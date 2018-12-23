Как воспитать героя?

Источник: redstar.ru

Ответ на этот вопрос известен начальнику Омского кадетского военного корпуса Министерства обороны России Герою Советского Союза, десантнику полковнику Николаю Кравченко.



Полковник Николай Кравченко

Встреча с Героем состоялась в Москве, куда Николай Васильевич приехал для участия сразу в двух важных мероприятиях – праздновании векового юбилея родного ему Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова и в съезде Общероссийского народного фронта, активистом которого он является. Корреспонденту «Красной звезды» удалось пообщаться с ветераном ВДВ и выяснить, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать Героем.

На протяжении всего разговора Николай Васильевич старался говорить в основном не о себе, а прежде всего о людях, оставивших след в его судьбе и повлиявших на жизненный выбор и дальнейшее становление как офицера и гражданина. А ещё в ходе беседы Кравченко говорил о важности воспитания современной молодёжи на героических традициях старших поколений защитников Отечества.

Офицерское становление

Как признался собеседник, для него самого проблемы с выбором жизненного пути не существовало. Ещё с детства решил стать военным и обязательно десантником. Во-первых, примерами для подражания были дед Николай – солдат России, погибший ещё в Первую мировую войну. Именно в его честь будущий герой получил своё имя, а также отец Василий Федотович, участник Великой Отечественной войны. Во-вторых, вся система воспитания того времени способствовала формированию у молодёжи стремления быть похожими на героев былых сражений.

Готовился к поступлению в десантное училище ответственно и всесторонне и в 1970 году надел желанные погоны. На первых порах пришлось нелегко. Оказалось, что десант – это не только и не столько романтика, а сколько тяжкий, иной раз на пределе человеческих возможностей труд. К счастью, рядом были мудрые командиры и педагоги. Одним из образцов для курсанта Кравченко стал командир роты капитан Георгий Шпак, будущий командующий Воздушно-десантными войсками России. Следуя личному примеру ротного, Николай активнее занялся спортом и вскоре стал перворазрядником по парашютному и гиревому видам спорта, а также по стрельбе из АК.

В 1974 году новоиспечённый лейтенант получил распределение в Одесский военный округ на должность офицера разведотдела 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Но служба в штабе его не очень увлекает. Лейтенант Кравченко мечтает о настоящей боевой работе. В итоге, после неоднократных и настойчивых просьб его в 1975 году перевели на должность командира взвода 299-го гвардейского парашютно-десантного полка. Именно в тот период в ВДВ стали поступать новые на то время БМД-1, и Кравченко одному из первых довелось их осваивать. Уже в ранге заместителя командира парашютно-десантной роты по ВДП он участвовал в крупных учениях армий стран Варшавского договора «Щит-79» в Венгрии. Рота и полк тогда получили высокие оценки командования, было отмечено и старание молодого офицера. Вскоре старший лейтенант Кравченко принимает под своё командование роту.

Проверка боем

В этой должности его ждало испытание Афганистаном, куда в апреле 1983 года он прибывает на должность командира роты

345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, дислоцировавшегося в Баграме. Без малого два года пришлось Николаю Васильевичу выполнять интернациональный долг в экстремальных условиях. Спустя годы он так и не смог припомнить, в скольких операциях и боевых выходах он принимал участие.

В январе 1984 года полк в течение почти месяца в сложнейших зимних условиях совершает 400-километровый марш по горам с целью деблокирования Ургунской долины на границе с Пакистаном. За ту операцию капитан Кравченко удостоился своей первой государственной награды – ордена Красной Звезды.

19 мая 1984 года первый парашютно-десантный батальон 345-го полка при выходе из Панджшерского ущелья на отдых после проведённой операции попал в засаду. В первые минуты боя погибли командир батальона капитан Фёдоров и врач Евгений Козлов. Связь в глубоком ущелье не работала, погода не позволяла авиации прийти на помощь десантникам. В той труднейшей обстановке командир третьей роты капитан Кравченко принял на себя командование батальоном. Ему удалось восстановить управление подразделениями, сбить противника с господствующей высоты, восстановить связь со штабом полка и организовать эвакуацию раненых. Благодаря самообладанию и воле капитана Кравченко батальон вышел из засады с минимальными потерями. За ту операцию Николаю Васильевичу Кравченко и было присвоено звание Героя Советского Союза.

