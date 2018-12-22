Уйти чтобы остаться: что стоит за выводом войск США из Сирии?

Провал или смена стратегии?

19 декабря, по заявлению американского лидера и администрации президента, Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск с территории САР. «Мы начали возвращать войска на родину, переходя к следующему этапу данной кампании», - заявили они. И это действительно так. В сирийской войне наступает новый этап геополитического соперничества….

Отказ от ответственности

Не секрет, что в активный период многоуровневой сирийской игры, Вашингтон не единожды закрывал глаза на «случайные» террористические нападения радикальных сил против сирийской армии. На деньги и ресурсы стран Персидского залива, руками инструкторов и спецслужб западных стран, «террор» заботливо синтезировали и направляли в нужное для заказчика русло.

Когда стало ясно, что Москва достаточно укрепила свои позиции на местах, а все аналитические выкладки о невозможности для России вести дистанционные войны провалились, США были вынуждены официально задействовать Пентагон. Цейтнот времени быстро показывал, что, если этого не осуществить в кратчайшие сроки, контроль над месторождениями будет потерян навсегда. На данном этапе о планах перекройки Ближнего Востока уже не вспоминали, все силы были брошены на то, чтобы руками провокаций, инсинуаций и военных преступлений, как можно дольше задержать Москву, активно организуя наступление переодетых американских сил. Гонка России и США по обе стороны Евфрата была беспрецедентной и попала во все учебники современной войны. В конечном счете боевая ничья определила диспозицию, и активная фаза была завершена.

Когда сектора сырьевых ресурсов оказались разделенными, а Москва доказала свою способность подавить любое созданное США сопротивление, наличие официальных американских военных в Сирии уже не требовалось.

Две основные цели – выращивание армии радикалов на объединенных в новое государство частях Сирии, Ирака, Ливана и так далее, а также свержение Башара Асада – ушли в никуда. Боевики благодаря действиям Москвы рассеяны и не имеют сил для целевого решения, а свержение Асада перестало быть таковым. Официальные власти в Дамаске с помощью Кремля заключили слишком много международных соглашений, и укрепили позиции на местах.

Придя к пониманию, что обе цели перестали быть актуальными, а контроль над месторождениями можно передать ЧВК, США начали рассматривать варианты перевода ситуации на новую стратегию.

В частности, на основе вывода официальных вооруженных сил и списания будущей эскалации на слабость России.

Пробные камни для этого, уже были брошены. Так, американские советники на днях упомянули, что успели обучить не более 20% сирийских солдат, необходимых для стабилизации районов, отнятых у боевиков Сирии. А значит, мол, они вполне могут снова подняться из небытия.

Иными словами, формальный уход армии США позволит Вашингтону резко усилить поддержку боевиков и радикалов, направив их против территорий, находящихся под контролем Сирии и нашей страны. Выставив все это так, что именно США и сдерживали терроризм в регионе. И уход армии – ясно это показал.

Разумеется, Вашингтон не желает прекращения конфликта. И театральный уход официальных сил, на самом деле лишь ротация на местах. Их место будут занимать подконтрольные радикалы, спецслужбы и ЧВК.

Штаты заменят своих солдат на лояльные им местные группировки, сократят расходы, привлекут курдов из «Демократических сил» и попытаются привнести деструктивный эффект новыми методами. Тем более что ни ЧВК ни прокси силы, не связаны воинскими уставами и законами юридических сил.

Для Трампа это выгодно на внутриполитическом поле, поскольку, не теряя ничего, позволяет заявить о выполнении им обещания, данного в предвыборной гонке.

Что же касается хода замены официальных войск на сторонних посредников, то он уже начался. Еще месяцем ранее, саудиты объявили о выделении 100 миллионов долларов «на поддержание стабильности в Сирии», ОАЭ – 50-ти миллионов, Франция – аналогичной суммы и далее в том же ключе. Разумеется, это лишь верхушка общего айсберга. Войну переводят в партизанскую фазу, поскольку других вариантов у США уже нет.

За пыльными портьерами

На фоне громкости этого «неожиданного» события, за скобками остался типичный для политики США нюанс. Решение Америки формально покинуть Сирию, по сути, означает предательство курдских сил. Размен этой народности на налаживание отношений со Стамбулом.

Пообещав и использовав их в нужные для себя времена, настроив в наиболее непримиримой манере против Эрдогана, Вашингтон теперь оставляет курдов один на один. Причем и против разъяренной Турции, и против подконтрольных ей местных сил.

Осознав, что перекроить карту Ближнего Востока – уже не удастся, американцы решили укрепить свои позиции на местах. При этом главная цель для новой стратегии – Эрдоган и Стамбул.

Для налаживания испорченных отношений у Вашингтона есть вполне конкретный план. Снять раздражитель в лице Фетхуллаха Гюлена и прекратить взаимодействие с курдами на приграничных с Турцией областях. Для экстрадиции опального проповедника все готово, а что касается курдов, то в ходе вывода американских сил, свернуть планируется и 15 военных баз на их территории.

Предметом сделки может выступать что угодно, от отказа от С-400 в пользу системы «Patriot», партии F-35 с частичной передачей технологий и много другого, до разрыва ряда соглашений с Москвой. Скажем прямо, в системе ценностей США, член Альянса НАТО, имеющий с Россией не только плодотворные отношения, но и такие совместные проекты как АЭС «Аккую», «Турецкий поток» и Астанинский формат, стоят предательства каких-то там курдов. Подобное полностью укладывается в логику англосаксов и вполне ложится на турецкий менталитет.

Не случайно впервые за последние годы, госсекретарь США лично обхаживал турецкую сторону «обсуждая решение о выводе американских сил».

Практически, со стороны США – это признание геополитического поражения. Провала планов в Сирии и попытка выправить ситуацию хотя бы на местах. Что же до нас, то мы разыграли сирийскую кампанию чрезвычайно продуктивно, а что до Турции, то на вечную дружбу с Эрдоганом никто не питал ложных надежд.

Источник: www.iarex.ru