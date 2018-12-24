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Невежливый раздел Сирии

18:40. 24 декабря 2018 Просмотров - 718 4 коммент. Опубликовал:

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Даже самый-пресамый ленивый обвиняет Россию в эпидемии «вежливых людей», которые медведями набрасываются на некогда свободные народы, между тем про «невежливых людей» из США почти никто ничего не пишет, хотя история заокеанских агрессоров плещется в самом настоящем океане людской крови обездоленных. Тем временем, американский «Васька» продолжает активно поглощать ресурсы и территории не особо заморачиваясь предлогами и подлогами.

«Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Они, в частности, обсудили ситуацию в Сирии. В результате стороны договорились о «более эффективной координации» в рамках данного направления. Что обозначает эта формулировка, появившаяся в заявлении официального представительства президента Турции?» - сообщают на сайте «Федеральное агентство новостей» 15 декабря 2018 года. Теперь-то уже всем понятно, о чем был разговор.

И сейчас, практически на глазах у мировой общественности, начался раздел нефтеносной Сирии между «освободителями курдов» – Турцией и США. «Ход конем», который очищает ноги военных американцев от уцепившихся в немой мольбе «курдских террористов» позволит очистить территорию «по ту сторону Ефрата» от «проблем», как любят говорить американцы. После чего, англосаксы смогут вернуться в Сирию из недалекого Ирака. Самое обидное, что никто не решится встать на пути у «танковой гусеницы истории» медленно раздавливающей сирийских курдов заботливо поделенных между 4 странами с легкой руки расчётливой Великобритании.

Следующими в меню американского избирателя будут иранские «террористические» курды-залетчики, которые непременно совершат страшный теракт в Вашингтоне, или, как его окрестили антиамериканские журналисты, «Фашинтоне»...

 

Метки: ближний восток, сирия
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4 коммент.»

  • 0 0
    Александр 24 декабря 2018 в 20:41 Ссылка Пометить
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    ВОоо т это Даааа,красиво развели Володю.Сыграли в покер без володи.,друг Эрдоган и ставленник Кремля вася Трамп. А сколько жизней положено,а сколько лярдов впулено..
    Так кто же теперь будет восстанавливать Пальмиру?!).Ведь царь Всея Руси обещал.,да и деньги начал собирать..НДСы там всякие по всей расеи..цены.. Всё в бюджет,всё для братьев.,а тут такое. Не сбылись мечты нефтегазовые..

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  • 6849 5979
    Руса 24 декабря 2018 в 23:06 Ссылка Пометить
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    Фантазии автора зашкаливают. )
    В таких случаях говорят: “Делит шкуру с неубитого медведя”.
    В самой Турции 20% населения составляют курды, которые проживают в основном
    вблизи северо-востока Сирии, т.е. сирийских курдов. Плюс к этому рядом, на севере Ирака, живут курды из автономии со столицей в Эрбиле.
    Курды есть и в Иране на границе с Турцией.
    Эрдоган это прекрасно понимает, в отличие от автора, и знает, что, если
    сирийские курды и арабские партизаны войдут в состав правительственной
    армии Дамаска, то ему ничего не светит. Тем более, что турецкую армию никто
    не звал в Сирию и Турция станет агрессором с вытекающими последствиями.
    Поэтому, хочет Анкара или нет, но ей придется искать консенсус с Россией и
    Дамаском, тем более, что Трамп уже умыл руки.

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  • 28063 13785
    Степаныч 24 декабря 2018 в 23:24 Ссылка Пометить
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    Да мало ли кто там договорился,ты вначале курдов вытесни.Они кстати игил трепали тока так,и только потом амеры их победы с легкостью приписывали себе.Ну и туркам и раньше в истории не особо удавалось подмять под себя курдов,обычно договаривались,так что будем посмотреть что на деле выйдет.)

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  • 2311 1467
    siberss 25 декабря 2018 в 0:59 Ссылка Пометить
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    Курдов как проститутов будут ложить под Асада, а значит под Кремль. И спрашивать особо о желаниях курд ов не будут. В свое время территория восточной Сирии за Евфратом махом была прекращена из чёрного цвета игила в жёлтый цвет курдов. При том что на той территории несколько военных баз пендосов. Сейчас пока интересно КАК будет перекрашиваться территория заЕвфратом, -арабская земля,оккупированная курдами только при поддержке авиации пендосов. А самая нефтебогатая там территория не на севере Сирии, а напротив и юговосточнее городка ДЭЗ. А нефть Хасаки без трубопровода только и интересна воровать музыку туареку А российские понтоны для форсирования сирийской армией Евфрата там приготовлены уже давно.

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