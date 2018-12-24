Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 декабря 2018

Турция никогда не скрывала своих аппетитов на сирийский север.

Однако пока контролирующие его курды находились под протекторатом США, турки на прямой захват подконтрольных им территорий не решались.

Теперь ситуация изменилась. Курды практически лишились защиты США перед турками, а те, в свою очередь, вновь не скрывают начало новой военной операции на севере Сирии против курдов. Первым городом, который, по мнению Анкары, должен попасть по турецкий контроль, является город Мембидж (Манбидж) в провинции Алеппо. Это прекрасно понимает население города и уже в открытую высказывает свое недовольство турецкими планами.

Как минимум 70% населения города, в основном арабы, которым, в отличии от курдов, по идее турецкое вторжение ничем смертельным не грозит, выступают за переход города под контроль сирийского правительства. Жителей Мембиджа также поддерживают арабские племена на линии соприкосновения с правительственными войсками.

Настроения жителей города понять можно. Слишком уж показательным является пример оказавшихся под турецким контролем городов Африн, Азаз и Эль-Баб. В них, насколько всем известно, идет тотальное отуречивание местного населения — улицы переименовываются на турецкий манер, в учреждения вводится двойное ведение документов на арабском и турецком языках, в школы завозятся учебники по изучению языка северного соседа, все административные должности заняты назначенными турками людьми, все это происходит под тотальным контролем протурецких боевиков бывшей «Свободной Сирийской Армии» и представителей турецких спецслужб.

По этой причине жители Мембиджа, которые, несмотря ни на что, в большинстве своем считают себя сирийцами, не хотят, чтобы их город находился под чьей-либо «оккупацией» и стал хоть и неофициально, но частью Турции.

Жители Мембиджа хотят оставаться частью Сирии. И их желание с каждым днем звучит все громче. Так, по поступающей из города информации, в различных его районах практически ежедневно происходят собрания и митинги против военной операции с последующим захватом города Турцией.

Сирийское правительство слышит жителей Мембиджа и готово в любой момент взять под контроль город для защиты его населения. Однако промедление идет со стороны нынешней курдской администрации, которой в первую очередь грозит смертью турецкое вторжение и которая почему-то не торопится передать населенный пункт под контроль сирийских властей, хотя этого уже практически в открытую требует народ Мембиджа, не желающий жить под иностранной оккупацией.

Также информированные источники сообщают, что силы штурмовой дивизии «Тигр» и другие подразделения САА прибывают в район Мембиджа. Есть информация, что армейцы уже заняли ряд позиций курдских подразделений на нескольких участках фронта в нескольких населённых пунктах.

Местные жители сообщают, что курды заключили сделку с сирийским командованием.

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