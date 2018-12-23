Коляда, Щедрец и другие славянские праздники. Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Давайте поговорим… Выпуск 97. Коляда, Щедрец и другие славянские праздники
Елена Сидорович и Татьяна Беленко
“Кто в чудесный праздник верит — открывайте шире двери!»
Какая череда зимних волшебных праздников нас ожидает?
Кто такие Карачун и Коляда?
В каких отношениях состоят Велесовы святки, Коляда, Щедрец и Водокрес?Щедрец и современный Новый год. Как перемешались традиции?
Что взяли себе в наследство от славянских традиций и обрядов Рождество и Новый год?
Откуда пришли к нам Дед Мороз и Снегурочка?
Итак, знакомимся с чародейными временами …о народных гуляньях, ряженых, колядках…
Колядую, колядую, я зайду в избу любую, попрошу хозяйку: «Сладостей давай-ка!»
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