Рыцари «особого отдела». Девять фактов о военной контрразведке России

Источник: www.aif.ru

19 декабря 2018 года военная контрразведка России отмечает свое столетие.



Военная контрразведка в Российской империи появилась за полтора десятилетия до падения монархии

Как ни странно, но в Российской империи на протяжении долгого времени вообще не существовало такого института, как военная контрразведка. Борьба с заговорами в армейских рядах и с иностранными шпионами велась силами специальных порученцев, а не отдельного ведомства. В 1812 году командующий русской армией Барклай-де-Толли создал Особенную канцелярию, на которую были возложены функции военной контрразведки, однако после завершения Заграничного похода она была распущена. Лишь в 1903 году в составе Главного управления Генерального штаба Российской армии по инициативе военного министра Алексея Куропаткина было создано Разведочное отделение, которому было поручено вести борьбу с иностранными шпионами. При этом до революции контрразведка успела пережить несколько реорганизаций, никак не способствовавших повышению уровня ее профессионализма.

День военной контрразведки России отмечается в день создания Особого отдела ВЧК

Создание органов советской военной контрразведки началось 12 мая 1918 года. В этот день Высший военный совет РСФСР принял директиву о создании отделений по борьбе со шпионством при всех штабах Красной армии. В июле 1918 года военный подотдел создается в структуре Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Существование параллельных структур продолжалось около полугода. 19 декабря 1918 года бюро ЦК РКП (б) приняло решение об объединении контрразведывательных структур Красной армии и ВЧК в единую службу: Особый отдел ВЧК при Совете Народных комиссаров РСФСР. Эта дата сегодня отмечается как День военной контрразведки.

Советская военная контрразведка начинала с разгрома белых и поляков

Особый отдел ВЧК, несмотря на отсутствие опыта, провел серию успешных операций против зарубежных спецслужб и антибольшевистских структур. Были разгромлены белогвардейские военизированные организации «Национальный центр» и «Тактический центр», уничтожена резидентура военной разведки Польши на территории Советской России, успешно проводились акции про нейтрализации вождей контрреволюционных мятежей в армии. Особым отделом Первой конной армии было предотвращено восстание в Ростове-на-Дону 40-тысячной «Армии спасения России», возглавляемой генералом Ухтомским.

Контрразведку реорганизуют во все времена и эпохи

Регулярное реформирование структур военной контрразведки — это то, что объединяет дореволюционный, советский и постсоветский периоды нашей истории. В январе 1922 года было создано Секретно-оперативное управление (СОУ), в составе которого в июле 1922 года выделили два отдела: контрразведывательный, отвечавший за общую контрразведку на территории страны и борьбу с контрреволюционными организациями, и особый, отвечавший за контрразведывательную работу в армии и на флоте. В 1934 году Особый отдел вошел в состав Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР в качестве 5-го отдела, а в 1938 году, после упразднения ГУГБ, на базе 5-го отдела было создано 2-е Управление особых отделов НКВД СССР. Вскоре, однако, Главное управление государственной безопасности было воссоздано, и в его структуре был сформирован 4-й Особый отдел, занимавшийся военной контрразведкой.

Начальник легендарного «СМЕРШа» подчинялся напрямую Сталину

Самый известный период в деятельности отечественной военной контрразведки — Великая Отечественная война. 19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР было создано Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР. Согласно решению Государственного Комитета Обороны, «СМЕРШ» создавался путем реорганизации Управления особых отделов НКВД. В отличие от руководителя прежней структуры начальник «СМЕРШа» получал должность заместителя наркома обороны и подчинялся напрямую наркому обороны Иосифу Сталину, выполняя только его распоряжения. Соответственно, на местах органы «СМЕРШа» также подчинялись только вышестоящим структурам. Начальником «СМЕРШа» стал генерал Виктор Семенович Абакумов. Впервые свою силу «СМЕРШ» продемонстрировал во время Курской битвы. Благодаря работе контрразведки для гитлеровцев остались тайной планы советского военного командования, а диверсионная активность в тылу советских войск была сведена до минимума.

Военная контрразведка «СМЕРШ» — самая эффективная спецслужба Второй мировой войны

«СМЕРШ» считается самой эффективной спецслужбой мира за период Второй мировой войны. К началу 1943 года агентов для заброски в советский тыл готовили около 200 немецких разведшкол. То, что их деятельность в итоге не смогла оказать существенного влияния на ход войны, — это целиком и полностью заслуга «СМЕРШа». За военный период советской военной контрразведкой были разоблачены свыше 30 тысяч немецких агентов, а также 10 тысяч диверсантов и террористов. Отдельным пунктом истории «СМЕРШа» являются «радиоигры». Это операции, когда через захваченных ранее агентов противнику передается сознательная дезинформация. С 1943 по 1945 год контрразведчики провели 186 таких «радиоигры», фактически полностью перекрыв немцам доступ к советским военным секретам и обезвредив свыше 400 гитлеровских разведчиков. Ничем подобным не может похвастаться ни одна контрразведка мира.

В действительности существовал не один, а сразу три «СМЕРШа»

Несмотря на то, что о «СМЕРШе» слышали почти все, его реальная деятельность очень мало освещалась не только в открытых источниках, но и в художественной литературе. Одним из немногих исключений является роман Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвертого»), где, наверное, впервые была показана трудная и чрезвычайно важная рутинная работа «СМЕРШа» в полевых условиях. Не все знают, что в действительности существовало сразу три «СМЕРШа»: Наркомата обороны, Наркомата ВМФ и Наркомата внутренних дел. Последний отвечал за пограничные войска, внутренние войска и милицию.

В одном только Афганистане военная контрразведка СССР раскрыла более 60 агентов иностранных спецслужб

В 1946 году «СМЕРШ» был включен в состав Министерства государственной безопасности как его 3-е Главное управление. На базе органов «СМЕРШа» в армейских частях были возрождены Особые отделы. 18 марта 1954 года в составе КГБ было создано Третье Главное управление КГБ СССР, отвечавшее за военную контрразведку и деятельность особых отделов. С 1960 по 1982 годы оно назвалось Третьим Управлением, а в 1982 г. был возвращен статус Главного управления КГБ СССР. Особые отделы были созданы во всех военных округах и флотах. Военные контрразведчики проводили успешные операции против вражеской агентуры не только на территории СССР, но и в ГДР, на Кубе, в Афганистане. Только в период Афганской войны было выявлено 62 агента иностранных спецслужб, 915 агентов вооруженных формирований оппозиции, пресечено 556 случаев сбора военной информации, 328 случаев склонения к измене Родине в форме бегства за границу. В период с 1980 по 1986 годы сотрудниками военной контрразведки были возвращены домой около 60 советских военнослужащих, попавших в плен к моджахедам.

Департамент военной контрразведки ФСБ обеспечивает безопасность российских военных в Сирии

В современной России за военную контрразведку отвечает Департамент военной контрразведки ФСБ России. Его основными задачами являются пресечение устремлений иностранных разведок к Вооруженным силам Российской Федерации, добыча разведывательной информации об угрозах безопасности, пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против войск, а также обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках. Военные контрразведчики неизменно присутствуют везде, где действуют подразделения российской армии. С началом операции в Сирии ответственность за обеспечение безопасности базы российских ВКС на аэродроме Хмеймим была возложена на сотрудников Департамента военной контрразведки. О том, какие операции проводят современные военные контрразведчики, информации в открытых источниках практически нет. Ничего не поделаешь, такова специфика службы.

Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru