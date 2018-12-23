Латвия на свою голову развязала «мешок ЧК»

Фото: Галушко Анатолий/Фотохроника ТАСС

В Латвии — ажиотаж вокруг публикации в интернете 10 612 карточек агентов КГБ. По решению Сейма их выложил Национальный архив страны, они отсканированы и размещены в формате PDF по адресу kgb.arhivi.lv. И главный неприятный сюрприз, как ни странно, получили спецслужбы самой республики — Бюро по защите Конституции, являющееся ведомством государственной безопасности, и контрразведка — Полиция безопасности.

В период обсуждения закона, обязывающего обнародовать так называемые «мешки ЧК», Бюро по защите Конституции направило письмо в комиссию Сейма по правам человека и общественным делам с предупреждением о том, что публикация архивов КГБ Латвийской ССР будет способствовать «интересам недружественных Латвии стран».

«Непрофессиональное использование архивных документов коммунистических спецслужб может привести к результату, когда реальность не отображается, а создается», — уверяли в письме эксперты Бюро. «Будут нарушены гарантированные в Конституции Латвийской Республики права на неприкосновенность частной жизни и личных данных», — предупреждала госбезопасность.

Суть витиеватого протеста раскрыл глава другой спецслужбы — начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс. Он заявил телеканалу LNT еще 26 сентября: «Нужно понимать, что и в нынешней Латвии есть лица, которые сотрудничают с органами безопасности, и это крайне секретная, крайне чувствительная информация. Соглашаясь на оказание помощи органам госбезопасности своей страны, люди рассчитывают, что эта информация навсегда, на веки вечные останется секретной, и никто про это не узнает. Если же мы раскроем информацию о лицах, которые в свое время сотрудничали… в данном случае — с органами тоталитарной страны — это в определенной мере может заставить людей воздержаться от оказания помощи органам госбезопасности своей страны».

А известный латвийский писатель и общественный деятель Марина Костенецкая призывала не поддаваться жажде мести и не открывать «мешки ЧК», так как, по ее словам, это может расколоть и уничтожить нацию.

Однако националисты Национального объединения и их спикер Сейма Инара Мурниеце активно продвигали идею публикации архивов КГБ Латвийской ССР и добились своего. И кажется, Марина Костенецкая оказалась права: на сайт kgb.arhivi.lv хлынул народ, в сетях и электронных СМИ уже выложено множество фамилий, неожиданных для девственного патриотического ума простых граждан республики.

Перед публикацией высказывалась мысль, что националисты удалят карточки «своих» деятелей, которые «исправились» после крушения СССР и обретения Латвией независимости. Но, похоже, недосмотрели. Пожалуй, самая «забавная» карточка, но вовсе, так сказать, не неожиданная — бывшего сопредседателя российско-латвийской комиссии историков со стороны Риги, профессора Антония Зунды.

«Прелестно, просто прелестно. Главный латвийский пропагандист теории „советской оккупации“, латвийский председатель совместной комиссии историков России и Латвии, бывший советник президента Латвии по вопросам истории А. Зунда в советское время работал на КГБ. Именно этот человек, кстати, организовывал распространение слухов о том, что мы с Владимиром Симиндеем (руководитель исследовательских программ фонда „Историческая память“. — „СП“) якобы офицеры ФСБ. Вот все у них так», — написал на своей странице в социальной сети Facebook директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Кстати, и он, и Симиндей внесены в «черный список» МИД Латвии за правду о латышских пособниках нацистов, являются в этой стране персонами нон-грата. Особое негодование патриотов балтийской республики вызвала подготовленная фондом «Историческая память» в Государственном Центральном музее современной истории России выставка «Угнанное детство: судьбы детей, угнанных на территорию Латвии, 1943−1944 гг.», повествующая о детях, ставших жертвами карательных операций в граничащих с Латвией районах России и Белоруссии и помещенных в концлагерь Саласпилс.

