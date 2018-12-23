Россия вновь стала первой в мире
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Под конец года в России завершили один крупнейший в мире инфраструктурный проект и побили несколько важных рекордов. Обо всём этом расскажем после новостей недели.
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Ролик о шоколаде: https://youtu.be/xBnY0sAlyOI
Канал «Made in Russia» о российском производстве: https://www.youtube.com/MadeInRussia_…
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Источник: www.youtube.com