Как Сталин в 1947 году доллар обвалил

Денежная реформа

Экономическая свобода

По сравнению с экономикой стран – активных участниц Второй мировой войны экономическое положение Советского Союза оказалось наиболее устойчивым. В то время как в СССР объем денежной массы с 1939-го по 1945 год увеличился в 3,8 раза, в фашистской Германии аналогичный показатель поднялся в 6 раз, в Италии – в 10 раз, а в Японии – в 11 раз. После окончания Великой Отечественной войны перед руководством СССР встали вопросы снижения инфляции, насыщения рынка продовольствием и промышленными товарами, а также уменьшения объема денежной массы, скопившейся у населения.Экономическая реформа 1947 года достаточно эффективно решила эти проблемы. На зависть всему миру в нашей стране были сохранены на прежнем уровне цены на продовольственные товары, при том, что продуктовые карточки были отменены. Большинство стран Европы позволить себе подобное ни 1947 году, ни в последующие несколько лет не могли.Кроме того, необходимо было полностью исключить зависимость советской экономики от доллара. Дело в том, что с 1937 года советский рубль во внешнеэкономических расчетах был привязан к доллару. В частности, курс рубля по отношению к той или иной мировой валюте исчислялся в долларовом эквиваленте. До реформы 1947 года один доллар соответствовал 53 рублям. Сталина подобное положение совершенно не устраивало. По его заданию советские экономисты попытались путем сопоставления множества разных факторов определить приемлемое для страны соотношение рубля к доллару. В итоге на докладе у Сталина глава Министерства финансов А.Г. Зверев и руководитель Госплана М.З. Сабуров предложили курс 14 рублей за 1 доллар. Однако Иосиф Виссарионович отверг данную цифру, заявив, что один доллар не может стоить больше четырех рублей. Свидетелем данного разговора был премьер-министр Китая Чжоу Эньлай.Тем не менее окончательную финансовую свободу от доллара рубль обрел лишь 28 февраля 1950 года, в день получения своей золотой основы. С этого момента привязка рубля к доллару была отменена, а СССР, по словам Сталина, надежно защитил себя от спекулятивной валюты США. Комментируя данный шаг, Иосиф Виссарионович в очередной раз в качестве примера недальновидной финансовой политики привел Югославию, где Иосип Тито привязал валюту страны к бивалютной корзине доллара и фунта стерлингов. По мнению главы СССР, подобные действия должны сначала спровоцировать в Югославии коллапс, а затем ее политическое расчленение странами Западного мира. Как показала дальнейшая история, данные слова Сталина оказались пророческими.Накопившиеся за годы войны излишки долларов американцы скинули на европейские страны, обрушив тем самым их валюты. Противостоять экономической экспансии США в Европе попытался лишь Шарь де Голь, потребовавший обменять скопившиеся во Франции доллары на золото. Однако ему отказали, не предоставив даже объяснений. В то же время, по данным Экономического и социального совета ООН, решение И.В. Сталина по освобождению от зависимости рубля от доллара более чем в два раза увеличило эффективность советского экспорта. Страна начала торговать с Западом наукоемкими товарами, развитие советской науки и производства получило новый импульс. Пример Советского Союза оказался заразительным. При активном участии СССР был учрежден Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) для формирования финансово-экономического блока, свободного от экономического и политического влияния Соединенных Штатов, активно продвигавших план Маршалла по экономическому порабощению Европы. К 1951 году к финансовой политике СЭВ, исключившей взаиморасчеты в долларах, присоединились Китай, Индия, Иран, Индонезия, Йемен, Сирия, Эфиопия, Уругвай и многие другие страны мира.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com