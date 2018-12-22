Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 декабря 2018
- 06:30 Американские военные: «Мы получили под дых в Сирии».
- 03:29 Не всё так просто: что скрывается за выводом войск США из Сирии.
- 00:39 США уйдут из Ат-Танфа.
- Вчера 23:12 Трамп рассказал о своих успехах в борьбе с ИГИЛ.
- Вчера 22:16 В Кремле прокомментировали сообщения о причастности России к выводу войск США из Сирии.
Американские военные: «Мы получили под дых в Сирии»
Министр обороны США Джеймс Мэттис после решения президента США о выводе американских войск из Сирии подал в отставку.
Тем не менее до конца февраля он пока остаётся на своей должности, и выводом американских военнослужащих из сирийской республики и сворачиванием военной базы Ат-Танф придётся заниматься именно ему.
Твит-новости:
Корреспондент BuzzFeed, нью-йоркской новостной интернет-медиакомпании, передаёт: «Только что услышал от поддерживаемого США командира повстанцев в Танфе, базе спецназа США около сирийской границы с Иорданией, что им сказали, что американцы поддерживают их, но заняты инвентаризацией».
Дженнифер Грифин, ведущий корреспондент «Фокс-ньюс», передаёт:
«Мне говорят, что CENTCOM, в частности генерал Джо Вотел, глава Центрального командования США, чувствует себя так, как будто “получили под дых” решением о выводе войск из Сирии.
Военное командование США было “шокировано” решением президента, но сейчас строит планы вывода войск».
«Представитель Министерства обороны США говорит мне: “Президент принял решение вывести войска из Сирии в прошлую пятницу, 14 декабря, после беседы с президентом Турции Эрдоганом, который сказал Трампу, что турецкие силы планируют войти в Сирию, чтобы отправиться за курдской РПК, и предупредил войска США о необходимости уйти с дороги”.
Старший американский чиновник обороны говорит мне, что они никогда не видели моральный дух на встречах в Пентагоне хуже, чем в последние несколько дней, после объявления о том, что президент Трамп выходит из Сирии».
По информации этой журналистки, которую она черпает из своих источников в Минобороны США, основная часть сил, выводимых американцами из Сирии, будет перемещена в Афганистан.
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Андрей Червонец
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Не всё так просто: что скрывается за выводом войск США из Сирии
Главной новостью последних дней стало заявление президента США Дональда Трампа о его намерении вывести американский воинский контингент из Сирии.
По словам американского лидера, его страна победила ИГИЛ*, и в военном присутствии США на территории Сирийской Арабской Республики более нет необходимости. Президентское слово, если оно не принадлежит украинскому лидеру, чаще всего соответствует действительности.
Подобности о том, что скрывается за заявлениями США о выводе войск из САР «Русской Весне» сообщил военный источник.
«Если Трамп сказал, что контингент будет выведен, то, скорее всего, так и будет. Американские военные покинут Сирию, но это не значит, что США покинут эту страну. В регионе остается Коалиция по борьбе с ИГИЛ, руководство в которой осуществляют американцы. И хоть, вроде как, исламистов уничтожили, Коалиционные войска никуда не собираются уходить», — рассказал офицер.
«Так, французский воинский контингент, который насчитывает не менее 400 военнослужащих, а точнее — бойцов французских сил специальных операций, останется на территории республики. Помимо этого, также никуда не собираются британские, австралийские, новозеландские и многие другие военнослужащие коалиции, общая численность которых колеблется от 800 до 1000 человек», — добавил военнослужащий.
«Помимо этого, не стоит забывать о многотысячной армии боевиков, которых американцы успели подготовить в тренировочных лагерях вокруг базы Эт-Танф. Именно эти вооруженные формирования будут осуществлять контроль за территориями, которые американцы в Сирии уже считают своими», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
«По различным подсчетам, воинский контингент, который будет реализовывать интересы США в регионе, насчитывает не менее 8-10 тысяч человек (с учетом проамериканских незаконных вооруженных формирований). Поэтому да, можно сказать, что американский военный контингент покидает Сирию, но то, что США уходит из страны, говорить пока преждевременно», — подытожил военный.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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США уйдут из Ат-Танфа
Американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне и полевых командиров боевиков, которые действуют совместно с американскими военными, заявляют, что США уже начали подготовку к сворачиванию базы в Ат-Танфе.
