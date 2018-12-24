Авианосец “Принц Уэльский”
17:16. 24 декабря 2018 Просмотров - 228 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Промо-ролик посвященный новому британскому авианосцу "Принц Уэльский", который в 2019 году должен войти в состав британского флота.
Главной проблемой авианосца, как и ранее, остаются некоторые проблемы с доводкой F-35B Lightning II, которые должны составить основную ударную силу корабля.
С вводом в строй второго авианосца, Британия догонит Китай, но ненадолго, так как Китай уже ведет строительство 3-го авианосца.
Из интересного. 10 декабря на строящемся корабле прошла церемония (официальный канал корабля https://twitter.com/HMSPWLS) в память о моряках одноименного линкора, который в самом начале войны на Тихом Океане был потоплен японской авиацией.
Источник: colonelcassad.livejournal.com