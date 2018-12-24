Энергетическая война: Юкос-1993

…Председателем совета директоров и президентом компании ЮКОС распоряжением Виктора Черномырдина стал еще один «красный директор» – Муравленко Сергей Викторович. Тоже коренной сибиряк, тоже с юности – в нефтянке. Мало того, Муравленко – продолжатель нефтяной династии: его отец, Виктор, был одним из «живых богов» советской нефти. Виктор Иванович – один из создателей «Главтюменьнефтегаза», первый директор, руководивший им до своей смерти в 1977 году. Я уж не знаю, есть ли еще в истории российской нефти человек, именем которого назван город, но на карте Ямало-Ненецкого округа в 1984 году появился город Муравленко! 40 тысяч населения, между прочим.

Сергей Муравленко

Старший сын, Сергей, в 1972 закончил все тот же Тюменский индустриальный, по распределению отправлен был на Самотлор. Но, уж при таком-то папе… Сергей буквально проскакал по должностям от участкового геолога до генерального директора «Юганскнефтегаза».



Да, чтобы не печатать столь длинное слово, далее перейдем на слэнг горожан Нефтеюганска, которые своего главного работодателя сократили до «Юнг».

Часть архитектурно-скульптурного комплекса «Первопроходцы», г.Нефтеюганск. Фото: http://cyxapb66.livejournal.com/2416.html

На посту президента и председателя совета директоров ЮКОСа в 1993 году Муравленко начал весьма «прозрачно»: по честному продал за ваучеры ту часть акций, которая была предусмотрена в указе № 1403.



Сотрудники получили акции компании, ежели пересчитать по тогдашнему курсу по … 4 цента США. Все вроде бы хорошо, да вот только внезапно не стало зарплат, упала добыча, рухнула социалка. И – какие-то добрые люди принялись эти акции скупать. По дорогому – центов так по 10…



Всего за пару лет ЮКОС только в бюджет РФ накопил долгов на 1 миллиард долларов, а добыча нефти рухнула наполовину. Такой вот «красный директор» из породы мажоров.

Алекперову и Богданову двух лет вполне хватило, чтобы на залоговых аукционах выкупить государственные доли на имя самих компаний, а Муравленко к тому времени бродил по миру с протянутой рукой.



Ну, и набрел – на Михаила Ходорковского и «Менатеп»… Классический случай того, когда обкакавшийся красный директор-неумеха сливал отрасль в руки совсем другой породы управленцев.



Еще раз: не Ходорковский гонялся за контролем над ЮКОСом, а Сергей Муравленко искал, кому бы продаться с потрохами и постараться сохранить высокий пост в компании.



К моменту первого визита Ходорковского в Нефтеюганске орудовало больше двух десятков фирм-посредников, парочка из которых, к примеру, была подконтрольна Отару Квантришвили.

Грубо: ЮКОС был облеплен криминалом разного масштаба и пошиба, до окончательного краха компании оставались считанные дни.

Михаил Ходорковский

У всех на слуху история убийства мэра Нефтеюганска Петухова, многие уверены, что совершено оно было по прямому указанию Ходокровского. Но многие ли видели-изучали речь Петухова, после которого его «пустили в расход»?..

Давайте всмотримся в несколько отрывков. Дата выступления – 22 июня 1996 года, Ходорковский только-только успел стать хозяином ЮКОСа, еще не успел что-то значимое натворить.

«Я сегодня обвиняю Президента АНК «ЮКОС» г-на Муравленко — как первого руководителя высокого ранга, наделённого колоссальной властью и ответственностью перед нашим регионом, за тот развал, который мы видим, за то, что если раньше все мы работали на закрома Родины, то сейчас работаем на закрома «ЮКОСа» и «Менатепа», за то, что он подавил свободный труд, за то, что лишил Нефтеюганск и район будущего, за то, что ликвидировал «Юганскнефтегаз» как акционерное общество и за многие-многие другие деяния, за которые не может быть никакого оправдания и ссылок на объективные трудности.



Считаю, что настала пора ответить за всё, что здесь наворочено. Моя же совесть чиста, т.к. я в течение прошедших 4-х лет неоднократно предупреждал г-на Муравленко и его окружение о тяжелейших последствиях той стратегии, которую они выбрали и претворили в жизнь».

Если раньше большевики, в лице центральной и местных властей, грабили нас культурно, с подогнанной под ограбление идеологией, то «ЮКОС» грабит беспардонно, без оправдания, стеснения и без какой либо идеологии… Так что же на сегодня изменилось по сравнению с большевистской системой управления в «ЮКОСе»?



Я не знаю. Для меня обе системы одинаковы и построены на лжегуманизме, гигантомании и прожектёрстве. Для меня гуманизм за чужой счёт всегда был большим злом для общества. Такой гуманизм порождает коррупцию, разлагает общество, становится привычным для руководителей, и этим достижением по праву может гордиться «ЮКОС». …

Точно так же «ЮКОС» может гордиться возобновлением старого и испытанного метода управления нефтегазовым комплексом — одним приказом и только приказом. В этом и заключается смысл стратегии «островного генерала».



