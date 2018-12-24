Невежливый раздел Сирии

Даже самый-пресамый ленивый обвиняет Россию в эпидемии «вежливых людей», которые медведями набрасываются на некогда свободные народы, между тем про «невежливых людей» из США почти никто ничего не пишет, хотя история заокеанских агрессоров плещется в самом настоящем океане людской крови обездоленных. Тем временем, американский «Васька» продолжает активно поглощать ресурсы и территории не особо заморачиваясь предлогами и подлогами.

«Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Они, в частности, обсудили ситуацию в Сирии. В результате стороны договорились о «более эффективной координации» в рамках данного направления. Что обозначает эта формулировка, появившаяся в заявлении официального представительства президента Турции?» - сообщают на сайте «Федеральное агентство новостей» 15 декабря 2018 года. Теперь-то уже всем понятно, о чем был разговор.

И сейчас, практически на глазах у мировой общественности, начался раздел нефтеносной Сирии между «освободителями курдов» – Турцией и США. «Ход конем», который очищает ноги военных американцев от уцепившихся в немой мольбе «курдских террористов» позволит очистить территорию «по ту сторону Ефрата» от «проблем», как любят говорить американцы. После чего, англосаксы смогут вернуться в Сирию из недалекого Ирака. Самое обидное, что никто не решится встать на пути у «танковой гусеницы истории» медленно раздавливающей сирийских курдов заботливо поделенных между 4 странами с легкой руки расчётливой Великобритании.

Следующими в меню американского избирателя будут иранские «террористические» курды-залетчики, которые непременно совершат страшный теракт в Вашингтоне, или, как его окрестили антиамериканские журналисты, «Фашинтоне»...