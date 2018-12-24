Русский «Бог диверсий» — диверсант Старинов

«Наш русский Скорцени», — так отозвался об этом легендарном человеке коллега-репортер, ознакомившись с книгой полковника Старинова «Записки диверсанта».Что ж, сказано красиво — спору нет. И того и другого называют «Богом диверсий». Но блестяще проведенные операции — это, пожалуй, единственное, что сближает их. На этом видимое сходство заканчивается. И, кроме того, в отличие от любимца фюрера, дед — так называют Старинова его ученики, — продолжает вести активную общественно-литературную деятельность, оставаясь живой историей страны.Трижды полковника Старинова представляли к званию Героя Советского Союза, и пять раз к генеральскому. Но у военных чиновников свои, видимо, резоны, кому давать «звездочку», а кому нет. Зато судьба не раз была благосклонна к офицеру. Ведь ему несколько раз посчастливилось избежать высшей меры — расстрела: Илья Григорьевич Старинов родился в 1900 году. Во время Гражданской войны участвовал в боях против Деникина и Врангеля.В 1919 году попал в плен, бежал. Вновь воевал и был ранен. Свою профессиональную биографию «дедушка советского спецназа» продолжил в Воронежской школе военно-железнодорожных техников. По ее окончании, был откомандирован в Киев, в 4-ый Коростенский Краснознаменный железнодорожный полк начальником подрывной команды. В 1923-24 годах Старинов неоднократно привлекался в качестве эксперта при расследовании диверсий на железных дорогах.В эти же годы им изобретена мина-сюрприз, предназначенная для предохранения малых мостов от диверсантов.Летом 1927 года в должности командира роты участвовал в строительстве железной дороги Орша-Леперь. В 1929 году занимался подготовкой диверсантов-подпольщиков, которые в случае войны и оккупации должны были развернуть «рельсовую войну». 30 января 1930 года направлен в распоряжение 1-го управления Главного штаба РККА. Занимался подготовкой партизанских кадров.Три месяца работы в качестве начальника пограничного пункта в Тирасполе, затем переведен в ГРУ. Работал в отделе Мирры Сахновской и преподавал в школе Кароля Сверчевского. Подготовил две группы китайских и польских товарищей. Демонстрировал технику диверсионного дела руководителям компартий западно-европейских стран, в том числе А.Марти и П.Тольятти. В августе 1933 года поступил на 2-ой курс железнодорожного факультета Военно-транспортной академии РККА. Параллельно с учебой участвовал в подготовке минно-взрывных средств, предназначенных для длительного хранения, а также в закладке тайных складов на скрытых партизанских базах.В 1935 году, когда подготовка к партизанской войне была свернута (это непродуманное решение в сочетании с массовыми репрессиями против партизанско-диверсионных кадров еще как аукнулось в годы Отечественной войны!), Старинов назначен заместителем военного коменданта станции Ленинград-Московский. Свертывание подготовки к партизанской войне Старинов считает величайшей ошибкой советского руководства. "Немецкая армия была бы разбита минимум на год раньше, с меньшими потерями с нашей стороны, если бы партизанское движение было организовано правильно и заранее«,- убежден он. Итак, работа в комендатуре. Но специалист такого уровня долго не «простаивает».Свою роль сыграл и рапорт с просьбой отправить добровольцем в Испанию. В 1936 году по личному вызову руководителя ГРУ Яна Берзиня краском Старинов направлен в Испанию советником и инструктором разведгруппы Доминго Унгрии, выросшей к 1937 году в 14-й партизанский корпус. «В условиях современных войск регулярные армии находятся в большей зависимости от железных и автомобильных дорог, — рассказывает Илья Григорьевич. — Ведь по мере продвижения войск источники их снабжения удаляются.Это факт открывал новые возможности для ведения диверсионной войны. Многие диверсионные приемы, которые были отработаны в Испании, были потом использованы в самых разных странах. Современная партизанская диверсионная война родилась именно там, в Испании».За время испанской командировки подопечные Старинова совершили около двухсот диверсий и засад, в результате которых ориентировочные потери противника составили более двух тысяч человек. Самой крупной операцией явилось уничтожение в феврале 1937 года под Кордовой состава со штабом итальянской авиадивизии и марроканцами. По возвращении на Родину в 1938 году, Старинов назначен начальником Центрального научно-испытательного железнодорожного полигона. Появилась возможность обобщить полученный опыт.