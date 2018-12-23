Патрик Шанахан возглавил Пентагон
20:21. 23 декабря 2018 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Агент Дональд не унимается.
Ушедший в отставку Мэттис должен был проруководить Пентагоном еще 2 месяца и уйти только в конце февраля, сдав все дела преемнику.
Трамп не дал ему уйти по нормальному и объявил, что новый глава Пентагона приступит к своим обязанностям уже с 1 января 2019, так что красиво уйти у Мэттиса уже не получится.
Фактически, Мэттису предложили в темпе паковать вещички и проваливать.
Преемником стал Патрик Шанахан, который до отставки Мэттиса был его заместителем https://dod.defense.gov/About/Biographies/Biography-View/Article/1252116/patrick-shanahan/.
С середины 80-х и до 2017 года работал в оружейных подразделениях корпорации "Боинг" пройдя путь с низов до члена исполнительного совета корпорации. Занимался развитием лазерного оружия, систем ПРО, конвертопланов и т.п.
В 2017 по договоренности с Трампом перешел из частного сектора на гос.службу. Является одним из лоббистов дальнейшего увеличения оборонного бюджета США, где свою "бывшую" корпорацию, он по понятным причинам не забывает.
Это назначение вполне в духе тенденций администрации Трампа, где становится все больше оборонных лоббистов и ястребов и как уверяют оппоненты Трампа, все меньше людей, которые могут ему возражать и доносить рациональные мысли.
При этом, сам Шанахан останется в подвешенном состоянии, так как назначали его с приставкой и.о., что дает Трампу возможность все переиграть, если Шанахан ему разонравится.
Источник: colonelcassad.livejournal.com