Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 декабря 2018
- 12:44 Сын Каддафи просит помощи у России.
- 11:14 Турция направила подкрепления к сирийской границе.
- 10:02 Трамп подписал приказ на вывод войск из Сирии.
- 04:30 Обстановка обостряется: «Тигры» стягиваются к фронту, народ Сирии восстаёт против оккупации (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:07 Абу Ад-Духур – коридор жизни.
Сын Каддафи просит помощи у России
Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии. Об этом сообщает Bloomberg.
Один из источников рассказал, что российские власти уже провели переговоры с сыном Каддафи, однако Россия пока не решила, кого именно собирается поддерживать в ливийской президентской кампании.
Также в агентстве отметили, что в начале октября нынешнего года Саиф аль-Ислам Каддафи встречался с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым, которому он передал письмо, адресованное правительству России и президенту Владимиру Путину.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/12/24/n_12454015.shtml – цинк
Сын Каддафи это уже 3-й политический лидер из Ливии, который ищет поддержки Москвы.
Помимо Сейфа, дела с Москвой уже достаточно давно ведет "многовекторный" Хафтар https://colonelcassad.livejournal.com/4569102.html, а также доктор Али Найед, который также идет в президенты.
После победы в Сирийской войне, роль России в качестве арбитра внутриарабских разборок явно выросла, поэтому не стоит удивляться, что кандидаты на пост президента Ливии катаются "на смотрины" в Москву или пишут письма с просьбой о поддержке.
Разумеется, им нужно не только похлопывание по плечу от Кремля – основной интерес – оружие и деньги, без которых в современной Ливии ловить нечего.
Хафтар в этом отношении находится в доминирующей позиции – у него есть самая крупная армия в стране, у него есть поставки оружия из России, Египта и ОАЭ, у него есть контроль над большей частью нефтяных полей и нефтяных терминалов на побережье, у него есть контакты как с Москвой, так и с Парижем, Лондоном и Римом. Во всех отношениях, из всех кандидатов на власть после того как Саррадж и Ко отвалят в счастливое ничего, Хафтар наиболее реальный кандидат с практической и ресурсной точек зрения.
С другой стороны, ставка на Хафтара выглядит сомнительной с точки зрения его оппортунизма и преследования личных выгод. Он уже сменил столько сторон и хозяев, так что легко можно предположить, что на старости лет он кинет и новых покровителей. Поэтому поддержка Москвы является дозированной, а смотрины других кандидатов продолжаются. Среди других минусов Хафтара является его ЦРУшное прошлое и конфликт с рядом крупных племен Ливии, которые будут против его воцарения.
Сын Каддафи один из альтернативных вариантов. Он практически весь период гражданской войны просидел в тюрьме и к происходящему в стране демократическому ахтунгу не причастен. Он пользуется поддержкой оставшихся каддафистов, значительной части племен тоскующих по временам, когда при полковнике Каддафи была стабильность и порядок. Он имеет определенную поддержку и в ЕС, так как Европа надеется, что стабилизации Ливии позволит сократить поток беженцев прущих из Африки в Европу. Да и в целом, сын Каддафи выглядит компромиссным вариантом, который устроит многих, хотя отморозки из Мисураты вряд ли будут довольны таким поворотом дел. Главные проблемы Сейфа это – отстутствие серьезной вооруженной поддержки и отсутствие значительных средств, которые он пытается получить от России на выборы,
Но основная проблема тут скорее в Хафтаре – если ставить на Каддафи, то надо добиваться некоего альянса Каддафи-Хафтар, чтобы политические амбиции Каддафи были подкреплены силой и нефтью. Согласится ли Хафтар на такой альянс ради скажем поста премьер-министра или министра обороны, большой вопрос, тем более, что его амбиции могут простираться куда как дальше. Поэтому Москва и сохраняют неопределенность в вопросе поддержки кандадитов на выборах, чтобы не побить горшки с кем либо, сохраняя возможность сделать выбор в удобный момент. Отсюда и визиты в Москву ливийских политиков.
Маловероятно, что Москва будет размениваться на поддержку Найеда или Сарраджа. Первый слишком слаб, второй слишком дискредитирован сидением на НАТОвских штытках и неспособностью навести порядок в стране. Выбор будет делаться либо в пользу Каддафи, либо в пользу Хафтара. Идеальный вариант, когда они пойдут блоком – тогда даже выбор делать не придется.
