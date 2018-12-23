Давайте поговорим… Выпуск 97. Коляда, Щедрец и другие славянские праздники



Елена Сидорович и Татьяна Беленко



“Кто в чудесный праздник верит — открывайте шире двери!»



Какая череда зимних волшебных праздников нас ожидает?

Кто такие Карачун и Коляда?

В каких отношениях состоят Велесовы святки, Коляда, Щедрец и Водокрес?Щедрец и современный Новый год. Как перемешались традиции?

Что взяли себе в наследство от славянских традиций и обрядов Рождество и Новый год?

Откуда пришли к нам Дед Мороз и Снегурочка?

Итак, знакомимся с чародейными временами …о народных гуляньях, ряженых, колядках…

Колядую, колядую, я зайду в избу любую, попрошу хозяйку: «Сладостей давай-ка!»



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