Главная » Родителям и детям

Доктора: «Уберечь детей от ротавируса несложно»

17:47. 25 декабря 2018 Просмотров - 398 Нет комментариев Опубликовал:

rotavirus_u_rebenka_0.pngЭтой зимой в российской столице уже были зафиксированы несколько случаев заболевания детей ротавирусной инфекцией. Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев дал несколько простых советов, как уберечь своих чад от этой болезни.

Активистки общественной группы «Мамы Москвы» забили тревогу: их дети жалуются на тошноту, рвоту и расстройство желудка. Подобные симптомы у детей в нескольких детских садиках Москвы. В Роспотребнадзоре подтвердили, что виной всему – инфекция. Однако и ее можно избежать.

Прежде всего, отметил доктор, заболевание характерно для детей с ослабленным иммунитетом, что не редкость в зимний период. Поэтому главный секрет в борьбе с ротавирусом – это всесторонняя поддержка здоровья ребенка. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил: мыть руки, правильно питаться, тепло одеваться и быть в хорошем настроении.   

Также Виктор Зуев рекомендует избегать мест массового скопления людей. Особенно внимательно родителям нужно следить за здоровьем своих малышей в пору новогодних ёлок.

Самым надежным способом защитить детей от ротавирусного заболевания, по мнению доктора Зуева, является прививка. Причём не постфактум, когда болезнь уже проникла в детский организм, а до сезонной эпидемии.

Метки: дети, инфекция, ротавирус, эпидемия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Спасти рядового школьника [Просветительский]
...неокрепшего сознанием поколения России. Дети Русов и других коренных народов..., народное, нравственное, интеллектуальное. Наши дети воспитываются неизвестно кем и чьими..., забыта воспитательная составляющая обучения детей... зато широко муссируется включение в...
Лёд тронулся: В детских лагерях начали запрещать Бузову, Тимати и Киркорова
... таким образом руководство хотело уберечь воспитанников от влияния сомнительных...…информационная продукция, запрещённая для детей, не может распространяться в ...предназначенных для детей образовательных организациях, <…> санаторно-...
Разбираемся с прививками. Часть 16. Полиомиелит
...недели после выдачи лицензии некоторые дети, привитые вакциной компании Cutter Laboratories... дозы вакцины, б) некоторые дети заболели полиомиелитом сразу после прививки.... (Rosa, 1988, NEJM) У детей, рожденных матерями, которые получили инактивированную...
Начинается!!!
Обращение к силовым структурам России в свете грядущих событий.Источник http://via-midgard.info/
ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЫТКАХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В РОДДОМАХ.
... есть данные, что некоторым детям эти отклонения физиологически необходимы,... жизни у здоровых детей и может иметь ...критическое значение для реанимации детей родившихся в асфиксии. ...головку крепко держит доктор. Уверена, что доктор не пробовал ввести...
30 причин сказать прививкам - НЕТ!
...(относительно массы тела), чем старшие дети.6. Международные исследования показывают, что...чего неизвестны. 20. Вирусы, переданные детям по наследству от привитой мамы...убедительно показало, что практика прививания детей может привести к серьёзному повреждению...

Комментирование закрыто.