В краткосрочной перспективе Хафтар выглядит более выгодно, так как он уже прокачан оружием и деньгами, а также предлагает России построить военно-морскую базу в Бенгази.
С другой стороны, Хафтар уже не молод (не так давно перенес инсульт) + склонен легко менять стороны. Сейф в этом отношении более перспективен с точки зрения долгосрочного укрепления позиций в Ливии.
О внутренних раскладах ливийской политики рекомендую почитать также интервью Чупрыгина http://www.samovar-news.com/2018/12/04/vozvrashhenie-kaddafi/ – достаточно интересно на тему племен и внутренней политики
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Турция направила подкрепления к сирийской границе
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Трамп подписал приказ на вывод войск из Сирии
Американские СМИ сообщают, что Трамп подписал приказ на вывод войск из Сирии.
Вывод войск начнется в январе 2019 года и займет несколько недель.
Основная линия информационной защиты со стороны Трампа – ну и пусть истеблишмент не доволен, зато простые американцы оценят, что солдаты вернулись домой.
В свете подготовки к выводу американских войск, французы активизировали патрули под Манбиджем. Макрон заявил, что Франция продолжит "проводить операции в Сирии", но вполне понятно, что без США Франция там долго не задержится.
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Обстановка обостряется: «Тигры» стягиваются к фронту, народ Сирии восстаёт против оккупации (ФОТО, ВИДЕО)
Турция никогда не скрывала своих аппетитов на сирийский север.
Однако пока контролирующие его курды находились под протекторатом США, турки на прямой захват подконтрольных им территорий не решались.
Теперь ситуация изменилась. Курды практически лишились защиты США перед турками, а те, в свою очередь, вновь не скрывают начало новой военной операции на севере Сирии против курдов. Первым городом, который, по мнению Анкары, должен попасть по турецкий контроль, является город Мембидж (Манбидж) в провинции Алеппо. Это прекрасно понимает население города и уже в открытую высказывает свое недовольство турецкими планами.
Как минимум 70% населения города, в основном арабы, которым, в отличии от курдов, по идее турецкое вторжение ничем смертельным не грозит, выступают за переход города под контроль сирийского правительства. Жителей Мембиджа также поддерживают арабские племена на линии соприкосновения с правительственными войсками.
Настроения жителей города понять можно. Слишком уж показательным является пример оказавшихся под турецким контролем городов Африн, Азаз и Эль-Баб. В них, насколько всем известно, идет тотальное отуречивание местного населения — улицы переименовываются на турецкий манер, в учреждения вводится двойное ведение документов на арабском и турецком языках, в школы завозятся учебники по изучению языка северного соседа, все административные должности заняты назначенными турками людьми, все это происходит под тотальным контролем протурецких боевиков бывшей «Свободной Сирийской Армии» и представителей турецких спецслужб.
По этой причине жители Мембиджа, которые, несмотря ни на что, в большинстве своем считают себя сирийцами, не хотят, чтобы их город находился под чьей-либо «оккупацией» и стал хоть и неофициально, но частью Турции.
Жители Мембиджа хотят оставаться частью Сирии. И их желание с каждым днем звучит все громче. Так, по поступающей из города информации, в различных его районах практически ежедневно происходят собрания и митинги против военной операции с последующим захватом города Турцией.
Сирийское правительство слышит жителей Мембиджа и готово в любой момент взять под контроль город для защиты его населения. Однако промедление идет со стороны нынешней курдской администрации, которой в первую очередь грозит смертью турецкое вторжение и которая почему-то не торопится передать населенный пункт под контроль сирийских властей, хотя этого уже практически в открытую требует народ Мембиджа, не желающий жить под иностранной оккупацией.
Также информированные источники сообщают, что силы штурмовой дивизии «Тигр» и другие подразделения САА прибывают в район Мембиджа. Есть информация, что армейцы уже заняли ряд позиций курдских подразделений на нескольких участках фронта в нескольких населённых пунктах.
Местные жители сообщают, что курды заключили сделку с сирийским командованием.
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#Syria #منبج #Manbij #Aleppo #SAA #SyrianArabArmy #SyrianArmy— IvanSidorenko1 (@IvanSidorenko1) 22 декабря 2018 г.
Video from 14 hours ago from a Tiger Forces Soldier whose Unit is travelling towards Manbij. Video is titled "Tigers Men To Manbij"#Tiger_Forces #Tigers_Men pic.twitter.com/6pF97Ejom5
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Абу Ад-Духур – коридор жизни
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