Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 14
На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.
Читает Гриф.
От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE
Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q
Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU
Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA
Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY
Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw
Глава 6 – https://youtu.be/Ac3EVY3FrHg
Глава 7 – https://youtu.be/pTemLf3QsbE
Глава 8 – https://youtu.be/p0P8hTD6B_M
Глава 9 – https://youtu.be/k6ejoCd2V-c
Глава 10 – https://youtu.be/Y-CsHS4uguA
Глава 11 – https://youtu.be/RSTUnirXEWo
Глава 12 – https://youtu.be/vOOdVYywskY
Глава 13 – https://youtu.be/NFRfDW6BM-I
“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”
Хиневич А. Ю.
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Источник: www.youtube.com
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Васька, соня! Опять ты всё проспал… Вот тебе правду про А.Ю.Хиневича:
В 1991 году Хиневич основал в Омске Центр по изучению и исследованию пара-нормальных и аномальных явлений “Джива”, а осенью 1992 года ему удалось зарегистрировать религиозную общину под названием Духовная Миссионерия Орден-Миссия “Джива – Храм Инглии”.
⇒ Хиневич не основывал Центр по изучению и исследованию паранормальных и аномально-контактных явлений “Джива”. Название “Джива” к этому Центру вообще не имеет отношения. После окончания контракта на Севере (1992) Хиневич работал директором Центра по иследованию и изучению паранормальных и аномально-контактных явлений при СибНИЦ АН, в просторечьи – Парапсихологического центра, и проработал там несколько месяцев, после чего уволился. Как он сам говорит – попросили временно заменить предыдущего. Там он читал разные курсы: не только по инглиизму, но в том числе и по нумерологии, трансформации памяти, парапсихологии, каббалистической астрологии и ивриту. Туда ведь приходили все желающие – разных национальностей и вероисповеданий. [источник]
⇒ Духовная Миссионерия Орден-Миссия “Джива – Храм Инглии” – это название древней общины, созданной староверами-инглингами ещё в 1222 году (6730 С.М.З.Х.) для противостояния насаждению христианства на территориях Рассении. А регистрация её Хиневичем в 1992 году была, видимо, “пробным шаром”, прощупыванием обстановки перед регистрацией самой Церкви. Потому что ранее на староверов были серьёзные гонения, вплоть до физического уничтожения, и без предварительной “разведки” выводить кого бы то ни было на “свет” – слишком неосмотрительно, даже во времена декларируемых “свободы слова и демократии”. К упомянутому Центру по изучению и исследованию паранормальных и аномально-контактных явлений Духовная Миссионерия никакого отношения не имеет.
Брат Хиневича является гражданином Израиля! (или – “Его мать еврейка!”). Хиневич – очень нерусская фамилия, если не сказать больше: она еврейская. А гражданство Израиля просто так не дают.
⇒ Чтобы сэкономить место, обобщу: никто в семье Хиневича не является евреем (даже на половину, на четверть, на восьмую или любую меньшую часть). До Ливонской войны их древний Белорусский Род Православных староверов назывался Хиневины. А Хиневичами они стали, получив почётное именование на “-вич” от царя Ивана Васильевича IV Рюриковича (“Грозного”) за ценную помощь, которую Род Хиневиных оказал Русским войскам в Ливонской войне. Вместе с Хиневиными такие же привилегии получили Тихоновы ⇛ Тихоновичи и Романовы ⇛ Романовичи (-в этих фамилиях не уверен-).
⇒ Если кто-то не в курсе, “Хиневич” – нормальная белорусская фамилия. Например, в Беларуси в Минске есть Центр эстетической медицины, её директор – Хиневич Славомир Михайлович. Там же, в Минске, трудится художник Хиневич Николай Святославович. Примеров много. Их тоже считаешь евреями?
В принципе, причина этой дешёвой нападки прозрачна: многие еврейские фамилии заканчиваются на “-ич”. В частности, Беркович (да-да, дружно вспоминаем Лену Беркову…), Рабинович, Шафаревич, Абрамович. Но, во-первых, обрати внимание на корни этих фамилий, от которых они и образованы. Рабби (раввин), Абрам, Берко, Шафар и т.п. Вот что определяет происхождение. А окончания брались евреями по месту проживания, это давно известно. В Германии они брали одни окончания (-берг, -штейн, -ман), в Польше – другие (-ский, – сон, – зон), в Беларуси – третьи (-ич). Вот так. Мимикрия, понимаешь.
А во-вторых, чтобы ты выкинул эту дурь из головы окончательно, подумай: Ведич, Русич/Расич, Верич, Сварожич, вятич (житель Вятки), омич (житель Омска), томич (житель Томска) – тоже всё сплошь еврейские названия? Смех, да и только… Ради интереса – можешь почитать про фамилии “избранных”.
СЛОВАРЬ ДРЕВНЕ-РУССКИХ ЛИЧНЫХ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН.
труд Н. М. Тупикова
С.-ПЕТЕРБУРГ. Типография И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43). 1903.
Цитата:
Хиневич Стефан Х-ч Васковский, дворянин. Ю. З. 1494. Арх. IV, 1, 10.
Олешко Х-ч, овруцкий слуга. 1545. Арх. IV, 1, 44.
Для балбесов выпишу отдельно: никто из семьи Хиневича не имеет и не имел гражданство Израиля, так как Славянам там делать нечего. Брат Хиневича не жил и не живёт в Израиле. Он просто трудится за границей – в Иордании – чтобы скопить денег и купить дом в Омске. Вот и подумай – а стоит ли доверять остальным слухам из того же “источника”, который наплёл про еврейство и Израиль?..
⇒ А.Ю. Хиневич в 1982 году окончил Славянскую Духовную Семинарию. В 1985 году после смерти Патер Дия Святослава избран Советом Старейшин на пост Главы Древне-русской церкви Православных староверов-инглингов. С 1991 помимо духовного служения преподаёт в учреждениях религиозного образования Древнерусской церкви. В начале 1990-х годов его приглашали читать курс лекций по трансцендентальной физике в Омском институте усовершенствования учителей. Также на многие вопросы о его биографии подробно отвечали…
И не пой больше с чужих голосов…