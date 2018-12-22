Санкт-Петербург. Часть 117









1. Вид на Университетскую набережную с Английской набережной. 1865



2. Вид по Кожевенной линии



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5. Государственный банк. 1905



6. Здание Генерального штаба на площади перед Эрмитажем. 1898



7. Кони Аничкова моста



8. Конногвардейский бульвар, 17. 1915



9. Николаевский мост. 1907



10. Обуховская женская больница



11. Общий вид здания Пажеского корпуса. 1901



12. Полиция у места, где был убит министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве. 1904



13. Психоневрологический институт Бехтерева. 1911



14. Реформатская церковь. 1870-е



15. Реформатская церковь. 1890-е



16. Семёновская площадь. 1900-е



17. Столетие Казанского собора. 1911



18. Театральная площадь. 1906



19. У Медного всадника. 1912



20. Фруктовый магазин И.А.Поэнта в доходном доме Басина



21. Церковь Александра Невского при Смольном институте



22. Церковь Александра Невского при Смольном институте



23. Церковь Грузинской иконы Божией Матери



24. Церковь Преподобной Марии



25. Церковь Святой Троицы. 1906



26. Швейцар у подъезда жилого флигеля Смольного института (Вдовьего дома)





Источник: humus.livejournal.com