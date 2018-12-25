Доктора: «Уберечь детей от ротавируса несложно»

Этой зимой в российской столице уже были зафиксированы несколько случаев заболевания детей ротавирусной инфекцией. Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев дал несколько простых советов, как уберечь своих чад от этой болезни.

Активистки общественной группы «Мамы Москвы» забили тревогу: их дети жалуются на тошноту, рвоту и расстройство желудка. Подобные симптомы у детей в нескольких детских садиках Москвы. В Роспотребнадзоре подтвердили, что виной всему – инфекция. Однако и ее можно избежать.

Прежде всего, отметил доктор, заболевание характерно для детей с ослабленным иммунитетом, что не редкость в зимний период. Поэтому главный секрет в борьбе с ротавирусом – это всесторонняя поддержка здоровья ребенка. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил: мыть руки, правильно питаться, тепло одеваться и быть в хорошем настроении.

Также Виктор Зуев рекомендует избегать мест массового скопления людей. Особенно внимательно родителям нужно следить за здоровьем своих малышей в пору новогодних ёлок.

Самым надежным способом защитить детей от ротавирусного заболевания, по мнению доктора Зуева, является прививка. Причём не постфактум, когда болезнь уже проникла в детский организм, а до сезонной эпидемии.