Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Беседа с Травницей Марией Дьяченко (ЭкоФест 2018.В Миленках). Елена Андреева

09:06. 23 декабря 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Мария Дьяченко и Елена Андреева

Беседа с Травницей. Глава 4. (ЭкоФест 2018.В Миленках).

На фестивале, всем желающим, можно было посетить мастер-класс чудесной травницы. О том, как правильно заготовить на зиму травы, оставаться здоровой и красивой, рассказала Мария.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ельцин-центр – что это такое
На минувшей неделе был на Урале. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Встреч было много, масса впечатлений и новых знакомств. Однако среди этих знакомств и этих впечатлений есть нечто такое, чем считаю нужным поделиться, хотя впечатление от «знакомства» ...
«Час кода» 2015 в школах
... землян Предупреждала Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Уже без... человечества! Знайте Её Имя:Мария ДЭВИ ХРИСТОС, обращайтесь к... Царство Света Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС!!! Да Свершится...ученик и посвящённый Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Источник: www...
Фильм «ХРИСТОС-СОФИЯ — Спасительница Руси»
Источник: http://victoriara.com
Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия
КОСМИЧЕСКОЕ ПОЛИИСКУССТВО ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВИКТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ©
Массовый расстрел попов после революции - миф
Самый важный источник этой информации: книга «Рассекреченный Ленин», напечатанная в 1995 году. Сделано это в рамках программы по «развенчанию советской власти». Т.е. фактически антикоммунистическое правительство за свой счет издавало идеологические фильмы...
ЧВК и русская ментальность
Интервью руководителя ЧВК "РСБ-Групп".Частные военные компании (ЧВК) могут стать эффективным орудием внешней политики РФ. Такое мнение в интервью RT высказал основатель «компании военного консалтинга» «РСБ-Групп», офицер запаса Олег Криницын. Он рассказал,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>