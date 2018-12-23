Судоверфь в Даляне
23:32. 23 декабря 2018 Просмотров - 329 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Судоверфь в Даляне.
В огромном сухом доке ведется постройка сразу 4х новых эминцев. 1 проекта 055 и 3 проекта 052.
Тип 052
Тип 055
Фото нашел вот здесь https://dambiev.livejournal.com/1418691.html
Фото со спутника.
Строительство ведется в рамках кораблестроительной программы рассчитанной до 2030 года.
В районе сухого дока можно заметить еще один новый эсминец типа 055, спущенный в этом году.
На прошлой неделе он проходил ходовые испытания.
Проект 055 реализуется в том числе и для обеспечения кораблями сопровождения китайских авианосных ударных групп, которых по планам китайского военного руководства у Китая должно быть 4 к 2030 году (на данный момент Китай имеет два авианосца и начата постройка третьего).
К 2030 планируется построить от 14 до 16 кораблей типа 055 с прицелом на то, что от 2-х до 3-х подобных эсминцев (не считая других кораблей) будут сопровождать китайские авианосцы. 052-х (модификации D) по плану должно быть 18 штук.
Все это естественно воспринимается США как прямая угроза влиянию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как даже имея больше АУГ, США для обеспечения превосходства над Китаем, придется существенно пересматривать свою стратегию развертывания АУГ или же начинать строить новые авианосцы.
Источник: colonelcassad.livejournal.com