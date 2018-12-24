Уровень жизни во Франции. Грустная правда

Источник: zen.yandex.ru

Уровень жизни во Франции действительно высокий, но в нашей жизни за всё приходиться платить.



В темах про цены на продукты питания и IT- услуги мы увидели, что их стоимость заметно выше, чем в России. Прибавьте к этому один из самых высоких в мире уровней всевозможных налогов и их прогрессирующую шкалу (до 45%), дополнительные высокие платежи за коммунальные услуги (отопление, вода…), платные дороги и т.д. В результате, большое количество людей живёт очень скромно, а многие за чертой бедности.

Бездомный в Париже у Notre-Dame de Paris. Стаканчик перед ним для милостыни. Фото из личного архива.

Обратите внимание, что бомж на фото вверху не калека и не старик. Достаточно крепкий молодой парень. Ему самому бы пойти на работу! Однако, хорошие пособия, периодически бесплатные еда и одежда от социальных служб плюс мягкий климат — всё это хорошая почва для увеличения молодых лентяев и бомжей. А содержат их работающие, благодаря высоким налогам.

Другая всем известная напасть – это мигранты. Страна не резиновая, но Франция с упорством, достойным другого применения, продолжает раскрывать свои гостеприимные объятья для переселенцев. Учёными и высококвалифицированными инженерами они, конечно же, не становятся, а «садятся» на пособия, если ещё повезёт. Как они живут многие знают. Покажу один из роликов, снятых моей женой в одном из районов Парижа. Под мостом настоящий палаточный городок мигрантов. Надо ли говорить о мусоре, запахе и антисанитарии в таких местах. Отсюда хочется убраться побыстрее. (Закадровый комментарий предназначается нашему старшему сыну, который мечтает уехать жить во Францию.)

Однакое, многие предпочитают всё же экономить, чем опускаться до такого. Помимо дорогих магазинов и бутиков существуют разнообразные вещевые рынки, которые у нас были повсюду в 90-ые. Вот пример рынка со всяким дешёвым ширпотребом в Марселе на центральной улице Prado.

Марсель, авеню Прадо. Фото из личного архива

Всяческого барахла предостаточно, не только одежды.

Вот другое видео, снятое мною лично. Тоже Марсель и та же центральная улица Prado. У мусорных баков останавливается машина. Из неё выходят, с первого взгляда, обычные люди, и начинают рыться в помойке. Делают это спокойно и не торопясь. Видел их 2 дня подряд.

Значит, непросто, получается, жить обычным людям, если приходиться заниматься такими вещами.

Спасибо заглянувшим.

Подписывайтесь на канал.

Впереди будет ещё много интересного и не только грустного.

Всем удачи!

Источник: nstarikov.ru