Но на душе тяжело: почти все знакомые и соратники признаны врагами народа: В качестве начальника группы по разминированию Старинов участвовал в Финской войне. Разминировал железные дороги, обезвреживал мины-ловушки на автодорогах, заложенных финскими партизанами. В 1940 году получил тяжелое ранение в правую руку. Врачи проихносят страшный для офицера диагноз: «инвалидность». Однако Илья Григорьевич решает по-своему. Он скрывает мнение медиков и остается в армии.13 июня 1941 года Старинов, будучи начальником Оперативно-учебного центра Западного фронта, начинает готовить минеров-подрывниковПосле назначения маршала Вороштлова главкомом партизанского движения, Илья Григорьевич стал его помощником по диверсии. В мае 1943 года — он начальник Украинского штаба партизанского движения. Трижды забрасывался в тыл врага. В мае 1944 года Старинов сменил пилотку на «конфедератку», став заместителем начальника польского штаба партизанского движения.В августе того же года к его опыт перенимали уже на Балканах, где он возглавляет штаб советской военной миссии при главкоме Народно-освободительной армии Югославии. Находился в постоянном контакте с будущем президентом СФРЮ (удивительно, как в последствии его не обвинили в шпионаже в пользу «фашистской клики Тито-Ранковича» и не приговорили к высшей мере -тогда это было модно). Войну Илья Григорьевич закончил на Эльбе. За время войны Старинов организовал подрыв 256 средних и больших мостов.Его «адские машинки» пустили под откос более 12 тысяч военных эшелонов, нанеся противнику громаднейший урон в живой силе и технике. Под его руководством с помощью радиомин ликвидирован генерал-лейтенант Герг фон Браун вместе со своим штабом. Особенно широко применялись ПМС — Поездная мина Старинова (мгновенного и замедленного действия) и АС — Автомобильная Старинова. В качестве преподавателя Старинов подготовил свыше двух тысяч специалистов и командиров.Если бы в книгу рекордов Гиннеса заносили подобные результаты, то, несомненно, эта цифра была бы вне конкуренции. После войны полковник Старинов, будучи заместителем начальника Управления восстановительных работ по войскам, занимался восстановлением железных дорог страны. С 1956 года — в отставке. В 1958-1962 годах работал старшим научным сотрудником отдела истории Великой Отечественно войны Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1963-1973 годах — на преподавал в учебных заведениях КГБ СССР.Профессор И.Г. Старинов имеет более полутора сотен монографий. Награды: Они говорят сами за себя: два ордена Ленина, пять орденов Боевого Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, Отечественной войны второй степени и Дружбы народов. В 1944 году в штабе Иосипа Броз Тито полковнику Старинову представили экипаж нашего самолета, сбитого над территорией Венгрии и сумевшего благополучно добраться до югославских партизан. По откормленным лицам летчиков можно было подумать, что они провели время на курорте, а не в глубоком тылу врага. Выяснилось, что они имели партизанский опыт, который помог им не только выжить, но и нанести по пути следования ощутимый урон противнику. Эти летчики стали прототипами героев романа Старинова «Под покровом ночи».Рукопись этого произведения была подготовлена Ильей Григорьевичем еще в середине 60-х годов, но роман по разным причинам (в том числе из-за цензуры) так и не дошел до читателей. Только в прошлом году он увидел свет. Что касается «Записок диверсанта», то они опубликованы в виде книги на страницах альманаха «Вымпел», и сразу стали библиографической редкостью.Презентация книги состоялась летом 1997 года в гарнизонном Доме офицеров Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) Внутренних войск МВД России. Отвечая на вопрос о войне в Чечне, Старинов сказал: — Вы знаете, чеченцы тоже ведь не лыком шиты. Они же заканчивали те же высшие учебные заведения, что и вы: После развала Союза им достались тысячи единиц первоклассного вооружения, несколько отлично подготовленных военных городков, а на счета известных полевых командиров кто-то перевел астрономические суммы в валюте.Так что говорить о быстром наведении порядка вряд ли приходится. Но закончить войну с наименьшими потерями можно было бы, если бы против бандитов использовались их же методы, а также тактика диверсионных действий. В народе недаром говорят: «Клин клином вышибают». Против засад чеченских боевиков и их иностранных наемников необходимо было организовать контрзасады. Потери меньше — результаты ощутимее.Сейчас полковник Старинов завершает работу над второй книгой своих воспоминаний, которая будет описывать уже послевоенный период его биографии.И все же, почему Старинов так и остался полковником, вопреки своим более чем несомненным заслугам перед Отечеством? «Да, несмотря на неоднократные представленич, я так и остался полковником,- обьясняет Илья Григорьевич. — Дело в том, что в годы Великой Отечественной на мою голову свалилось много невзгод, связанных с тем, что я приютил воинов бывшей республиканской армии.Трое из них, видя, что им мало представляется возможностей эффективно бороться с фашистами, попытались попасть в Испанию и пошли туда через Персию. И это, естественно, отразилось на мне. Трижды от явной гибели спасал меня Н.С.Хрушев, который хорошо меня знал и был уверен во мне после харькоской операции по уничтожению немецкого генерала Брауна».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com