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Санкт-Петербург. Часть 117

10:11. 22 декабря 2018 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:


Вид на Университетскую набережную с Английской набережной. 1865


Вид на Университетскую набережную с Английской набережной. 1865
1. Вид на Университетскую набережную с Английской набережной. 1865

Вид по Кожевенной линии
2. Вид по Кожевенной линии


3.


4.

Государственный банк. 1905
5. Государственный банк. 1905

Здание Генерального штаба на площади перед Эрмитажем. 1898
6. Здание Генерального штаба на площади перед Эрмитажем. 1898

Кони Аничкова моста
7. Кони Аничкова моста

Конногвардейский бульвар, 17. 1915
8. Конногвардейский бульвар, 17. 1915

Николаевский мост. 1907
9. Николаевский мост. 1907

Обуховская женская больница
10. Обуховская женская больница

Общий вид здания Пажеского корпуса. 1901
11. Общий вид здания Пажеского корпуса. 1901

Полиция у места, где был убит министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве. 1904
12. Полиция у места, где был убит министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве. 1904

Психоневрологический институт Бехтерева. 1911
13. Психоневрологический институт Бехтерева. 1911

Реформатская церковь. 1870-е
14. Реформатская церковь. 1870-е

Реформатская церковь. 1890-е
15. Реформатская церковь. 1890-е

Семёновская площадь. 1900-е
16. Семёновская площадь. 1900-е

Столетие Казанского собора. 1911
17. Столетие Казанского собора. 1911

Театральная площадь. 1906
18. Театральная площадь. 1906

У Медного всадника. 1912
19. У Медного всадника. 1912

Фруктовый магазин И.А.Поэнта в доходном доме Басина
20. Фруктовый магазин И.А.Поэнта в доходном доме Басина


21. Церковь Александра Невского при Смольном институте


22. Церковь Александра Невского при Смольном институте

Церковь Грузинской иконы Божией Матери
23. Церковь Грузинской иконы Божией Матери

Церковь Преподобной Марии
24. Церковь Преподобной Марии

Церковь Святой Троицы. 1906
25. Церковь Святой Троицы. 1906


26. Швейцар у подъезда жилого флигеля Смольного института (Вдовьего дома)


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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