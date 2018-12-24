Карты древности, опередившие первооткрывателей

Ранее считалось, что 12 октября 1492 года Америку открыл Христофор Колумб. Мореплаватель принял ее за Индию, на поиски «западного пути» в которую и отправлялась его экспедиция. Однако установлено, что первыми мореплавателями из Европы, появившимися у берегов Америки, причем на 500 лет раньше Колумба, стали скандинавские викинги из Гренландии — Эйрик Рыжий и его сын Лейф Эйрикссо

В 1004 году Лейф впервые высадился на побережье Северной Америки, на полуострове Лабрадор и острове Ньюфаундленд.

Эти и последующие события нашли отражение в знаменитых исландских сагах. Так, в «Саге о гренландцах» рассказывается, что сначала викинги приплыли к земле, покрытой камнем и ледниками, и назвали ее Хеллуланд — Страна каменных плит. Двигаясь на юг, они увидели плоскую, лесистую землю, которой дали имя Маркланд — Лесная страна. Перемещаясь дальше, они подошли к берегу, на котором рос дикий виноград. Лейф нарек местность Винланд — Виноградная страна. Закрепиться на новооткрытых землях скандинавам не удалось из-за враждебности аборигенов.

В 1960 году на Ньюфаундленде, в местечке Ланс-о-Мидоуз, археологическая экспедиция норвежского исследователя Хельге Ингстада обнаружила руины поселения скандинавов, остатки одежды, следы выплавки металлов. В 1978 году конференция ЮНЕСКО признала его первым подлинным скандинавским поселением в Северной Америке.

ЙЕЛЬСКАЯ «ФАЛЬШИВКА»

В 1965 году старейший в США Йельский университет опубликовал географическую карту, на которой, помимо атлантического побережья Европы и Африки, были изображены Исландия и Гренландия, а еще западнее — большой остров, обозначенный как «Остров Винланд».

На карте нет ни даты ее составления, ни имени картографа, но ученые определили, что она вычерчена не позже 1440 года — за полвека до плавания Колумба. Скандинавских викингов, успевших к тому времени пожить на северных землях Америки, в авторстве карты никто не заподозрил, но ее сразу же признали наиболее значительным картографическим открытием XX века.

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Йельский университет опубликовал географическую карту, на которой, помимо атлантического побережья Европы и Африки, были изображены Исландия и Гренландия

Однако нашлись ученые, которые принялись выискивать доказательства подделки этого исторического документа. Спустя 10 лет обнаружилось, что в чернила, которыми рисовали карту, входит пигмент, содержащий титан. А такой пигмент научились изготавливать только в XX веке. Скептики торжествовали, сочтя свое «открытие» убедительным подтверждением того, что карта — фальшивка.

Но в 1980 году физики из Калифорнийского университета во главе с доктором Томасом Кейхиллом облучили карту пучком протонов и установили, что титан содержится в чернилах лишь в ничтожном количестве. Доктор Кейхилл предложил провести повторную экспертизу картографического раритета.

26 февраля 1996 года лондонская газета «Таймс» писала, что на недавнем симпозиуме в Йельском университете Кейхилл представил ученому сообществу новые факты, касающиеся исследования карты. Он сообщил, что такому же облучению пучком протонов подвергли несколько древних печатных книг, подлинность которых не вызывает сомнений, и, краски, использовавшиеся при печатании этих фолиантов, содержали больше титана, чем чернила, которыми рисовали Йельскую карту. Так оказались бесповоротно опровергнутыми «доказательства» подделки, и сомнений в том, что Йельская карта — подлинник, практически не осталось.

Ну а кто и на основе каких сведений мог начертить такую карту за полвека до официального открытия американских земель, так и не было установлено.

ЗА 300 ЛЕТ ДО ОТКРЫТИЯ

В 1929 году в библиотеке Императорского дворца в Стамбуле обнаружили карту, вычерченную на куске пергамента турецким адмиралом Пири Рейсом. Она датировалась 1513 годом. На карте изображены западное побережье Африки, восточное побережье Южной Америки и… северное побережье Антарктиды!

После плавания Колумба испанцы завоевывали и попутно исследовали земли Южной Америки, однако изучение атлантического южноамериканского побережья завершилось лишь к 1520 году, когда Фернан Магеллан прошел вдоль побережья на юг и вышел в Тихий океан через пролив, названный позднее именем этого мореплавателя. Тем не менее, на пергаменте Рейса полностью показан восточный берег Южной Америки, а также Магелланов пролив, до обнаружения которого на момент создания карты оставалось еще семь лет.

