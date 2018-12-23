Сводки от ополчения Новороссии 23 декабря 2018
- 15:26 Служба защиты гостайны Украины выявила массу нарушений в подразделениях ВСУ.
- 12:35 Донбасс: аномальная тишина на линии фронта.
- 11:14 Служу Республике. Обострение ситуации в Желобке и в районе Марьевки.
- Вчера 21:36 В окопах под Горловкой замерли в томительном ожидании.
Служба защиты гостайны Украины выявила массу нарушений в подразделениях ВСУ
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Донбасс: аномальная тишина на линии фронта
Об этом рассказал известный военкор Александр Сладков, находящийся сейчас на Донбассе.
«Тишина. Есть пара перестрелок (на 300 км фронта ДНР), да и ВОГи где-то по чуть-чуть кидали.
Но! Горловка и подъезды к ней со стороны Донецка — гробовая тишина. Никакого движения техники с украинской стороны, ВСУ даже „радиотишину“ у себя обьявили. Аномалия (значительное отклонение от нормы)», — сообщил он.
Напоминаем, что ряд достаточно серьезных источников, вплоть до МИД РФ, неоднократно напоминали о готовящихся на Украине предновогодних провокациях.
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Служу Республике. Обострение ситуации в Желобке и в районе Марьевки
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В окопах под Горловкой замерли в томительном ожидании
К оглавлению | Источник: www.youtube.com