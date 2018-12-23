О резолюции ООН о “нарушениях прав человека” в Крыму

В ООН приняли уже традиционную резолюцию про "нарушение прав человека в Крыму".65 стран проголосовали за, 27 проголосовали против и 70 воздержались. То есть даже простого большинства авторам резолюции добиться не удалось.Стоит отметить, что в 2016 и 2017 годах уже принимались подобные резолюции и тогда расклад 2 раза был – 70 за и 26 против. В этом году еще 5 стран отвалились от "международного сообщества".В поддержку России (кроме самой России) против резолюции проголосовали:1. Армения2. Белоруссия3. Боливия4. Бурунди5. Камбоджа6. Чад7. Китай8. Коморские острова9. Куба10.КНДР11.Эритрея12.Индия13.Иран14.Казахстан15.Киргизия16.Мьянма17.Никарагуа18.Сербия19.Южная Африка20.Судан21.Сирия22.Таджикистан23.Уганда24.Узбекистан25.Венесуэла26.ЗимбабвеВажный момент – если в голосовании о "милитаризации Крыма" Китай воздержался, то на сей раз он проголосовал против. Плюс Индия подтянулась.

Источник: colonelcassad.livejournal.com