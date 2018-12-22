Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 декабря 2018

Министр обороны США Джеймс Мэттис после решения президента США о выводе американских войск из Сирии подал в отставку.

Тем не менее до конца февраля он пока остаётся на своей должности, и выводом американских военнослужащих из сирийской республики и сворачиванием военной базы Ат-Танф придётся заниматься именно ему.

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Корреспондент BuzzFeed, нью-йоркской новостной интернет-медиакомпании, передаёт: «Только что услышал от поддерживаемого США командира повстанцев в Танфе, базе спецназа США около сирийской границы с Иорданией, что им сказали, что американцы поддерживают их, но заняты инвентаризацией».

Дженнифер Грифин, ведущий корреспондент «Фокс-ньюс», передаёт:

«Мне говорят, что CENTCOM, в частности генерал Джо Вотел, глава Центрального командования США, чувствует себя так, как будто “получили под дых” решением о выводе войск из Сирии.

Военное командование США было “шокировано” решением президента, но сейчас строит планы вывода войск».

«Представитель Министерства обороны США говорит мне: “Президент принял решение вывести войска из Сирии в прошлую пятницу, 14 декабря, после беседы с президентом Турции Эрдоганом, который сказал Трампу, что турецкие силы планируют войти в Сирию, чтобы отправиться за курдской РПК, и предупредил войска США о необходимости уйти с дороги”.

Старший американский чиновник обороны говорит мне, что они никогда не видели моральный дух на встречах в Пентагоне хуже, чем в последние несколько дней, после объявления о том, что президент Трамп выходит из Сирии».

По информации этой журналистки, которую она черпает из своих источников в Минобороны США, основная часть сил, выводимых американцами из Сирии, будет перемещена в Афганистан.

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Андрей Червонец