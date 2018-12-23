О резолюции ООН о “нарушениях прав человека” в Крыму
09:33. 23 декабря 2018 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В ООН приняли уже традиционную резолюцию про "нарушение прав человека в Крыму".
65 стран проголосовали за, 27 проголосовали против и 70 воздержались. То есть даже простого большинства авторам резолюции добиться не удалось.
Стоит отметить, что в 2016 и 2017 годах уже принимались подобные резолюции и тогда расклад 2 раза был – 70 за и 26 против. В этом году еще 5 стран отвалились от "международного сообщества".
В поддержку России (кроме самой России) против резолюции проголосовали:
1. Армения
2. Белоруссия
3. Боливия
4. Бурунди
5. Камбоджа
6. Чад
7. Китай
8. Коморские острова
9. Куба
10.КНДР
11.Эритрея
12.Индия
13.Иран
14.Казахстан
15.Киргизия
16.Мьянма
17.Никарагуа
18.Сербия
19.Южная Африка
20.Судан
21.Сирия
22.Таджикистан
23.Уганда
24.Узбекистан
25.Венесуэла
26.Зимбабве
Важный момент – если в голосовании о "милитаризации Крыма" Китай воздержался, то на сей раз он проголосовал против. Плюс Индия подтянулась.
Источник: colonelcassad.livejournal.com