США собираются закрыть базу в Сирии, которая вызывала гнев России, сообщил в четверг Buzzfeed .
Спецназ будет выведен с базы Ат-Танф недалеко от сирийской границы с Иорданией, сообщил Buzzfeed командир повстанцев Муханнад аль-Талла.
Эти мероприятия являются частью более крупного шага со стороны США по выходу из Сирии, который предпринял президент Трамп.
Трамп заявил, что ИГИЛ в Сирии было побеждено, мотивируя вывод войск.
В пятницу поддерживаемые США сирийские демократические силы объявили о победе над ИГИЛ в Хаджине, последнем крупном городе, принадлежащем террористической группе. Но ИГИЛ продолжает удерживать территорию вдоль сирийско-иракской границы.
Россия часто осуждала присутствие США в Ат-Танфе.
В ответ на то, что США покидают страну, российские официальные лица особо отметили, что деэскалация теперь будет возможна и вблизи этой базы.
Российский чиновник заявил ранее в этом месяце, что «растет обеспокоенность по поводу сомнительной деятельности США и их союзников в Сирии».
«Незаконная оккупация 55-километровой зоны вокруг базы в Ат-Танфе продолжает оставаться основным источником дестабилизации в этой части Сирии». (с) The Hill
Вывод американских войск из Ат-Танфа будет означать прекращение существования "Новой сирийской армии", так как у этой выпестованной ЦРУ группы не останется продуктивного поля для деятельности в виде серых зон на неконтролируемых участках сирийско-иорданской границы.
Как вариант, боевиков сдадут на поруки Турции в Идлибе или Джараблусе. Вряд ли США будут заинтересованы в том, чтобы содержать эти банды на территории Иордании, которая восстанавливает отношения с Дамаском.
Операции в районе Ат-Танфа США вели с лета 2016 года, когда именно из этого района стартовало наступление "Новой Сирийской Армии" на Абу-Кемель, которое закончилось тотальным разгромом и бегством американских марионеток через всю пустыню от ИГИЛ.
Позднее, там был оборудован лагерь, где было развернуто до нескольких сотен американских и британских спецназовцев, а также подконтрольных боевиков, усиленных американскими системами ПВО и РСЗО.
Основном смысл базы заключался не в том, чтобы бороться с ИГИЛ, а в том, чтобы оказывать хотя бы косвенное давление на шиитский мост Тегеран-Бейрут, раз уже Иран опередил США в гонке к границе с Ираком.
Теперь, США конечно упорствовали в оккупации этой территории, но стратегического смысла в этом оставалось все меньше. Гуманитарная катастрофа лагеря Рукбан сделала эту историю токсичной, так как США не могли внятно объяснить, что они забыли в Ат-Танфе и почему мешают гражданским лицам вернуться в свои дома, сделав их заложниками своей оккупации и подконтрольных боевиков.
Реализация ухода войск США из Сирии, закроет бесславную страницу "южных операций" США и Британии.
Для Сирии, восстановление контроля над Ат-Танфом будет означать взятие под контроль границы с Иорданией на всей протяженности, что резко сократит сохраняющиеся потоки оружия и боевиков в Сирию.
С точки зрения США, нет смысла цепляться за Ат-Танф, если принято решение уходить из Рожавы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Трамп рассказал о своих успехах в борьбе с ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из предыдущих американских президентов не нанес большего урона ИГИЛ*, более того, они даже не могут приблизиться к этому успеху.
«Я нанес ИГИЛ больший урон, чем предыдущие президенты…. Даже близко нет (того, чего достиг я)», — написал Трамп в своем Twitter.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ, причем в Сирии действуют без разрешения официальных властей страны.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Кремле прокомментировали сообщения о причастности России к выводу войск США из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что решение США об уходе из Сирии стало следствием закулисных переговоров между представителями РФ и Штатов.
В пятницу об этом со ссылкой на иорданских официальных лиц написало израильское издание «Исраэль Хайом».
По данным издания, договоренность России и США предполагает, что Россия предпримет шаги для сдерживания Ирана в Сирии.
Кроме того, Израиль получит свободу при выборе объектов для нанесения удара. Договоренность якобы была достигнута в ходе переговоров представителей России, США, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии.
«Нет, это не так», — сказал Песков, отвечая на просьбу «Ведомостей» подтвердить или опровергнуть это сообщение.
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