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Встреча. Протоиерей Андрей Ткачев. Образ будущего

22:06. 24 декабря 2018 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

Протоиерей Андрей Ткачев. Образ будущего.

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 15797 13681
    Вячеслав 24 декабря 2018 в 23:35 Ссылка Пометить
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    О каком будущем могут размышлять эти хапуги в рясах? Их деяния уже давно не подобают тому, к чему они призывают свою паству – их преступления, с каждым годом, становятся всё омерзительнее и омерзительнее… Иудохристианские и мусульманские (арабо-иудейские) религии, в том числе и сам иудаизм, исчезнут, так как они исчерпали свою миссию…

    На одном из христианских каналов показан поп… Сидит, размышляет, отвечает на вопросы, внизу экрана – бегущая строка с просьбой об оказании помощи и пожертвований их каналу… А за спиной у попа – электрокамин тысяч за 150 рублей… Да и электричества он потребляет не меряно… Хоть бы место, что ли, выбирали победнее, а то просят помощи, а за спиной вон что оборудовали…

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