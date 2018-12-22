Санкт-Петербург. Часть 117
1. Вид на Университетскую набережную с Английской набережной. 1865
6. Здание Генерального штаба на площади перед Эрмитажем. 1898
8. Конногвардейский бульвар, 17. 1915
10. Обуховская женская больница
11. Общий вид здания Пажеского корпуса. 1901
12. Полиция у места, где был убит министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве. 1904
13. Психоневрологический институт Бехтерева. 1911
14. Реформатская церковь. 1870-е
15. Реформатская церковь. 1890-е
16. Семёновская площадь. 1900-е
17. Столетие Казанского собора. 1911
20. Фруктовый магазин И.А.Поэнта в доходном доме Басина
21. Церковь Александра Невского при Смольном институте
22. Церковь Александра Невского при Смольном институте
23. Церковь Грузинской иконы Божией Матери
25. Церковь Святой Троицы. 1906
26. Швейцар у подъезда жилого флигеля Смольного института (Вдовьего дома)
Источник: humus.livejournal.com