит, всегда знает то что нужно знать в жизни, хотя и не всегда понимает, но при том уже многое понимает и вовсю умеет манипулировать ситуацией. Так что забудьте про четыре архетипа, это теория, а практика она другая, немножко, хотя и не отменяет теории :)
Конечно, проще простого загнать шудру в стойло, и сказать ему вот твоё место. Но и тысячу лет назад не всякий шудра был так прост в своём стойле.
Теория говорит, а практика показывает.
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Ну эти 4 типа,то есть уровня и есть шудры.)Дело в том что каждая каста сама делиться на 4 уровня с наличием качеств из высших,или низших каст,это и есть так называемые пограничные типы.)К примеру вайшья уровня шудра,все равно выше шудры уровня брахман.)
Спецназовец живет в бою не инстинктами,а интуицией,а это программа более высокого уровня чем инстинкты,и нарабатывается она вначале тренировкой,а окончательно доводиться в боевых условиях.Про это еще Суворов писал,..-тяжело в учении,легко в бою.Ну и конечно опытный боец,даст фору новичку,даже талантливому.А шудру не загонять надо,а учить,и страх это один из начальных первооснов тренировки,вспомни как учили детей в деревне в старину,пугали вначале,чтоб страх был перед той же высотой,а потом уже обьясняли.Похожее обучение делает почти каждый родитель инстиктивно,если не начитался новомодных методичек из ивропы.А вот обратная сторона вседозволенности,и есть прямое самоуничтожение толпы шудр,не видящих причин и следствий своего поведения,что кстати с успехом и используют во всяких цветных ривалюциях,некие подготовленные люди.Так что теория выработанная практикой в течении тысяч,а то и больше лет,есть уже знания,хотя и их можно исказить.