О каких же рыночных отношениях болтают чиновники «ЮКОСа», когда в АО «ЮНГ» единственным стимулятором остался только приказ, а такие понятия, как материальное стимулирование, конкуренция, дивиденды, корпоративный принцип управления и т.д. остались пустым звуком…

В стратегии «островного генерала» есть также термин — «реструктуризация», в результате которой 10 тысяч рабочих и служащих в этом году останутся без работы, а значит 40 тыс. жителей региона — без средств к существованию.



Можно было бы как-то это перетерпеть, но, к сожалению, от такой «реструктуризации» производство войдёт в ещё более глубокий штопор, а добыча нефти значительно снизится, и нужно будет проводить снова и снова реструктуризацию, а точнее — вышвыривать людей на улицу.



Что это, господа из «ЮКОСа», стратегия на выживание или форменное издевательство над людьми? Неужели г-ну Муравленко до сих пор не понятно: то, что он делает, никак не повлияет на оживление производства, и называть это реформированием нефтегазового комплекса чудовищно.

Это результат множества содеянных бездумных ошибок командой г-на Муравленко и не более того. И обвинять в этом он должен только самого себя, и только он несёт полную ответственность за всё, что творится в нашем регионе. …

Я пришёл к нелестному для г-на Муравленко выводу. Он оказался в моих глазах неисправимым романтиком, но с большой-большой амбициозностью. Ему явно не хватает профессиональных качеств руководителя. Он оказался способным подавлять только беззащитных подчинённых и боялся защищать интересы объединения «ЮНГ» и нашего региона от вышестоящих чиновников и нахлебников. …

Все последние годы в АО «ЮНГ» и «ЮКОСе» бездарно растранжиривались огромные финансовые средства во всевозможные прожекты и лелеялась мечта, что Запад нам поможет. Результат такой стратегии мы сейчас ощущаем на своей шкуре. Вместо этого растранжиривания можно было вкладывать «профуканные» деньги в разбуривание и обустройство Приобского месторождения, переобустраивать старые нефтяные площади, развивать район и город. …

Жизнь показала, что акционирование п/о «ЮНГ» способствовало успешному ограблению трудовых коллективов, филигранно проведённому «ЮКОСом», сбрасыванию добычи нефти с 70 до 24 млн. тонн в год и поставкой на колени всего живого в нашем регионе.



Указ Ельцина №721 от 1 июля 1992 г. по акционированию п/о «ЮНГ» грубейшим образом был извращён «ЮКОСом» и подогнан под желание чиновников, работающих в нём, и нет здесь вины Президента РФ Ельцина Б.Н. (за всем не уследишь), а просматривается должностное преступление президента «ЮКОСа» г-на Муравленко …

Следуя всё той же стратегии, «ЮКОС» отнял от нашего региона Приобское и ряд других месторождений, тем самым уменьшил извлекаемые запасы с 2-х млрд. тонн нефти до 1-го млрд. тонн, к тому же находящихся в основном на старых месторождениях с обводнённостью продукции до 80%. Москва, Тюмень, Ханты-Мансийск передрались за богатства нашего региона, а г-н Муравленко смог их помирить при переезде в Москву, но без учёта мнения нашего региона и за счёт нас.



Сегодня идёт искусственно развязанная драка между трудовыми коллективами, регионами, Ханты-Мансийском, Тюменью и Москвой, смешанная с запахом нефти, крови и дерьма. …

Согласно стратегии «островного генерала» лишение прав г-ном Муравленко началось с февраля 1995 года, когда «ЮКОС» отнял у АО «ЮНГ» право на реализацию нефти под разными благовидными предлогами.



Следующее лишение прав «ЮКОС» произвёл 27 ноября 1995 года, когда взял правление на себя от «ЮНГ». Сегодня же ничего больше забирать от АО «ЮНГ» не надо. Всё уже забрано и прошедшее собрание акционеров АО «ЮНГ» — 25 мая с.г. филькина грамота и фарс, так как контрольный пакет акций давно уже в руках «ЮКОСа», хотя он приобретён грабительским путём. …

Истинная стратегия «островного генерала» Муравленко последние годы заключалась также в дёргании и заигрывании с буровиками. То он их сокращал, то увеличивал, то грудью вставал на их защиту, то критиковал, не понимая, наверно, что буровое предприятие — это не ларёк, торгующий «сникерсами», а сложное, фондоёмкое и инертное производство.



Реальной же помощи и необходимого для них реформирования буровики так и не дождались от г-на Муравленко. В результате этого «укатали сивку крутые горки».



Точно по такой же стратегии идёт развал строителей, геофизиков, ремонтников скважин, и т. д., т.е. самого жизненно важного производства для региона, на восстановление нормального функционирования которого в ближайшее время потребуются огромные финансовые вливания и годы самоотверженного труда остатков специалистов в задушенных безумной стратегией производственных предприятиях.



Я помню, что смыслом создания «ЮКОСа» было желание организовать эффективные сбыты нефтепродуктов, а это с треском было провалено, что и привело к сворачиванию нефтедобычи в регионе.



