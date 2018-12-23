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Сводки от ополчения Новороссии 23 декабря 2018

13:19. 23 декабря 2018 Просмотров - 476 Нет комментариев Опубликовал:

Служба защиты гостайны Украины выявила массу нарушений в подразделениях ВСУ

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Донбасс: аномальная тишина на линии фронта

Донбасс: аномальная тишина на линии фронта | Русская весна

Об этом рассказал известный военкор Александр Сладков, находящийся сейчас на Донбассе.

«Тишина. Есть пара перестрелок (на 300 км фронта ДНР), да и ВОГи где-то по чуть-чуть кидали.

Но! Горловка и подъезды к ней со стороны Донецка — гробовая тишина. Никакого движения техники с украинской стороны, ВСУ даже „радиотишину“ у себя обьявили. Аномалия (значительное отклонение от нормы)», — сообщил он.

Напоминаем, что ряд достаточно серьезных источников, вплоть до МИД РФ, неоднократно напоминали о готовящихся на Украине предновогодних провокациях.

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Служу Республике. Обострение ситуации в Желобке и в районе Марьевки

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В окопах под Горловкой замерли в томительном ожидании

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