ГИГИЕНА СОЗНАНИЯ

“Когда рядом со мной кто-то на кого-то начинает жаловаться, у меня есть стандартный ответ: «Я с удовольствием послушаю твой рассказ о том, что лично ты сделал для того, чтобы было по другому». Есть чья-то мудрая фраза: «Если ты не являешься частью решения — значит являешься частью проблемы».



Мне встретился знакомый, который стал жаловаться о том, какая у него плохая и неблагодарная дочь. Я не захотел его слушать. Невозможно помочь человеку, у которого «плохая дочь». А вот человеку, который говорит: «Мне не хватает отцовской компетентности», — можно как-то посодействовать. Хотя бы поделиться своим отцовским опытом общения с дочерью-подростком. Чувствуйте разницу между: «Давай испачкаем вместе» и «Помоги мне прибраться»?



В этом мире нет плохих людей, просто нет навыков гигиены сознания. Невероятно, — но в двадцать первом веке до сих пор существуют люди, которые считают, что болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании — это три разных не связанных друг с другом процесса. Ученые, образованные люди.



Для меня действительно является непостижимой загадкой, почему цивилизованный мир так не любит ментальную гигиену. У меня есть только одна версия: безумный страх терять что-либо. Даже если это давно отжило и стало мусором. Очень похоже на поведение пожилых людей, которые чем больше боятся смерти, тем труднее расстаются со всяким хламом. Любая полноценная работа с сознанием подразумевает трансформацию, пусть маленькое, но умирание. Шелуха слетает настоящее остается. В культуре исступленно и не осознаваемо боящейся смерти так держатся за шелуху, что теряют настоящее.



Вытесненный из сознания мусор никуда не исчезает. Он накапливается в биосфере. Цивилизованное человечество пока в это не верит. Но это так. Так же, как на брошенной мимо урны банановой кожуре может поскользнуться кто-то другой, так и энергии, вытесненные из сознания, никуда не исчезают, они либо начинают отражаться в теле в виде болезней, либо выплескиваются в биосферу в виде мусора, в который теперь любой может вляпаться. Если он не умеет следить за гигиеной своего сознания.



В этом случае терроризм можно определить, как «стойкое убеждение человечества в том, что насилие помогает решить какой-либо конфликт». Любой кто в это верит является террористом, даже если не бегает по улицам, обвязанный взрывчаткой, а всего лишь терроризирует своих домочадцев. В моей картине мира ребенка превращают в террориста в первом классе школы, когда заставляют его, вместо того, чтобы заинтересовывать. И так со всеми общесоциальными явлениями, такими как: преступность, коррупция, бедность, безработица и пр.



Любой, кто держит свое сознание в чистоте — создает вокруг себя более здоровое пространство. Самая трудная в этом мире задача — не врать самому себе. А там и все человечество подтянется.”



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Источник: nashaplaneta.su