Стал известен доход брянского чиновника, бесплатно отправившего дочь в Турцию

Глава города Клинцы Олег Шкуратов заработал за 2017 год более 66 миллионов рублей.

Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Кроме того, чиновник задекларировал три дома, квартиру, девять индивидуальных земельных участков, один легковой и восемь грузовых автомобилей.

На этой неделе портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что дети городских чиновников отдохнули в Турции за счет благотворительного Фонда имени российского посла Андрея Карлова. Организация оказывает помощь несовершеннолетним, находящимся в трудных жизненных ситуациях, а также детям с тяжелыми заболеваниями.

Однако глава Клинцов Олег Шкуратов в интервью изданию «Брянск Today» заявил, что не видит никакой проблемы: по его словам, путевки подарили детям, добившимся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности, в их числе — и его дочь, которая победила в соревнованиях по легкой атлетике.

«А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» — заявила, в свою очередь, уже бывшая заммэра города Людмила Лубская.

Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, провинившиеся работники администрации города Клинцы будут наказаны.

В «Единой России» назвали отправку брянскими чиновниками своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда аморальным поступком. Кроме того, партия планирует провести проверку по факту инцидента.

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