Так вот: Антоний Зунда, в 1979 году защитивший в Латвийском государственном университете кандидатскую диссертацию, являвшийся, судя по карточке, секретным агентом КГБ под псевдонимом «Зал», стал в Латвии особенно знаменитым, когда под его редакцией вышла книга «История Латвии. XX век», а в ней Саласпилсский концлагерь, где убивали детей, выкачивая из них кровь для гитлеровских солдат, назван исправительно-трудовым. А в интервью радиостанции Baltkom бывший агент КГБ Антоний Зунда, в частности, утверждал: «До сих пор существует много мифов, связанных с СССР. Один из них, что в советский период в Латвию были вложены дикие деньги, дикие инвестиции…».

Вообще-то еще до публикации картотеки «мешков ЧК» некоторые деятели, зная о своем прошлом, подсуетились, оправдываясь заранее. Например, в интервью радио Baltkom известный в Латвии режиссер Дзинтра Гека заявила, что не знает, как ее имя попало в картотеку агентов КГБ Латвийской ССР. Она утверждала: карточка датирована 1990-м годом, а ведь офицер КГБ, который, судя по документу, якобы вербовал ее, в 1989-м уехал в Германию. «Он никогда меня не вербовал, — заявила Гека. — Со мной на эту тему вообще не разговаривали».

Еще до публикации картотеки признался изданию Neatkarīgā rīta avīze («Независимая утренняя газета») в сотрудничестве с КГБ под псевдонимом «Микелис» латышский поэт Янис Рокпелнис. Скорее всего, обласканный советской властью и КГБ, ведь его отец, Фрицис Рокпелнис, был советским латышским поэтом и кинодраматургом, Заслуженным деятелем искусств Латвийской ССР, лауреатом Сталинской премии второй степени, секретарем правления Союза кинематографистов Латвии, депутатом Верховного совета СССР 2-го созыва. А главное — автором гимна Латвийской ССР, написанного в соавторстве с писателем Юлием Ванагсом.

Трудно представить, чтобы сын автора гимна в советские годы не был обласкан. Но теперь он вспоминает о «приключении» в те далекие советские годы, когда, будучи сильно пьяным, приставал к посетителям бара в Риге с возгласами «Ты коммунист? Тогда тебя надо расстрелять!». И признается, что не угодил в тюрьму только потому, что его отец был автором текста гимна Латвийской ССР. Но вот КГБ он, тем не менее, помогал. «Возможно, подсознательно я также понимал, что получаю защиту со стороны ЧК», — рассуждал поэт в интервью Neatkarīgā rīta avīze.

«Совершил ли я нехорошее по отношению к кому-нибудь? Нет, это не соответствует моей сути. Никого не сдал, провокатором не работал. Моя работа была аналитической — помогал ЧК понять, что происходит в головах интеллигенции», — рассказал Янис Рокпелнис.

Ну, а волна разоблачений все сильнее захватывает умы жителей Латвии. Агентство LETA перечисляет неожиданные имена местных знаменитостей, оказавшихся в картотеке КГБ Латвийской ССР. Певец Гунтис Скрастиньш, актер Янис Яранс, поэт Антон Кукойс, член рок-группы Līvi Айварс Бризе, музыкант Робертс Гобзиньш, художница Майя Табака. Пишут, что в «мешках ЧК» обнаружились имена драматурга Яниса Юрканса, режиссера Рижской киностудии Роланда Калниньша, актеров Андриса Берзиньша и Роланда Загорского, режиссеров Арвида Криевса, Вии Бейнерте и даже известного в СССР Яниса Стрейча, создателя знаменитого «Театра» с Вией Артмане… Есть и карточка даже на имя экс-премьер Ивара Годманиса под псевдонимом «Пугулис»…

Но что-то и правда маловато политиков. Наверное, все-таки подчистили перед тем, как обнародовать…

Сергей Орлов

Источник: voicesevas.ru