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Что же касается Антарктиды, то, как принято считать, ее открыла российская экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева, прошедшая на судах «Восток» и «Мирный» вдоль тихоокеанского побережья самого южного континента в январе 1820 года. Однако Рейс изобразил на карте Берег Принцессы Марты, расположенный на атлантическом побережье Антарктиды и являющийся частью Земли Королевы Мод, за 300 с лишним лет до того, как человечеству стало известно о существовании шестого материка.

На полях карты адмирал обозначил дату ее создания и написал, что при составлении пользовался другими, более ранними картами, и что некоторые из них датируются IV веком до н.э.

Кое-кто не раз объявлял карту Рейса подделкой, но неоднократные экспертизы подтверждали ее подлинность.

ДРЕВНЯЯ АНТАРКТИДА

В 1960 году американский историк и географ, профессор Чарльз Хэпгуд обнаружил в Библиотеке Конгресса США карту мира, опубликованную в 1531 году французским географом Оронсом Фине (Оронтеусом Финиусом), на которой был изображен антарктический материк.

В 1569 году фламандский картограф Герард ван Кремер (Меркатор) создал сборник географических карт, названный «Атласом». Кремер включил в него упомянутую карту Финиуса, а также несколько своих карт, на которых также изображена Антарктида. «В ряде случаев, — считает доктор Хэпгуд, — подробности очертаний и рельефа антарктического континента на картах Меркатора обозначены более четко, чем на карте Финиуса, и представляется совершенно очевидным, что Меркатор располагал иными первоисточниками, чем Финиус».

А французский географ Филипп Буаше опубликовал карту Антарктиды в 1737 году, также задолго до «официального» открытия южного континента. При ее составлении он, как и Меркатор, и Финиус, пользовался некими картами, созданными много веков назад.

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Все упомянутые карты с изображением Антарктиды содержат и еще одну загадку.

Сейчас Антарктида практически целиком покрыта льдом, наибольшая толщина которого достигает четырех километров. Почти весь контур береговой линии материка скрыт плавучими шельфовыми ледниками. Так что очертания собственно суши Антарктиды, не говоря уже о рельефе ее поверхности, стало возможным определить только методами сейсмической разведки, начала которую в 1949 году совместная шведско-британская антарктическая экспедиция.

Однако на карте Рейса побережье Земли Королевы Мод показано свободным ото льда. Данные современных исследований подтверждают, что такой период, когда лед не покрывал прибрежную часть Антарктиды, в ее истории был. Только длился он примерно с 13-тысячного по четырехтысячный годы до н.э.! Неужели некоторые карты, послужившие первоисточниками для компиляции Рейса, были созданы именно в этот промежуток времени?

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На карте Финиуса Антарктида изображена целиком, контур ее береговой линии почти полностью совпадает с таковым на современных картах. В широкой прибрежной полосе обозначены горные хребты и долины, по которым в океан стекают реки. Эти возвышенности и низменности показаны именно там, где, согласно данным современных исследований, они и существуют.

Горы и реки на карте отсутствуют лишь в глубине материка. Все это дает основания предположить, что в период составления исходных карт, которыми пользовался Финиус, лед покрывал только центральную часть Антарктиды. А такой период закончился не менее шести тысяч лет тому назад.

ЗАГАДОЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Но самой большой сенсацией оказались результаты изучения карты Филиппа Буаше. На ней Антарктида представлена в полном соответствии с нынешними картами. Особенно впечатляет изображение континента в виде двух массивов суши, разделенных протянувшимся с востока на запад водным пространством.

Исследования, проводившиеся в 1958 году по программе Международного геофизического года, подтвердили, что изображение Антарктиды на карте Буаше соответствует действительной конфигурации материка. Однако узнать о том, что Антарктида — архипелаг, можно лишь произведя съемку на местности, свободной ото льда. Но «сушей» континент был не менее 15 тысяч лет тому назад! То есть, при составлении своей карты Буаше имел первоисточники того же возраста.

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Таким образом, пользуясь современными знаниями об Антарктиде, мы убеждаемся в осведомленности картографов прошлого, а также в точности не дошедших до нас первоисточников, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет.

Остается лишь ответить на вопрос: представители какой цивилизации и с помощью какой техники создавали упомянутые высокоточные карты-первоисточники в столь далекие от нас времена? Ведь по нашим представлениям, в ту пору на Земле вообще не существовало никакой цивилизации!