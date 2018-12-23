Принимать реформы втихую властям РФ все сложнее — экономист о «пенсионке»

Игнорирование президентом РФ Владимиром Путиным баннера с вопросом о миллионе подписей против пенсионной реформы — это свидетельство того, что гражданское общество России начало меняться, сказал корреспонденту ИА Красная Весна 21 декабря доцент экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук Магомет Яндиев.

По его словам, в последнее десятилетие характерной чертой большинства граждан РФ была «политическая инфантильность». Хорошо это понимая, российская власть всегда воплощала свои реформы.

«Большинство из реформ, совершенно правильные и нужные, приняты в режиме, как говорят, спецоперации. Иными словами все подготовительные мероприятия проводятся в глубокой тайне и, что называется, на утро люди просыпаются в новых условиях жизни», — говорит Яндиев.

Однако, уточняет экономист, было бы неверным считать, что та команда, которая сегодня контролирует ключевые позиции во власти, не хочет считаться с людьми и не желает общения с ними.

«Нет, проблема не в народе, а в элите и группах по интересам, которые защищая свои коррупционные и иные интересы, нарушаемые реформами, могут далеко пойти. И, избегая настоящей гласности, правящая команда уходит от бессмысленных переговоров с элитами, и просто ставит их перед свершившимся фактом», — уточняет Яндиев.

Однако в последние годы появились общественные активисты и даже целые прослойки граждан, которые не желают оставаться статистами, а хотят диалога с властью. Наиболее ярко это проявилось в Ингушетии, где региональная власть, не посоветовавшись с населением, в глубокой тайне подготовила и подписала соглашение об изменении границ республики.

«И возмущение общественности вызвал не сам факт передачи земель соседнему субъекту федерации, а то, что с ними не посоветовались и не обсудили ситуацию до момента подписания соглашения. Причем местные активисты неоднократно подчеркивали, что они не оспаривают принадлежность передаваемых земель соседям, а оспаривают то, что все было сделано втихаря», — считает эксперт.

В случае с пенсионной реформой федеральная власть также вдруг обнаружила, что, оказывается, процент граждан России, не желающих молча и «на ура» принимать реформы, существенно вырос, что стало для власти неприятной неожиданностью. Ведь теперь придется пересматривать наработанный механизм придумывания и запуска реформ, а она к этому совершенно не готова.

«Поэтому президент и „не заметил“ баннер про миллион подписей», — заключил доцент МГУ.

Источник: rossaprimavera.ru