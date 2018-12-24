Возвращение СССР, Путин ответил, США уходят, 282-я статья

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Десятый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

- Социологи фиксируют у граждан России рост ностальгии по СССР

- Трамп отправил в отставку министра обороны США

- Поставка российских топливных стержней на украинские АЭС

– Пранкеры дозвонились митрополиту ПЦУ Епифанию

- Частичная декриминализация 282 статьи УК РФ

Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва



Когда человечество станет культурным, а его инстинкты будут подвластны воле, разуму и совести? Читайте в книге:

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

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