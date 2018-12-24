Главная » Невероятное в мире, Политика

Уровень жизни во Франции. Грустная правда

20:15. 24 декабря 2018 Просмотров - 345 5 коммент. Опубликовал:

Источник: zen.yandex.ru
Уровень жизни во Франции действительно высокий, но в нашей жизни за всё приходиться платить.

В темах про цены на продукты питания и IT- услуги мы увидели, что их стоимость заметно выше, чем в России. Прибавьте к этому один из самых высоких в мире уровней всевозможных налогов и их прогрессирующую шкалу (до 45%), дополнительные высокие платежи за коммунальные услуги (отопление, вода…), платные дороги  и т.д. В результате, большое количество людей живёт очень скромно, а многие за чертой бедности.

Бездомный в Париже у Notre-Dame de Paris. Стаканчик перед ним для милостыни. Фото из личного архива.

Обратите внимание, что бомж на фото вверху не калека и не старик. Достаточно крепкий молодой парень. Ему самому бы пойти на работу! Однако, хорошие пособия, периодически бесплатные еда и одежда от социальных служб плюс мягкий климат — всё это хорошая почва для увеличения молодых лентяев и бомжей. А содержат их работающие, благодаря высоким налогам.

Другая всем известная напасть – это мигранты. Страна не резиновая, но Франция с упорством, достойным другого применения, продолжает раскрывать свои гостеприимные объятья для переселенцев. Учёными и высококвалифицированными инженерами они, конечно же, не становятся, а «садятся» на пособия, если ещё повезёт. Как они живут многие знают. Покажу один из роликов, снятых моей женой в одном из районов Парижа. Под мостом настоящий палаточный городок мигрантов. Надо ли говорить о мусоре, запахе и антисанитарии в таких местах. Отсюда хочется убраться побыстрее. (Закадровый комментарий предназначается нашему старшему сыну, который мечтает уехать жить во Францию.)

Однакое, многие предпочитают всё же экономить, чем опускаться до такого. Помимо дорогих магазинов и бутиков существуют разнообразные вещевые рынки, которые у нас были повсюду в 90-ые. Вот пример рынка со всяким дешёвым ширпотребом в Марселе на центральной улице Prado.

Марсель, авеню Прадо. Фото из личного архива

Всяческого барахла предостаточно, не только одежды.

Вот другое видео, снятое мною лично. Тоже Марсель и та же центральная улица Prado. У мусорных баков останавливается машина. Из неё выходят, с первого взгляда, обычные люди, и начинают рыться в помойке. Делают это спокойно и не торопясь. Видел их 2 дня подряд.

Значит, непросто, получается, жить обычным людям, если приходиться заниматься такими вещами.

Спасибо заглянувшим.

Подписывайтесь на канал.

Впереди будет ещё много интересного и не только грустного.

Всем удачи!

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... «конфликта интересов» Рима, Франции и евреев. Навязывание понятий ... потом все это украл? Грустно и противно. Не поняли ... попадание в следующий, наивысший уровень жизни, не изымалось, а при...распространения информации на Руси, правда тоже никому не нужна,...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... «конфликта интересов» Рима, Франции и евреев. Навязывание понятий ...потом все это украл? Грустно и противно. Не поняли ...попадание в следующий, наивысший уровень жизни, не изымалось, а при...Благодаря создателям нашего языка раскрывается правда и суть. Казак, ...
Бэкграунд, выпуск-258 за 26 мая 2012
... Казахстане. Но разве можно сравнить уровень жизни в этих странах? Где-где.... Правда эйфория от этого события никак не может отменить того грустного факта... образования международного консорциума капиталистов Англии, Франции, Италии, Бельгии, Японии, США, ...
Бэкграунд, выпуск-250 за 24 марта 2012
... имели значительно более высокий уровень жизни, чем большинство населения. ...был близкий приятель, и грустно, что нет его. Но....» За кадром: Не правда ли, слова эти абсолютно...как сегодня. Действующий президент Франции Николя Саркози, жаждущий переизбрать...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
...над землёй летело и грустно свою песню пело. ...» переводит сознание на иной уровень? Домогание есть счастье; удовлетворение... счастья. Туркменская пословица Где правда, там и счастье. Русская... нельзя идти спать. Франц Лебовиц Жизнь: единственный выход из ...
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
... тыс человек, во Франции во время Варфоломеевской ночи...истории Грузии свершилась. По грустной иронии судьбы, на ...и успешной республикой, а уровень жизни её населения был выше...свою эффективность и действенность. Правда, ограниченую эффективность и ограниченую...

5 коммент.»

  • 2174 1722
    Juryi 24 декабря 2018 в 20:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Везде хорошо, где нас нет.
    Даже не верится.
    А таки хочется, чтобы хоть где – то было хорошо…

    J UDOV

    Ответить
  • 20663 10113
    Ursus 24 декабря 2018 в 21:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    пора гуманитарную помощь собирать французам. Как раньше для никарагуа собирали.
    Репостеру вопрос: ты сам был во франции хоть раз? По-твоему там реально хуже чем в РФ живут или ты просто постишь всё подряд?

    Ответить
    • 28063 13785
      Степаныч Ursus 24 декабря 2018 в 23:18 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      И не знаю почему ты сам давно не там.)))Инглиш ты смотрю знаешь,даже лучшие сайты рекламируешь для обучения.Наверно и гринкарта уже есть,заработал же,старалсо.)))Кстати твой дружок антипутинец -анрюшка чигрин(он же слявянчик),давно мечтает сжечь Москву – https://pandoraopen.ru/author/17071/ то есть и тебя заодно,наверно действительно пора валить,пока одни антипутинцы,других антипутинцев жечь не стали.)))

      Ответить
  • 2223 1317
    Олег Лебедев 24 декабря 2018 в 22:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    У меня племянница вышла замуж за итальянца и уехала на ПМЖ в Италию. Муж работает (свой бизнес), живут в двухкомнатной маленькой квартирке. К себе не приглашает – поселить негде, только в гостиницу (около 1000 евро в месяц). Но климат там хороший. Есть и другие плюсы, но и минусов хватает. Видимо, переезжать на Запад действительно нет смысла. В одном выиграешь – в другом проиграешь.

    Ответить
  • 6851 5981
    Руса 24 декабря 2018 в 23:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В Питере тоже роются на помойках, каждый день, в том числе мигранты из
    Средней Азии. Хватает и нищих, и бомжей.
    И вообще, в России огромный разрыв между бедными и богатыми, олигархат процветает.
    В малых городах и поселках нет рабочих мест, русская деревня умирает.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>