Поэтому в дальнейшем остался только приказ, а для того чтобы приказов было больше, появилось 20 вице-президентов в «ЮКОСе», из которых только несколько нефтяников-профессионалов.



А для того чтобы приказ долетал напрямую до цехов и бригад, из 15 членов совета директоров АО «ЮНГ» только 6 человек работают в АО «ЮНГ», и никаких препятствий для «ЮКОСа». Теперь приказом охвачено всё сверху донизу, а значит, реформа по-юкосовски завершена. …

В течение последних 8 лет, пока г-н Муравленко отрабатывал свою стратегию в п/о «ЮНГ», я вынужден был налаживать производственные связи с большинством нефтяных объединений Западной Сибири и своими глазами наблюдал, как стремительно на пустых местах поднимались новые современные города, такие как Когалым, Мегион, Лангепас, Радужный и др., разбуривались и обустраивались новые месторождения в большом количестве.

В это же время мой родной город и п/о «ЮНГ» чахли, дряхлели и хирели, а главный штаб п/о «ЮНГ» во главе с г-ном Муравленко всё чаще поглядывал в сторону Москвы и зримо видел в ней свою будущую стратегию, а в моём понимании — искал нишу для спасения от народного возмущения за толстыми стенами нашей столицы — Москвы, и нашёл её. Теперь, не видя, что творится здесь, можно на всё наплевать и разрабатывать дальнейшую стратегию под надёжным колпаком. …»

Извините за длинную цитату, но мне показалось, что она того стоила. Петухов в своей речи прошелся и по Ходорковскому, но не по тому, что тот успел сделать в Юнге и в ЮКОСе, а по тому, как и откуда взялся Менатеп.



Нет, я не пытаюсь спорить с итогами работы следствия по убийству Петухова – вердикт вины первого зама Ходорковского Невзлина известен. Но вот в то, что в этом убийстве были заинтересованы именно Невзлин и Ходорковский – очень сильно сомневаюсь.



Сами нефтепромыслы ведь не в городе, а в районе, так что все вопросы Ходорковский решал на уровне районных властей и губернатора области, город – не его уровень. Но вот кто точно нужен был «Менатепу» — так это послушный ему Муравленко, как единственный человек, который знал всю кухню ЮКОСа.



А вот Муравленко деятельность Петухова была точно серпом по … – за 8 лет Петухов мог собрать изрядную гору компромата. Был ли Муравленко реальным заказчиком убийства? Да вовсе не обязательно: те, кто принимал от него хозяйство могли и сами решить, что Петухов потенциально мог стать проблемой…

Так для нефти России закончился 1992 год, если брать только факты и не проследить все подковерные интриги, которые привели к дальнейшему разгосударствлению «подземных закромов Родины», к дальнейшему падению добычи и переработки, к дальнейшему оскудению бюджета.

Стоит только остановиться еще и на отличии стратегий «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» – они проявились очень быстро и не меняются вот уже третий десяток лет. Вероятнее всего, эти отличия основательно завязаны на характеры Алекперова и Богданова, на особенности их личных биографий.

Алекперов – человек, приобретавший опыт нефтяника в разных регионах огромной страны, руководивший нефтегазовым министерством СССР, он был одним из первых, кто вплотную изучал опыт работы международных нефтяных компаний.



Соответственно, путь «Лукойла» – признанный международный образец, полностью им соответствующий: привлечение максимально возможных ресурсов и агрессивная внешняя экспансия. Пересчитать международные проекты Алекперова – отдельная большая работа немалого объема.



Что касается выстраивания отношений с государством, то вот, что писал сам Алекперов в своей статье в «Нефть и бизнес», вышедшей в 1997 (второй выпуск журнала того года) году:

«… необходима тесная стратегическая связь с государством. … Государство должно сохранять определенный контроль над корпорацией, а для самого «Лукойла» оптимальным был бы вариант, при котором у государства сохранялся 10-15%-ный пакет наших акций»

Богданов, которого в узких кругах зовут «Кулачком» – сибиряк, тюменец, всю жизнь проработал в своем родном регионе, никогда не доверял «мАсковским начальникам», от которых ему чаще приходилось отбиваться, чем получать помощь.



Отсюда – изначальная опора только и исключительно на собственные силы, категорическое нежелание перебираться в столицу. «Биография» «Сургутнефтегаза» не знает внешних заимствований и инвестиций. Богданов никогда не создавал совместных предприятий, не получал иностранных кредитов, не выходил на западные фондовые рынки. Вот цитата самого Владимира Богданова из «Нефть и капитал» 1996, № 1:

«Наша стратегия – привлекать в компанию средства населения, а не каких-нибудь сторонних инвесторов».

Прошло почти 20 лет, но от этого принципа Владимир Богданов не отступил ни разу. Нет резкого роста? Нет. Но и кризисов 1998 года, 2008 года для «Сургутнефтегаза» – не было.



Многие удивлялись и удивляются тому, что кассовые остатки на счетах СНГ достигают порой миллиардов долларов – но именно такой подход позволяет Богданову не отягощать предприятие кредитами и, что совсем уж было невероятно для 90-х, аккуратно выплачивать государству все налоги.





Б. Марцинкевич

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