После Панджшера, отлежав две недели в инфекционном отделении госпиталя, капитан Кравченко уже в должности начальника штаба батальона принял участие ещё в нескольких боевых выходах. Осенью в Ниджрабской операции БТР-70, на котором он передвигался по ущелью, подорвался на мине-ловушке, Кравченко получил контузию, но от госпитализации отказался, продолжая вместе с подчинёнными выполнять боевую задачу.

Делясь воспоминаниями о тех днях, мой собеседник признаётся: война на многое, казавшееся ранее простым и понятным, заставляет смотреть по-другому. В горах Афганистана он усвоил важный урок: талант командира не только в том, чтобы выполнить поставленную задачу, но и в том, чтобы сохранить при этом живыми подчинённых. Главное – не принимать решений наугад, а только после оперативного, но детального изучения разведданных, объективной оценки обстановки и тщательнейшего инженерного обеспечения.

Кроме того, убеждён полковник Кравченко, любому командиру, если он стремится выполнить задачу и сохранить своих бойцов, при подготовке к конкретной операции и в процессе повседневной боевой учёбы нельзя «жалеть» бойцов. Никаких послаблений и упрощений в учёбе. Этому принципу он оставался верен всегда.

В феврале 1985 года, уже закалённый боями, капитан Кравченко возвращается в 98-ю гвардейскую дивизию и принимает парашютно-десантный батальон, дислоцированный в Кишинёве. Вскоре обладающего боевым опытом, мыслящего и деятельного комбата командование ВДВ рекомендует для обучения в Военной академии имени М.В. Фрунзе. После её окончания в 1989 году майор Кравченко был назначен заместителем командира 234-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, размещённой в Пскове.

Это был, пожалуй, один из самых трудных периодов в жизни страны. Вооружённые Силы и их боевой авангард – десантники оказались в эпицентре драматических событий. В составе полка Кравченко довелось выполнять специальные задачи в Баку и Вильнюсе. Окончательный развал государства застал Николая Васильевича в Кременчуге в должности заместителя командира 23-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Именно в тот период ему предстоял выбор – присягнуть на верность Украине, как это сделали некоторые из бывших сослуживцев, или вернуться в Россию – правопреемницу СССР. Вернуться туда, где не было жилья для семьи и ясных служебных перспектив.

И вскоре по личной просьбе десантник Кравченко оказался в Сибирском военном округе в должности заместителя начальника Омского общевойскового командного училища. С декабря 1998 года он в звании полковника исполнял обязанности начальника этого военного учебного заведения вплоть до его расформирования в 1999 году и восстановления на его базе Омского кадетского корпуса, который он и возглавил. Но и на этом, казалось бы, благополучном жизненном этапе судьба подготовила ему испытания. Не найдя общего языка с руководством региона, имевшего свои виды на учебное заведение, Кравченко был вынужден оставить Омск и продолжить службу в других регионах России. Однако в 2012 году Николай Васильевич вновь возглавил Омский кадетский корпус. Именно по его инициативе и при поддержке командования ВДВ учебное заведение из ведения Министерства образования было возвращено под крыло военного ведомства и Воздушно-десантных войск.

На примере предшественников

О своём детище и подопечных – будущих десантниках – Николай Васильевич готов рассказывать часами. Омский кадетский военный корпус, одно из старейших учебных заведений России, ведёт свою историческую летопись с 1813 года. Из его стен в разное время вышло много подлинных героев, талантливых военачальников, прекрасных офицеров, среди которых 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, 5 полных кавалеров ордена Славы, 8 Героев России, 280 высших офицеров, из них один маршал артиллерии, 15 генералов армии и 13 генерал-полковников.

– Вся история корпуса пропитана духом русской воинской славы, – с гордостью отмечает его начальник. – Это помогает нам воспитывать в кадетах патриотизм, любовь к Отечеству и военной службе. А ещё мы прививаем своим питомцам стремление к здоровому образу жизни, причём не только в физическом плане, но и в духовном и моральном. Для этого у нас есть всё необходимое. В том числе яркие примеры службы предшественников – героев Отечества, – говорит мой собеседник. И продолжает:

– Преподавательский и наставнический коллектив стремится внушить каждому воспитаннику, что героем может стать каждый. И для этого не обязательно участвовать в боевых действиях и совершать подвиги. Просто надо любить свою страну, стремиться быть лучшим во всём, умело защищать интересы государства не только в военной сфере, но и в других областях – экономической, информационной, общественной…

Простые, будничные слова. Но когда слышишь их от человека с Золотой Звездой на груди, они обретают какое-то особое звучание.

Олег ГРОЗНЫЙ, «Красная звезда»

Источник: nstarikov.ru