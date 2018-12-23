«Военная приемка»: ВМА 220. Военно-медицинская академия

Как греются снайперы в лютый мороз, из чего выращивают искусственную печень и для чего солдату третья рука.



«Военная приемка» отправляется в Санкт-Петербург, в Военно-медицинскую академию. Это главный и старейший ВУЗ, где обучают армейских врачей, разрабатывают уникальные технологии и методики лечения, а также спасают жизни людей. Чтобы определить границы выносливости человека и протестировать современное медицинское оборудование съемочная группа программы проведет несколько часов при температуре минус 50 градусов в специальной климатической камере «Табай». Внутри журналисты и военные врачи устроят испытание новейшему термо-костюму, созданному по нанотехнологиям для спецопераций в условиях экстремального холода.



А также впервые в эфире покажут необычные арктические носилки для спасения раненых. Зрители телеканала «Звезда» увидят современную многопрофильную клинику, где находится первая и пока единственная в стране гибридная противошоковая операционная, а также узнают, где можно подняться на Эверест, не выезжая из Питера.



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Источник: www.youtube.com