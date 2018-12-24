Опасное соседство

Наша семья является убежденными противниками телевизионного досуга! Мы из тех, кто во всеуслышание называет телевизор «зомбоящик». Этот прибор пока имеется в нашей квартире, но выполняет он функцию монитора, антенну к нему так и не подключали. А зачем? Ведь есть Интернет! Любой фильм, матч, концерт, документалистика, да что угодно можно найти в Сети! Никакой тебе рекламы и прочих маркетинговых уловок! Это осознанный выбор нашей семьи. Все, что смотрят наши дети, проходит психолого-педагогический контроль, «семейную цензуру», ведь недаром мы с супругой педагоги.

Телевидение сегодня – это не развлечение, оно не отражает реальность, а формирует ее. Многие это уже осознали, поэтому поступают так же. Складывается впечатление, что сценаристы современных молодежных фильмов и телесериалов придерживаются неких клише, опираются на какие-то свои стандарты, исключающие возможность говорить со зрителями о вечных ценностях.

Попробуем вообразить эти телевизионные стандарты:

Семья – посторонние люди, мешающиеся под ногами, финансовый источник или же источник неприятностей. Родители – лучше, если в разводе. Отец – грубиян, алкоголик, неудачник, безработный. Мать – инфантильная, приземленная, распутная, алчная. Изображение насилия и нищеты приветствуется. Многодетных семей не существует! Младшие братья – дебилы, старшие сестры – вертихвостки.

Школа – это такое место, о котором в положительном ключе упоминать не стоит: учителя – недоумки, уроки – пустая трата времени, экзамены – ни слова про экзамены!

Друзья – собутыльники, соучастники правонарушений, ограниченные люди с примитивным юмором, ничем не интересуются, кроме компьютерных игр, секса и легкого заработка. Часто предают.

Любовь – ее не существует. Секс, флирт, непродолжительные отношения приветствуются. Создание семьи не планируется. Свадьба не имеет смысла, пьянка, но не более (обязательно с разводом в конце серии). Тема измены раскрывается с особым пристрастием.

Темы для шуток: семейные ценности, любовь, дружба, бескорыстие, порядочность, невинность, образование.

И это невзирая на то, что еще в 2011 году Владимир Путин предложил ориентироваться на известный этический кодекс Хейса, который функционировал в Голливуде в 1930-1960-е годы и представлял собой неофициальный стандарт кинематографии США. Подписавшие этот кодекс брали на себя обязательства не снимать фильмы, «снижающие моральные устои аудитории», и показывать только «правильные образы жизни».

«Телевидение много сделало для психиатрии, как распространяя информацию о ней, так и повышая потребность в ней», – говорил Алфред Хичкок. «Мораль без зрелищности – это пропаганда, а зрелищность без морали – это телевидение», – утверждает Рита Мэй-Браун. «Писатель из-за телевидения не исчез, но читатель пропал», – сетует Михаил Жванецкий. «В Лос-Анджелесе мусор уже не выбрасывают. Его перерабатывают в телевизионные шоу», – невесело шутит Вуди Аллен. «Телевидение изображает нас идиотами, потому что мы таковыми и являемся, или мы ими становимся, потому что нас таковыми изображает телевидение?» – бьется над дилеммой Борис Кригер.

Академик Игорь Яницкий утверждал: «Здоровая жизнь, основанная на гармоничном духовном развитии, является «пропуском» в третье тысячелетие как для отдельных индивидуумов, так и для государств и сообществ в целом». Не могу не согласиться с позицией ученого, ведь сегодня сетка телевещания, манера подачи информации, наполнение эфира вовсе не способствуют духовному развитию человека.

Ребенок, столкнувшийся с телевизором впервые, заворожен, если дети смотрят телевизор перед сном, то потом гораздо дольше успокаиваются и засыпают. Но не только это должно встревожить ответственных родителей.

Детский психолог Елена Маркова предлагает рассмотреть некоторые из моделей поведения на примере популярного некогда развивающего мультсериала «Телепузики», рассчитанного на детей самого младшего возраста. Героями мультфильма являются разноцветные куклы с телевизорами, вмонтированными в живот. С самого начала производители телепередачи настойчиво позиционировали ее как обучающую… Реклама утверждала, что программа развивает воображение младенцев, облегчает их моторное развитие, способствует довербальному развитию языка и учит обращению с техникой.

Но так ли безопасны эти разноцветные порождения чьей-то фантазии? Исследователь провела аналогии между моделью поведения и результатами ее усвоения.

Модель поведения: для исполнения желаемого достаточно немного поныть и похлопать в ладошки. Результат усвоения модели: пассивный характер, неспособность добиваться поставленных целей и бороться с жизненными трудностями.

Модель поведения: перед сном надо ныть, прятаться, говорить: «Нет-нет!» Результат усвоения модели: неврастения, расстройства сна.

Стоит ли говорить про мультфильмы неразвивающие? Думаю, стоит, ведь они, без преувеличения, бывают опасны для жизни ребенка, как 38-я серия популярного японского сериала о ручных боевых монстрах, эта серия запомнилась тем, что более 500 японских детей в возрасте от трех лет были госпитализированы после ее просмотра с симптомами, которые напоминали припадок эпилепсии. Число пострадавших возросло после частичного повтора мультфильма в новостях. Это происшествие получило в японской прессе название «Шок от «Покемонов».

Без сомнения, взрослый человек вправе смотреть все, что ему вздумается (лишь бы на психическом здоровье не сказывалось), но кто убережет от подобных мультфильмов детей, если в доме нет ни одного человека с педагогическим или психологическим образованием, если дома нет ответственных родителей, которые заблаговременно заблокировали доступ к нежелательному контенту? Кто поможет ребенку, если он остался лицом к лицу с телевизором или компьютером? Может быть, маркировка «0+», «6+», «12+»? Увы, никто не поможет…

Поэтому я призываю подписчиков pedsovet.org подключиться к нашей беседе, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме.

Казанский Алексей, Pedsovet.org

Дополнительные видеоматериалы по теме:

Видеообзор посвящен брошюре «Детство под угрозой: Вредные мультфильмы», подготовленной проектом «Научи хорошему». Представленная в брошюре информация отвечает на один из самых острых вопросов, волнующих большинство родителей, – какие идеи сегодня внедряются в сознание детей через мультфильмы.

Чему учит Первый канал?

Фильм «Чему учит Первый канал» предлагает взглянуть на российское телевидение, как на инструмент управления обществом. Какие нравственные ценности и идеологические ориентиры предлагает главный государственный канал России своим зрителям? Является ли обозначенная риторика случайной или носит системный и обязательный характер? Соответствуют ли оглашаемые цели руководства Первого канала его реальному влиянию на общество?

Высказывания известных людей о российских СМИ

«Продюсеры специально требуют от авторов пошлость»; «Российское телевидение закладывает программы курения, наркомании, алкоголизма»; «Задача российских СМИ – проводить карательные операции против населения»; «Если вы хороший человек, СМИ – ваш враг!»; «Российские СМИ принадлежат наднациональным структурам и ведут войну против народа»; «Соловьёв работает на то, чтобы расколоть русский мир»; «Как нам поднять страну, когда по центральному телевидению гонят потоки пошлости?»; «Система рейтинга телеканалов – это фикция»; «Основная задача СМИ – сформировать в населении пороки»; «Все СМИ России (радио и телеканалы) управляются либералами»…

Кому принадлежат все эти высказывания? Является ли данная точка зрения маргинальной, или в оценке целей и задач, на которые работают российские СМИ (и в первую очередь телевидение), специалисты практически единогласны? Что делать?

Источник: whatisgood.ru