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Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО)

21:53. 24 декабря 2018 Просмотров - 582 Нет комментариев Опубликовал:
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Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

На острове Сицилия в Италии вновь началось извержение самого активного и высокого европейского вулкана Этна.

Об этом сообщают западные СМИ, а фото и видео с места событий публикуют очевидцы.

Из кратера самого высокого и самого активного вулкана Европы в понедельник, 24 декабря, начали валить столбы дыма с огромным количеством пепла.

В Итальянском национальном институте геофизики и вулканологии рассказали о том, что учёные насчитали свыше 130 сейсмических толчков, самый мощный из которых достиг магнитуды 4 балла.

Также сообщается, что в связи с извержением властям пришлось вынужденно приостановить работу аэропорта в городе Катания. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

Справка РВ

Этна — действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании. Он является самым высоким действующим европейским вулканом и одной из самых высоких точек Европы после Кавказских гор, Альп и Пиренеев.

В последние годы высота Этны составляла 3329 метров над уровнем моря, но следует отметить, что она изменяется от извержения к извержению. Так, сейчас вулкан на 21,6 метра ниже, чем был в 1865 году.

Площадь подошвы вулканической постройки Этны составляет примерно 1250 квадратных километров.

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Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Реки горящей лавы: проснулся самый активный вулкан Европы (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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