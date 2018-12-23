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Россия вновь стала первой в мире

20:53. 23 декабря 2018 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:

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Под конец года в России завершили один крупнейший в мире инфраструктурный проект и побили несколько важных рекордов. Обо всём этом расскажем после новостей недели.

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

Ролик о шоколаде: https://youtu.be/xBnY0sAlyOI

Канал «Made in Russia» о российском производстве: https://www.youtube.com/MadeInRussia_…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/

Время-вперёд! №323 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/0ka4AL0gC3w

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

На обложке работа студии Line Artworks: lineartworks.ru

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Источник: www.youtube.com

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