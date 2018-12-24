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Возвращение СССР, Путин ответил, США уходят, 282-я статья

21:18. 24 декабря 2018 Просмотров - 291 Один комментарий Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Десятый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

- Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
- Социологи фиксируют у граждан России рост ностальгии по СССР
- Трамп отправил в отставку министра обороны США
- Поставка российских топливных стержней на украинские АЭС
– Пранкеры дозвонились митрополиту ПЦУ Епифанию
- Частичная декриминализация 282 статьи УК РФ

Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва

Когда человечество станет культурным, а его инстинкты будут подвластны воле, разуму и совести? Читайте в книге:

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 15797 13681
    Вячеслав 24 декабря 2018 в 23:46 Ссылка Пометить
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    После того, как россияне спрашивают его о наболевшим проблемах, местные власти начинают третировать тех, кто задавал эти вопросы… И зачем тогда эти посиделки нужны?

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