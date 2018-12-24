Возвращение СССР, Путин ответил, США уходят, 282-я статья
Концептуальные итоги недели. Десятый выпуск
Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
- Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
- Социологи фиксируют у граждан России рост ностальгии по СССР
- Трамп отправил в отставку министра обороны США
- Поставка российских топливных стержней на украинские АЭС
– Пранкеры дозвонились митрополиту ПЦУ Епифанию
- Частичная декриминализация 282 статьи УК РФ
Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва
Когда человечество станет культурным, а его инстинкты будут подвластны воле, разуму и совести? Читайте в книге:
От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР
==========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
После того, как россияне спрашивают его о наболевшим проблемах, местные власти начинают третировать тех, кто задавал эти вопросы… И зачем тогда эти посиделки нужны?