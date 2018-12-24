Гений Илон Маск изобрёл… велосипед (ФОТО, ВИДЕО)

Американский бизнесмен-инноватор Илон Маск, основатель и владелец компаний Tesla Motors, производящей электромобили, и SpaceX, специализирующейся на создании космической техники, стал чем-то вроде иконы для поклонников технического прогресса.

В особенности тех, кто уверен, что именно (и исключительно) частная инициатива, исходящая от таких гениев, как Маск, укажет путь человечеству.

Илон Маск каждые несколько месяцев ошарашивает новыми проектами, от которых захватывает дух и которые, по его заявлениям, уже через несколько лет заработают. Среди ожидаемых «подарков» Илона Маска человечеству — питающиеся от солнечных батарей беспилотные электрофуры, «гиперлуп» — перемещающийся в вакуумной трубе с огромной скоростью электропоезд, запуск которого между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом он запланировал на 2019 год, межконтинентальный пассажирский ракетоплан и, наконец, программа колонизации Марса, на который Маск намерен отправить первую партию колонистов в 100 человек.



Фото: Los Angeles Magazine

Правда, прообразы многих масковских идей мне доводилось видеть ещё в детстве, в популярных советских журналах «Юный Техник» и «Техника-молодёжи».

А специалисты находят в проектах Маска множество грубых технических ляпов, откровенной безграмотности, школярства (у мальчиков из кружков научно-технического творчества получаются куда более грамотные проекты) и главное — полное отсутствие признаков скорой их реализации, кроме анимационных промороликов и сомнительных макетов, выдаваемых за работающие образцы.

И, казалось, презентованный на днях новый проект Маска по крайней мере частично от этих недостатков свободен: представлен реально существующий участок нового перспективного вида городского транспорта.

Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Тоннель начинается под головным офисом компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторн и заканчивается через два километра в пригороде Лос-Анджелеса под штаб-квартирой Boring Company. Строительство обошлось Маску в десять миллионов долларов.

Миллиардер называет такие туннели панацеей от пробок на дорогах. Предполагается, что по этим туннелям будут ездить электрические капсулы на автопилоте, которые смогут перевозить от 8 до 16 пассажиров со скоростью 200–250 километров в час.

Демонстрация тоннеля была проведена с помощью модифицированной Tesla Model X. Инженеры прикрепили два дополнительных колеса к передним колесам авто. Они выпирают по бокам и играют роль амортизаторов в туннеле, благодаря им автомобиль не задевает стенки колеи.

Вроде бы выглядит привлекательно, но ведь подземное средство преодоления городских пробок и ускорения внутригородских поездок было создано больше ста лет назад и называется метрополитеном! Внутригородские автомобильные туннели тоже существуют во многих местах (например, Лефортовский туннель в Москве).

Тогда в чём «ноу-хау» Илона Маска? На видео можно рассмотреть даже не туннель, а туннельчик, в который едва вмещается одна легковушка. Даже если удастся достичь интервала движения в 20–30 секунд (что крайне маловероятно), пропускная способность составит от силы 150 транспортных средств (легковушек на 8–16 человек) в час.

Даже близко не сравнить с пропускной способностью классического метро или двух- трёхполосными автомобильными туннелями. Скорость 240 км/час (ныне обычную для скоростных железнодорожных магистралей) поезда метро не развивают только потому, что при поездках на короткие расстояния выигрыш в 3–4 минуты не имеет никакого смысла.



Фото: The Star

Конечно, мне возразят, что Маск, дескать, является создателем и руководителем двух мощных инновационных компаний, производящих реальную продукцию, и не стал бы он тратить 10 млн долл. на пробный участок своего «метро» (сам он всячески избегает этого слова). Однако, по мнению экспертов, выпускаемые в небольших по меркам мирового автопрома количествах «Теслы» никакого технологического прорыва не обеспечат.

Они дороги и по закупочной цене, и в эксплуатации, а по рабочим характеристикам уступают аналогам на традиционных ДВС и лишь благодаря рекламе являют собой «статусные» игрушки для узкой категории потребителей.

А финансовая отчётность Tesla Motors показывает постоянно растущие убытки. По данным Forbes, потери компании по итогам IV квартала 2017 года составили $675 млн, потери за год — $1,96 млрд.

Что же касается космических разработок Маска, то основное финансирование ‎SpaceX получает непосредственно от NASA, а «частный» проект Falcon был изначально одобрен и получил финансирование в Конгрессе США. По сути, «инновационная» компания Маска, где всего 4000 сотрудников, выступает «прокладкой» межу государственным агентством и производителями всего комплекса работ — традиционными аэрокосмическими корпорациями.

Поэтому говорить о её эффективности по сравнению с «Боингом», «Локхидом» или российской «Энергией» с их многотысячными коллективами как минимум некорректно.

Многие технические решения Маска были приняты, по мнению специалистов, ради эффектной телекартинки. А картинка нужна для всепланетной рекламы инженерного гения. Схем зарабатывания денег под рекламу якобы прорывных открытий и сулящих миллиардные прибыли проектов много: привлечение инвесторов, раздувание мыльных пузырей на бирже и т. п.

Есть и политическая составляющая «проекта „Маск“», обеспечивающая поддержку на самом высоком уровне власти, — демонстрация технологического лидерства США.

В современной экономике стала привычной ситуация, когда неуспешная экономическая деятельность способствует росту акций компании, а реальная деятельность служит для раскрутки курсовой стоимости акций, покрывая (до поры до времени) убытки.

У Маска эта схема пока работает. Капитализация (рыночная стоимость) производящей около 100 тысяч машин в год, имеющей громадные убытки (около 10 тыс. долларов на каждую проданную машину) Tesla Motors составляет 55 млрд долл., а у прибыльной, продающей около 10 млн автомобилей с выручкой $152 млрд General Motors — 59 млрд.

Иными словами, продав всего 10% акций Tesla Motors, Маск с лихвой отобьёт все операционные убытки, которые, впрочем, он покрывает не из своего кармана, а за счёт всё новых кредитов для «Теслы»: кто не даст их компании с такой капитализацией? Вот что значит грамотная реклама! А у SpaceX финансовая отчётность и вовсе закрытая, но как не заподозрить, что тут используется та же схема?

Тем не менее редкие крики «а король-то голый» теряются в массовом хоре славословий в адрес «инновационного гения». Даже страшно за человечество, когда создаваемый ведущими СМИ «мейнстрим» вытесняет способность самостоятельно оценивать информацию, а распоясавшийся аферист делается идолом толпы.

Заново изобретённое Илоном Маском «метро» — это квинтэссенция «информационной цивилизации», показывающая, как можно откровенный бред превратить в «истину» для огромного числа людей. И такой бред поднимет на свои знамёна «креативный класс», составляющий львиную долю почитателей Илона Маска.

Этот «класс», подверженный «синдрому толпы», состоящий в основном из офисных клерков, консультантов по банковским услугам и экспертов по продажам, служит удобным материалом для формирования «мейнстрима». Что поделаешь, таковы будни «постмодерна» и «постиндустриального мира».

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