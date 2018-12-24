Сводки от ополчения Новороссии 24 декабря 2018
11:46. 24 декабря 2018 Просмотров - 447 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 15:01 Националисты по указанию СБУ отнимают на КПП деньги у пенсионеров.
- 12:24 Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 24 декабря 2018.
- 09:58 Передовая. Наступление на Донбасс.
- Вчера 22:58 Дончане благодарят за помощь! Видеоотчёт сбора для жителей бомбоубежища на Трудовских.
Националисты по указанию СБУ отнимают на КПП деньги у пенсионеров
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 24 декабря 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Передовая. Наступление на Донбасс
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дончане благодарят за помощь! Видеоотчёт сбора для жителей бомбоубежища на Трудовских
К оглавлению | Источник: www.youtube.com