Открытым текстом 21.12.2018

Организованная террористическая группировка “Украина” готовит очередное преступление. На сей раз так откровенно, что даже самые официальные и сдержанные лица Российской Федерации — министр иностранных дел и начальник службы внешней разведки — вынуждены открытым текстом предупредить: мы всё знаем, а наши союзники ко всему готовятся.

Крупные группировки вооружённых сил Украины стянуты на территории, где по минским соглашениям не вправе находиться. Основные направления удара — от Мариуполя вдоль азовского побережья, чтобы отрезать ополченцев от моря, и на Горловку – для рассечения территории народных республик. Жителей поселений вдоль линии фронта принудительно эвакуируют.

Преступники открытым текстом отвергли малейшую возможность отказаться от удара хотя бы на словах.

На переговорах в Минске представители Донецкой и Луганской народных республик предложили прекратить огонь на время рождественских праздников по григорианскому и юлианскому календарям — от 25 декабря до 7 января включительно. Киевские переговорщики объявили, что во время военного положения не могут обсуждать никакие перемирия.

Наступление в заранее известном направлении — самоубийственно кровопролитное. В оккупированных Украиной городах Донбасса Лисичанске и Краматорске развёрнуты медсанбаты, подготовлены площадки для санитарной авиации. По всей Украине высвобождено и создано более сорока тысяч койко-мест для ожидаемых раненых. Судя по опыту всей нынешней гражданской войны на юго-западе Руси, задолго до таких потерь укро-вояки утратят остатки боеспособности. Открытым текстом предполагаю: Порошенко с подельниками нужна не погоня за несбыточной победой. Нужен повод отменить первые после государственного переворота законные президентские выборы, где у Порошенко тоже никаких шансов на победу.

ОПГ “Украина” — вообще редкая коллекция чудищ. Но даже в ней бывают особо выдающиеся извращенцы. Например, Александр Валентинович Турчинов по кличке “кровавый пастор”. Он и впрямь пастор ответвления “Слово жизни” баптистской ветви протестантизма. А ещё крупный по местным меркам политик. В частности, в апреле 2014 года по его приказу начата террористическая карательная операция против жителей Донбасса, не согласившихся с государственным переворотом, где он был одним из главных вожаков.

В интервью “БиБиСи” Турчинов пообещал новые походы украинских боевых кораблей через Керченский пролив и попросил западных наблюдателей на борт. Он также сообщил об успешных испытаниях новых ракет, способных поразить на расстоянии до трёхсот километров любые цели, и намекнул на удары этим оружием по Черноморскому флоту и Крымскому мосту.

Открытым текстом напоминаю: 25 ноября украинские корабли задержаны за попытку пройти Керчь-Еникальский канал без соблюдения правил, действующих в нём уже почти полтора века, и заход со стороны Тамани, то есть в исконно российские территориальные воды. Вдобавок они открыто, под съёмку, угрожали нашим пограничникам оружием.

По сути, обещание Турчинова — повторить самоубиственный поход и ударить по нам кустарно переделанными зенитными ракетами советских времён — законный повод к войне. Чего киевские террористы и желают: любым способом, любой ценой добиться вмешательства НАТО.

Но “БиБиСи”, конечно, этого не видит. Былой светоч демократии, образец беспристрастности теперь открыто лжёт и гоняется за поводами для лжи. На днях одна журналистка оттуда попросила московскую коллегу поискать след русских — будете смеяться — в нынешних парижских протестах, и открытым текстом объяснила — цитирую: “редакция жаждет крови”. Им нужна не информация, а кровь. По правильному пути пошли, коллеги-журналисты. К нужному человеку обратились. Турчинов — то самое! По крови большой специалист! Страшно другое. Сценарий предстоящего преступления оглашён. Теперь нам надо решать, как его пресечь!

В Киеве прошло партийное собрание изготовителей макета православной церкви — хотя и далеко не в натуральную величину.

В объединительном соборе соучаствовали иерархи самопровозглашённых, а потому безблагодатных структур: четыре десятка от “Киевского патриархата” и десяток от “Украинской автокефальной православной церкви”. Паханом бригады, названной православной церковью Украины, стал под именем митрополита Епифания сорокалетний секретарь Киевского якобы патриарха Сергей Петрович Думенко.

Открытым текстом желаю новоявленному начальнику безблагодатного и бесправного филиала Константинопольского патриархата дожить до демонтажа самостроя. Ждать-то недолго. На Порошенкины посиделки в рясах пришли всего двое — из девяноста с лишним! — архиереев настоящей Украинской православной церкви. Она их сразу запретила в служении, а если они продолжат общение с раскольниками, то будут признаны отсекшими себя от церкви. А ведь царь Давид Ишаевич Иудин открытым текстом предупреждал: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей.

Чем эти развратители собираются заниматься дальше? Один из свежезапрещённых в служении — Владимир Иванович Шостацкий, бывший митрополитом Винницким и Барским Симеоном (а Винница — гнездо клана Порошенко) — сразу после собрания томосеков открытым текстом предупредил: по закону Украины, оставшемуся с советских времён, духовные сооружения принадлежат государству, а верующие арендуют здания, так что решать, кому служить в этих церквях, будет громада — местные власти.

Понятно!

Партия скажет, комсомол в виде правосеков ответит “есть”, и православных священников погонят из храмов. Очень скоро! Винницкий изверженец в том же интервью рассказал, что Верховный совет Украины намерен запретить даже название “Украинская православная церковь Московского патриархата”. То есть гонения на веру ожидаются нешуточные. С чем Украину и поздравил министр иностранных дел Соединённых Государств Америки. Первым позвонил новоизбранному ряженому раскольнику и поблагодарил за службу.

Интересно, что ему ответили: “Служу Америке!” или “Героям слава”?

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru